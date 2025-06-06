桶谷大ヘッドコーチ 契約(継続)のご報告
沖縄バスケットボール株式会社
桶谷大ヘッドコーチとの2025-26シーズンの契約(継続)をご報告いたします。
桶谷 大
生年月日 ：1977年12月23日
出身 ：京都府
出身校 ：京都府立朱雀高等学校→アリゾナ州立大学
主な経歴 ：
2005-06 大分ヒートデビルズ アシスタントコーチ (2006.1-ヘッドコーチ代行)
2006-08 大分ヒートデビルズ ヘッドコーチ
2008-12 琉球ゴールデンキングス ヘッドコーチ
2008-09 ｂｊリーグ優勝
2009-10 ｂｊリーグ3位
2010-11 ｂｊリーグ準優勝
2011-12 ｂｊリーグ優勝
2012-15 岩手ビッグブルズ ヘッドコーチ
2014-15 TKｂｊリーグ4位
2015-18 大阪エヴェッサ ヘッドコーチ
2018-21 仙台89ERS ヘッドコーチ
2021- 琉球ゴールデンキングス ヘッドコーチ
2021-22 Bリーグ準優勝
2022-23 Bリーグ優勝
2023-24 Bリーグ準優勝
2024-25 第100回天皇杯優勝
Bリーグ準優勝
▽本人コメント
キングスファンの皆さん、いつも多大なる応援をありがとうございます。
2025-26シーズンも引き続き指揮を執ることになりました。より期待が掛かるシーズンになると思いますが、キングスらしく、良い時も悪い時も皆さんと一緒に進んでいけたらと思います。
次シーズンも応援よろしくお願いいたします。