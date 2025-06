ユニ・チャーム、中国の3工場でPEFC※1森林認証の「CoC認証」※2を取得

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社(代表取締役 社長執行役員:高原 豪久)は、中国の3工場(上海・江蘇・天津)で国際的な森林認証制度※3であるPEFC※1森林認証プログラムの「CoC認証」※2を取得したことをお知らせします。

※1 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)とは、世界各国の森林認証制度を相互承認していく認証プログラムです。

※2 CoC(Chain of Custody)認証とは、認証林から産出された森林由来資源を適切に加工・流通する拠点として認証するものです。

※3 森林認証制度とは、森林資源の持続可能な利活用と保全を図るための制度です。

当社は、2020年に「環境目標2030」を公表し、「森林破壊に加担しない」をテーマに掲げ、原材料であるパルプについて、2030年までに100%PEFC認証材へ切り替える取り組みを進めています。また、森林由来資源を原材料に用いる全工場で2030年までに「CoC認証」※2を取得することを目指しています。

新たにPEFC※1「CoC認証」※2を取得したユニ・チャームの中国工場

・尤妮佳生活用品(中国)有限公司「上海工場」

・尤妮佳生活用品(江苏)有限公司「江蘇工場」

・尤妮佳生活用品(天津)有限公司「天津工場」

これまでPEFC※1「CoC認証」※2を取得した国・地域の工場数

・ユニ・チャーム株式会社(日本):5工場

・Uni.Charm (Thailand) Co.,Ltd. (タイ):1工場

・DSG International(Thailand)PLC. (タイ):2工場

・PT. UNI-CHARM INDONESIA Tbk (インドネシア):3工場

・United Charm Company Ltd. (台湾-大中華圏):1工場

・LG Unicharm Co.,Ltd.(韓国):1工場

・UNI-CHARM MALAYSIA TRADING SDN. BHD.(マレーシア):1工場

・Diana Unicharm Joint Stock Company (ベトナム):1工場

・The Hartz Mountain Corporation (アメリカ):1工場

・UNICHARM DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.(ブラジル):1工場

PEFC※1森林認証に対応した「CoC認証」※2を通じて貢献する「SDGs 17の目標」

本活動は、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」(SDGs:Sustainable Development Goals)で定め17の目標のうち、下記に貢献するとユニ・チャームでは考えています。

12.つくる責任 つかう責任 15.陸の豊かさも守ろう

今後も当社グループは、地球温暖化・生物多様性の減少などを始めとする環境問題への意識が更に高まる中、「SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)を会社の“Purpose(目的)”」とし、事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。

関連情報

ユニ・チャーム サステナビリティサイト

http://www.unicharm.co.jp/csr-eco/index.html

ユニ・チャーム 環境目標2030

https://www.unicharm.co.jp/ja/company/news/2020/1214067_13534.html

PEFC ジャパン

https://sgec-pefcj.jp/pefc%E3%81%A8%E3%81%AF/