FC 年額・月額会員先行＜2 次＞チケット受付決定！ツアーメインポスター公開！「ATEEZ 2025 WORLD TOUR[IN YOUR FANTASY] IN JAPAN」

グローバルな活躍が、今年さらに拡大!韓国発・8 人組ボーイズグループ「ATEEZ」 Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』への出演でさらに注目が集まる!

韓国のボーイズグループ ATEEZ が史上最大規模の国内アリーナツアー「ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN JAPAN」を開 催!K-POP ボーイズグループ初としてのアメリカ最大の音楽フェスティバル「Coachella 2024」出演や N.Y.のスタジアム「Citi Field」でのライブを世界的グループ BTS に次いで K-POP アーティスト 2 組目として成功させるなど、グローバルアーティストとして 活躍する彼らが 2025 年 9 月より日本全国 3 都市で 7 公演を行う。そしてこの度、ファンクラブ年額・月額会員限定のチケット先行受 付が 6/7(土)18:00 より開始することが決定。これから入会する方もチケット申し込み可能となるので、この機会をお見逃しなく。FC の詳細は、ATEEZ JAPAN OFFICIAL FANCLUB (https://ateez-official.jp/)をチェックしていただきたい。また、今回の日本ツアーの メインポスターも公開!ぜひ注目してください。

2025 年に入り、日本での活動にもさらに盛り上がりを見せる ATEEZ。3 月に実施したファンミーティングを大盛況で終演させ、6 月 18 日に開催される Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』への出演も決定!日本のエンターテインメントを牽引するアーティストらと 共に、韓国発のグループとしてステージを盛り上げる。9 月からの日本ツアーを更に楽しむため、ATEEZ の様々な活躍にご注目ください。

韓国の8人組ボーイズグループ。2018 年 10 月にミニアルバム「TREASURE EP.1:All To Zero」でデビューし、2019 年 12 月にアルバム「TREASURE EP. EXTRA:Shift The Map」で日本デビュー。メンバーたちのライブとパフォーマンスの高 さは群を抜くレベルを誇り、アメリカのビルボードチャートをはじめ、イギリスオフィシャルチャート、フランス全国 音楽出版組合チャート、ドイツ公式音楽チャートなど各種グローバルチャートでも人気を証明している。 2024 年 4 月にはアメリカ最大の音楽フェスティバルのコーチェラに K-POP 男性グループとして初出演、続く 6 月には KPOP アーティスト初のモロッコマワジンに招待され、ヘッドライナーとして公演を行った。8 月には日本最大のサマーフ ェスティバルのサマーソニックにも出演するなど、世界有数の音楽フェスティバルでその実力を見せつけた。 2024 年 11 月 15 日(金)に韓国でリリースした 11th Mini Album『GOLDEN HOUR : Part.2』は米・ビルボードのメインチャ ートである「Billboard 200」で 1 位を獲得、2023 年 12 月に発売した 2nd Full Album『THE WORLD EP.FIN : WILL』を通 じて「Billboard 200」で初の 1 位を記録し話題を呼んだのに続き、11th Mini Album で再び 1 位を獲得する快挙を達成し た。これにより ATEEZ は、1 年で 2 作のアルバムが米「Billboard 200」1 位に輝く功績を挙げた。 2025 年 1 月からは'TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER' IN EUROPE でツアーを実施、3 月 22 日 23 日にはソウルオリン ピック公園 KSPO DOME で'TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER' FINALE IN SEOUL を開催し、ツアーのフィナーレを迎え た。 また、2025 年 3 月には「ATEEZ 2025 FANMEETING IN JAPAN」を神戸で開催。全席完売となった。

<公演情報>

ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN JAPAN

■日程・場所:

<埼玉・さいたまスーパーアリーナ> 2025 年 9 月 13 日(土)開場 15:30 / 開演 17:00 14 日(日)開場 13:30 / 開演 15:00 15 日(月・祝)開場 13:30 / 開演 15:00

<名古屋・ポートメッセなごや 第1展示館> 2025 年 9 月 20 日(土)開場 16:00 / 開演 17:00 21 日(日)開場 14:00 / 開演 15:00

<神戸・GLION ARENA KOBE> 2025 年 10 月 22 日(水)開場 17:30 / 開演 18:30 23 日(木)開場 17:30 / 開演 18:30

■チケット 料金:

15,400 円(税込/全席指定)

【FC 年間・月額会員先行<2 次>(抽選)】

2025 年 6 月 7 日(土)18:00 ~ 2025 年 6 月 15 日(日)23:59

※詳細は ATEEZ JAPAN OFFICIAL SITE (https://ateez-official.jp/)にてご確認ください。

※チケットの購入枚数制限:ファンクラブ年間・月額会員限定・お一人様 1 公演 2 枚まで購入可

※3 歳以上要チケット。3 歳未満は入場不可

■主催:WOWOW / KQ Entertainment

■企画制作:WOWOW / HARLOCK

