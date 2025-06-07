9TY-SiCK¡ìS 3rdSingle¡ÖDEAR HATERS -ADM- (feat.gaku)¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹&MV¸ø³«¡ª¡ª¡ª

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MusicVideo
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=0dfQSIfpumU ]
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9TY-SiCK'S - DEAR HATERS -ADM- (feat.gaku)
Lyricist :¤½¤é
Composer : µÜÆþ½Ó¸ç
Arranger : µÜÆþ½Ó¸ç
Video Director : ¤½¤é
Illustrator : ¹¾¸ý¥¿¥ß¥«
Graphic Designer : Yusaku Kato
GuestVocalist
gaku
¢£gaku X
https://x.com/gaku_0718
Previous Releases
1stSingle¡ÖINFiGHiT EUROBEAT (feat. motsu)¡×
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=r1wIBia9D8M ]
2ndSingle¡Ö¤á¤Á¤ã² KAWAII FUTURE POP!!(feat. µÜÆâÑÛ & ¤µ¤ä¤Ô)¡×
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=FySo2GQb_8w ]
9TY-SiCK'S Profile
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