No.1調査の帝国ナンバーワンリサーチ組合、大手クラウドソーシングサイト「ココナラ」にてプラチナランク認定を発表。
FocusFirstAdvisors株式会社
帝国ナンバーワンリサーチ組合
No.1調査特化
三冠バナー提供
安心の調査設計
帝国ナンバーワンリサーチ組合
帝国ナンバーワンリサーチ組合は、No.1調査に特化したリサーチ会社です。
https://teikoku-no1.jp/
同社は2025年6月1日に、大手クラウドソーシングサイト「ココナラ」における最高ランクのプラチナランクを獲得し、同日に公式HPを開設しました。
今後も質の高いNo.1調査サービスを通じて、企業のブランド価値向上を支援してまいります。
帝国ナンバーワンリサーチ組合の公式HP(https://teikoku-no1.jp/)はこちら(https://teikoku-no1.jp/)
ココナラ(https://coconala.com/services/3725655)はこちら：https://coconala.com/services/3725655
サービスの特長
No.1調査特化
顧客満足度No.1、コスパNo.1、売上No.1など、あらゆる「No.1」を客観的データで証明。
三冠バナー提供
調査で三部門首位（売上・販売数・信頼性等）を証明する「三冠ロゴデータ」のAIデータ提供有料オプションあり。
安心の調査設計
偏りのないアンケート設計と精緻な競合分析で、広告LPやパンフレットに即組み込める高解像度データを提供。