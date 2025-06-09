新潟の「船旅」がテーマ！船、海、島の絶景を切り取る、Instagramフォトコンテスト開催中
新潟県港湾振興課と公益社団法人新潟県観光協会は、Instagramを活用したフォトコンテスト「新潟県観光インスタフォトコン2025」を開催しています。
テーマは「船旅」。新潟の美しい海や離島の風景、船上からの景色、港町のグルメなど、“船”を感じる写真を大募集！
入賞者にはギフト券や新潟県産品、船グッズなど豪華景品をプレゼント！
みなさま、どしどしご応募ください。
また、新潟の港へのクルーズ船寄港情報は、新潟県港湾振興課のInstagram（@cruise_niigata_official(https://www.instagram.com/cruise_niigata_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)）で随時チェック！
日本海を背景にした貴重なクルーズ船の写真が撮れるチャンスもお見逃しなく！
「新潟県観光インスタフォトコン2025」詳細情報【テーマ】
新潟の「船旅」。
新潟県内の離島や海にまつわる風景を写した、「船旅」を感じさせる写真を募集します。
例
・船
・船内の様子
・船上からの景色や船にまつわるグルメ
・島（佐渡島、粟島）での風景、グルメ、体験
・海・海岸・灯台の景色 など、船・島・海に関すること
※過去の写真でもOK！新潟の風景を“#お気に入り新潟”でぜひシェアしてください。
【応募期間】
2025年4月29日～8月31日
【応募方法】
１.Instagramで @niigata_japan_(https://www.instagram.com/niigata_japan_/) と @cruise_niigata_official(https://www.instagram.com/cruise_niigata_official/) をフォロー
２.テーマ「船旅」の写真をハッシュタグ「#お気に入り新潟」をつけて投稿！
【賞品】
🏆最優秀賞（1名）：ギフト券10,000円＋県産品詰め合わせ（3,000円相当）
特別賞（10名）：県産品詰め合わせ
⚓港湾振興課賞（1名）：船関連グッズ詰め合わせ
※クルーズ船、佐渡汽船、粟島汽船、新日本海フェリーが写った写真が対象
【結果発表】
2025年9月末予定
フォトコンテストについて詳細はこちら！ :
https://niigata-kankou.or.jp/ngt/instaaward/
【チラシPDF】
https://prtimes.jp/a/?f=d90796-428-8218d93f51c884505416cf6e9368abcb.pdf
お問い合わせ
公益社団法人 新潟県観光協会
TEL：025‐283‐1188 (月～金 8：30～17：15)
MAIL：umasa@niigata-kankou.or.jp
住所：〒950‐8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1