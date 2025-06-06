桶谷大ヘッドコーチ 契約(継続)のご報告

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沖縄バスケットボール株式会社


　桶谷大ヘッドコーチとの2025-26シーズンの契約(継続)をご報告いたします。





桶谷 大


生年月日　：1977年12月23日


出身　　　：京都府


出身校　　：京都府立朱雀高等学校→アリゾナ州立大学


主な経歴　：


　2005-06 大分ヒートデビルズ アシスタントコーチ (2006.1-ヘッドコーチ代行)


　2006-08 大分ヒートデビルズ ヘッドコーチ


　2008-12 琉球ゴールデンキングス ヘッドコーチ


　　2008-09 ｂｊリーグ優勝


　　2009-10 ｂｊリーグ3位


　　2010-11 ｂｊリーグ準優勝


　　2011-12 ｂｊリーグ優勝


　2012-15 岩手ビッグブルズ ヘッドコーチ


　　2014-15 TKｂｊリーグ4位


　2015-18 大阪エヴェッサ ヘッドコーチ


　2018-21　仙台89ERS ヘッドコーチ


　2021- 琉球ゴールデンキングス ヘッドコーチ


　　2021-22　Bリーグ準優勝


　　2022-23　Bリーグ優勝


　　2023-24　Bリーグ準優勝


　　2024-25　第100回天皇杯優勝


　　　　　 Bリーグ準優勝



▽本人コメント


　キングスファンの皆さん、いつも多大なる応援をありがとうございます。


　2025-26シーズンも引き続き指揮を執ることになりました。より期待が掛かるシーズンになると思いますが、キングスらしく、良い時も悪い時も皆さんと一緒に進んでいけたらと思います。


　次シーズンも応援よろしくお願いいたします。