新宿中央公園　梅雨を彩るアジサイ便り～アジサイロード～

一般財団法人 公園財団

6月 アジサイが紫や水色、ピンクに色づき、晴れの日も雨の日も公園を彩ります。

2024年6月撮影 アジサイロードアジサイロード 2024年6月撮影アジサイ アナベル 2024年6月撮影

園内にあるアジサイロードは梅雨の季節にアジサイで埋め尽くされる、「アジサイスポット」です。

アジサイはいくつか種類があり、園内では多種多様なアジサイがご覧いただけます。

カシワバアジサイヤマアジサイ西洋アジサイアナベルガクアジサイアジサイマップを掲載したセルフリーフレット 配布中

アジサイや見ごろのバラが咲いている場所がわかるアジサイマップを記載したセルフリーフレット「新宿中央公園の魅力再発見！梅雨を彩るアジサイ便り」を、園内の各チラシラックで配布中です。是非お手に取ってご覧くださいませ。

新宿区立 新宿中央公園

新宿中央公園は、新宿区立の公園として最大な面積を誇る公園です。公園内には「芝生広場」や、新宿副都心の景色を一望できる「眺望のもり」、季節の花々を楽しめる「区民の森」などの施設があります。また、子供たちが遊べる「ちびっこ広場」には、複合遊具や大きな滑り台などの遊具があります。

〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-11-1

指定管理者：新宿中央公園パークアップ共同体

（（一財）公園財団・（株）昭和造園・日建総業（株）・小田急電鉄（株））

●電話：03-3342-4509

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