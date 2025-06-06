「紫陽花は降らない」のオリジナルブロマイドを、期間限定でセブン‐イレブンのマルチコピー機で販売！
株式会社ワニブックス(東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男)のWEBメディア『Newsクランチ！』が「紫陽花は降らない」へのインタビューで撮り下ろした写真のアザーカットから、全7種をL判 or 2L判から選んでプリントできます。
＜プロフィール＞
紫陽花は降らない（あじさいはふらない）
2025年4月26日、渋谷WWW Xでお披露目された6人組アイドルグループ。通称「あじふらい」。グループ名には「雨が降ってこそ咲く花である紫陽花のように、逆境の中で皆さんを勇気づけられる存在になります」という思いが込められている。サウンドプロデュースは歌い手の少年Tが手掛けている。デビューシングル『青春の栞』が発売中。
X：@Ajifurai_OFC(https://x.com/Ajifurai_OFC)、Instagram：@Ajifurai_OFC(https://www.instagram.com/ajifurai_ofc/)
唐澤ひかり（からさわ ひかり）：2001年12月25日生まれ。茨城県出身。X：@Ajifurai_hikari(https://x.com/Ajifurai_hikari)、Instagram：@hika_kumachan(https://www.instagram.com/hika_kumachan/)
郡山あきか（こおりやま あきか）：2004年5月10日生まれ。埼玉県出身。X：@Ajifurai_akika(https://x.com/Ajifurai_akika)、Instagram：@akikakoriyama_(https://www.instagram.com/akikakoriyama_/)
小河心優（こが みゆ）：2005年10月13日生まれ。栃木県出身。X：@Ajifurai_miyu(https://x.com/Ajifurai_miyu)、Instagram：@koga_miyu_(https://www.instagram.com/koga_miyu_/)
仲ありす（なか ありす）：2005年7月5日生まれ。東京都出身。X：@Ajifurai_alice(https://x.com/Ajifurai_alice)、Instagram：@naka_alice__(https://www.instagram.com/naka_alice__/)
花谷杏菜（はなや あんな）：2004年6月14日生まれ。埼玉県出身。X：@Ajifurai_anna(https://x.com/Ajifurai_anna)、Instagram：@hanaya_anna_(https://www.instagram.com/hanaya_anna_/)
颯詩音（はやて しおん）：2005年7月11日生まれ。滋賀県出身。X：@Ajifurai_shion(https://x.com/Ajifurai_shion)、Instagram：@shi_nyan__(https://www.instagram.com/shi_nyan__/)
『Newsクランチ！』には、「紫陽花は降らない」へのインタビュー記事も掲載されています。こちらも合わせてお読みください！
https://wanibooks-newscrunch.com/articles/-/5745
〇購入方法
▶https://www.sej.co.jp/products/bromide/azbromide2506.html
全国セブン‐イレブン 店内マルチコピー機
※一部お取り扱いの無い店舗がございます。
〇サイズ・販売価格
L判 300円(税込) / 2L判 500円(税込)
〇コンテンツ数
L判 7種 / 2L判 7種
〇販売期間
2025年6月6日（金）0:00～2025年7月6日（日）23:59
今後も、ワニブックスのさまざまなコンテンツをセブンプリントサービスで販売予定です。