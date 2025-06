『勝利の女神：NIKKE』×『Stellar Blade』コラボ記念特別配信が盛況のうちに終了！豪華ゲストや新キャラクター、ダブルDLCなど話題満載の最新情報を公開！

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、背中で魅せるガンガールRPG『勝利の女神:NIKKE』において、アクションRPG『Stellar Blade』とのコラボレーションを記念した特別配信を、2025年6月7日(土)19時より公式YouTubeチャンネルにて実施し、多くの注目を集め、盛況のうちに幕を閉じました。

●MCアニス&エレグがナビゲートするコラボ配信が大好評!

今回の特別配信では、『勝利の女神:NIKKE』の地上に設置された『Stellar Blade』キャンプを舞台に、MCを務めたアニスとエレグがコラボコンテンツに隠された情報を探りながら、さまざまな新情報を発表しました。

●コラボ新情報満載!新キャラクターやイベントPVも公開

配信内ではまず、『Stellar Blade』の世界観と登場キャラクターの紹介を行ったのち、『NIKKE』側で展開されるコラボバージョンの公式PVとビジュアルを初公開。さらに、新キャラクター「イヴ」「レイヴン」「リリー」が登場するストーリーイベント「MEMORIES TELLER」も紹介されました。

バージョンPVはこちら:

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y6VeuClXCSg ]

また、ゲーム内のコラボイベントでは、新たなイベントマップや新ボス「プロビデンス」との戦闘、3Dミニゲームなどの要素が盛り込まれており、実際のゲーム画面を用いて詳細な実装内容が紹介されました。

●『Stellar Blade』側のDLCにもNIKKEキャラが登場!

今回のコラボでは、『NIKKE』側だけでなく『Stellar Blade』内でも連携展開を実施。DLCとしてニケたちの戦闘ミニゲームや、SD化されたニケによる釣り要素、さらにはボス「紅蓮」との対決など、豊富なゲーム内コンテンツが用意されています。

特に注目を集めたのが、PS5およびPC向けにリリース予定の『Stellar Blade コンプリートエディション』にて手に入る、人気キャラクター「紅蓮」の新コスチューム。配信中でも紹介され、ユーザーから大きな反響を呼びました。

●キム・ヒョンテ&ユ・ヒョンソク両ディレクターが登場

配信後半では、『Stellar Blade』ディレクターでありSHIFT UP代表のキム・ヒョンテ氏と、『勝利の女神:NIKKE』ディレクターのユ・ヒョンソク氏が登場。コラボに対する感謝の言葉や、コンテンツ制作の裏側・ビハインドストーリーを語る貴重なトークが繰り広げられました。

●「イヴ」からのスペシャルプレゼントも!

さらに、番組の最後にはキャラクター「イヴ」から、視聴者に向けて特別特典コードが配布されました。

内容:

・高級募集チケット ×5

・グローセット(24時間)

・指揮官利用し放題券 ×3

・モジュールハイブースト ×50

●豪華クリエイター対談映像の予告も!

そして、今回の特別配信に続く展開として、6月10日には『Stellar Blade』のキム・ヒョンテディレクター、『NIKKE』のユ・ヒョンソクディレクターに加え、『ニーア』シリーズの齊藤陽介プロデューサーと横尾太郎ディレクター、さらに元ソニー・インタラクティブエンタテインメント-インディーズ イニシアチブ代表であり、業界の伝説的エンジニア・吉田修平氏が登場する特別対談映像の公開が予定されています。ジャンルと立場を越えた5人の顔ぶれに、業界内外から注目が集まっています。

●東京・秋葉原&渋谷で屋外広告キャンペーン展開中!

また、6月より東京・秋葉原および渋谷の各所にて、『NIKKE』の新たな屋外広告展開がスタート。キャラクターたちが街角を彩り、通行人の目を引いています。現地で広告を見つけたら、「#NIKKE探し」のハッシュタグを添えてSNSに投稿してみましょう。

■『Stellar Blade』について

『Stellar Blade』(ステラーブレイド)は、韓国SHIFT UP社が開発したストーリー主導のアクションアドベンチャーゲームです。2024年4月のリリース以来、日本を含む全世界で100万本以上の販売実績を達成し、2025年6月にはPC版も展開されました。主人公「イヴ」が謎の生命体「ネイティブ」と戦いながら人類の未来を探るストーリーと、精密なパリィ・回避を要する戦闘システムが特徴で、高度なグラフィック技術と没入感のある世界観が評価されています。

