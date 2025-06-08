恋愛×ホラー×ミステリアスアドベンチャー「Fantôme Rapport」がコミックマーケット106に出展！
エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：朝日利彰、以下 ＮＴＴソルマーレ)は、恋愛×ホラー×ミステリアスアドベンチャー「Fantôme Rapport」について2025年8月16日（土）～17日（日）に東京ビッグサイトで開催される世界最大級の同人誌即売会「コミックマーケット106」に出展いたします｡
１．コミックマーケット106
会期：2025年8月16日(土)～17日(日)
10時30分～17時 ※最終日は16時に終了
会場：東京国際展示場（東京ビッグサイト）
主催：コミックマーケット準備会
ブース名：企業ブース西3・4ホール No.1261
詳細：https://www.comiket.co.jp/
２．「Fantôme Rapport」の出展内容
ブースでは今年サービスリリースをおこなった「Fantôme Rapport」の世界観を体験できるほか、コミックマーケットでしか入手できない特典頒布を実施予定です。
３．「Fantôme Rapport」とは
「生と死の端境で君の【心】と揺蕩う」をコンセプトに、【閉鎖空間】の中での【心理変遷】を丁寧に描き、【彼女とのドキドキ】を楽しむ作品です。
仄暗く古めかしいながらも豪華絢爛・幽玄華美な豪華客船という海上の閉鎖空間を舞台に、
キャラクター間の心情の機微や関係性の変化を【船上浪漫】としてお届けします。
あらすじ
世界のどこかを航海する幽霊船。
広大な海で溺れ死にかけて、この船に引き上げられたあなた。
そこで出会うのは、生者か死者か分からないミステリアスな女性達。
謎に包まれた幽霊豪華客船の中で乗客の女性達との親交を深めながら、行先不明な仄暗い航海が今、始まる─…。
公式HP
https://farapo.jp/
公式SNS
【X】 https://x.com/FarapoOfficial
【YouTube】 https://www.youtube.com/@Fant%C3%B4meRapport_Official
４.エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社について
NTTソルマーレは､「お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し､豊かな社会づくりに貢献する」ことを目標として､国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営､オリジナルブランド「シーモアコミックス」によるコミック制作､全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営､人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています｡
公式サイト: https://www.nttsolmare.com/
事業紹介サイト: https://www.nttsolmare.com/about/
＜本件に関するお問い合わせ先＞
エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社
経営企画部 IP-PJ
藤原
Email：farapo_official@nttsolmare.com