MADKID (マッドキッド)8月20日発売　11thシングル「Resolution」アー写解禁！さらに12月30日にZepp Shinjukuにてワンマンライブ開催決定！

日本コロムビア株式会社

2014年結成、2018年メジャーデビュー。2019年に担当したTVアニメ「盾の勇者の成り上がり」のオープニングテーマがYouTube総再生回数3200万回を超え海外を中心にヒット。その後も数々のアニメ主題歌を担当し、アメリカ・カナダ・ドイツ・メキシコなど海外でもライブを開催するなどグローバルに活動を行う。更に現在、メンバーのYUKI、SHINが多数の2.5次元舞台作品に出演するなど俳優としても活躍の場を広げている。そんなMADKIDが今年7月より放送開始のTVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 4」オープニングテーマ「Resolution」を収録したシングルを8月20日にリリースする。本日クレジットも公開された。本作には「Resolution」を始め、井手コウジ氏が作詞作曲を手掛けた「MAZE」や、「Resolution (English ver.)」などが収録される。さらに今年の年末、12月30日には自身初となるZepp Shinjukuでのワンマンライブの開催が決定した。

公演タイトルの「BREAKNECK AXELERATION」は「危険なほど加速していく」という5人の未来への決意が込められている。

1日で2公演の実施が予定されており、DAY公演はMADKIDのみでチケットは6月8日(日)正午より公式ファンクラブ「Club Future Notes」にて先行受付がスタートする。





■RELEASE INFORMATION2025年8月20日(水)発売MADKID 11th SINGLE「Resolution」※TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 4」オープニングテーマType-A (CD Only / 16Pブックレット封入) 1,800円＋税/ COCA-18296Type-B (CD Only) 1,300円＋税/ COCA-18297CD収録内容1. Resolution2. MAZE3. Resolution (English ver.)4. Resolution (Instrumental)5. MAZE (Instrumental)



TVアニメ「盾の勇者の成り上がり Season 4」 公式サイト

https://shieldhero-anime.jp/



■MADKID ONE MAN LIVE -BREAKNECK AXCELERATION-

2025/12/30(火) 開催

MADKID ONE MAN LIVE -BREAKNECK AXCELERATION-

at Zepp Shinjuku



＜DAY＞15:00 OPEN 15:45 START

MADKID ONLY



＜NIGHT＞18:30 OPEN 19:15 START

WITH BACK BAND (NAGAREDA PROJECT)



【チケット価格】

VIPチケット \15,000(税込) ※優先入場：1～50番 / オリジナルグッズ付き

※スタンディングでの観覧です。また、VIPエリアを区切るパーテーション等の設置はございません。予めご了承ください



スタンディング\7,700(税込) ※メンズエリアあり



【チケットFC最速先行】

受付：6/8(日)12:00～6/29(日)23:59

くわしくはこちら

https://fanicon.net/fancommunities/4450



MADKID オフィシャルサイト

https://columbia.jp/madkid/



●MADKID Profile

2ラッパー3ボーカルで構成される5人組ダンスボーカルグループ。2014年結成、2018年メジャーデビュー。

TVアニメ「盾の勇者の成り上がり」シリーズをはじめ、多数のアニメ主題歌を担当。

今年1月～2月にはアメリカ、カナダ、メキシコの11都市でツアーを開催するなど、グローバルに活躍する。

今年12月にはグループ最大規模のワンマンライブ「BREAKNECK AXCELERATION」をZepp Shinjukuで開催する。



●オフィシャルリンク

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