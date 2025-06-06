HKT48『THE FIRST 音読』第二弾発売開始！ 各メンバーの素敵な声に注目！
株式会社ワニブックス(東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男)のWEBメディア『Newsクランチ！』では、今年4月のサイトリニューアル後の大型企画のひとつとして、『THE FIRST 音読』が始動。
同じクラスになったアイドルの音読を、隣の席で聞けたら--。そんな追体験ができる、聞いて焦がれる純文学をお届けする音声コンテンツ『THE FIRST 音読』。その第1回を飾ってもらうのがHKT48。
第一弾に登場した梁瀬鈴雅、江口心々華、栗原紗英、大庭凜咲、龍頭綺音に続き、第二弾は豊永阿紀、大内梨果、秋吉優花、井澤美優、松永悠良の5名が登場。声のトーン、読むスピードなど各メンバーの持ち味や性格が出ているかもしれません。6/6(金)0時よりAudible、audiobookにて販売が開始となります。
▲HKT48×『THE FIRST 音読』第二弾を飾るのは、豊永阿紀、大内梨果、秋吉優花、井澤美優、松永悠良の5名
通勤・通学時間や休憩時間、作業中など、いつでもどこでも耳から読書ができます。勉強にも学びなおしにもぴったり。
普段、ステージで歌って踊るメンバーたちのまた違った一面を耳で感じてみてはいかがでしょうか。
【担当作品・販売サイト】
●豊永阿紀『舞姫(著：森鴎外)』
Audible(前編)：https://www.audible.co.jp/pd/B0F9KR1S15
audiobook(前編)：https://audiobook.jp/product/272612
Audible(後編)：https://www.audible.co.jp/pd/B0F9KLMH5J
audiobook(後編)：https://audiobook.jp/product/272613
●大内梨果『羅生門(著：芥川龍之介)』
Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0F9KLBN79
audiobook：https://audiobook.jp/product/272614
●秋吉優花『杜子春(著：芥川龍之介)』
Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0F9KT7SF7
audiobook：https://audiobook.jp/product/272615
●井澤美優『我が生活(著：中原中也)』
Audible： https://www.audible.co.jp/pd/B0F9KHST2N
audiobook：https://audiobook.jp/product/272616
●松永悠良『注文の多い料理店(著：宮沢賢治)』
Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0F9KJ5Q76
audiobook：https://audiobook.jp/product/272617
■『THE FIRST 音読』龍頭綺音によるティザー映像
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=J9VSsq6OyKo ]