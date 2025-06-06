TV¥¢¥Ë¥á¡Ömono¡×POP UP SHOP in OIOI¤¬¿·½É¥Þ¥ë¥¤¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡ª¡í¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡í¤¬¥Æー¥Þ¤Î¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À½ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Ãæ³°¹Û¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô¤Ï¡¢¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ömono¡×POP UP SHOP in OIOI¡×¤Ë¤Æ¿·¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ömono¡×POP UP SHOP in OIOI¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª
¡È¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¿·µ¬¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ä¡¢½ÕÇµ¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤Î¡È¤¿¤¤¤·¤ç¤¦¡É¤Î¡Ö¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯6·î7Æü(ÅÚ)¤è¤ê¿·½É¥Þ¥ë¥¤¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ë¥¤¥Î¥¢¥Ë¥á ONLINE SHOP¤Ë¤Æ½ç¼¡ÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ömono¡×POP UP SHOP in OIOI
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥Úー¥¸¡¡https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=135195&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=135195&article_type=sto)
¢£¿·½É¥Þ¥ë¥¤¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹
¡¡³«ºÅ¾ì½ê¡¡¿·½É¥Þ¥ë¥¤¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¡6F
¡¡³«ºÅ´ü´Ö¡¡2025Ç¯6·î7Æü(ÅÚ)～6·î15Æü(Æü)
¡¡³«ºÅ»þ´Ö¡¡11:00～19:00¡¡¢¨ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¤Ï10:30～19:00
¢¨»ÜÀß¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÇã¾åÃêÁª²ñ
´ü´ÖÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤ÆÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¾å¤²¡¢¤«¤Ä¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤Ç¤Î¤´Àº»»¤Þ¤¿¤Ï¤´Äó¼¨¤Ç1²ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡Ô·ÊÉÊÆâÍÆ¡Õ
A¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡ÊÁ´£±¼ï¡Ë¡¡
B¾Þ¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È
C¾Þ¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¥é¥ó¥À¥à1Ëç
¢¨¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤Ï¤´ËÜ¿Í¤µ¤Þ°Ê³°¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿·µ¬¤Î¤´Æþ²ñ¤â²ñ¾ì¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃêÁª¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ï1²ñ·×1²ó¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÇ¹þ3,000±ß¤´¤È¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´Àº»»¤ò£²²ó°Ê¾å¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃêÁª²ñ¤Ï¤´¹ØÆþ¤·¤¿ÅöÆü¸Â¤ê¤Î¥ì¥·ー¥È¤Î¤ßÍ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Äó¼¨¤Î¾ì¹ç¤Ï¸½¶âÀº»»¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É°Ê³°¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¤Î¤´Àº»»¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ì¥·ー¥È¤Î¹ç»»¤Ï½ÐÍè¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡¡¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯ver.¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,870±ß(ÀÇ¹þ)
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§±«µÜ ¤µ¤Ä¤¡¢Ì¸»³ ¥¢¥ó¡¢ÉßÅç ºù»Ò¡¢½©»³ ½ÕÇµ¡¢¶ðÅÄ ²Ú»Ò¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥Ã¥È´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯ver.¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1¸Ä 440±ß(ÀÇ¹þ)¡¿1SET[5¸ÄÆþ] 2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥Ý¥é¥·¥ç¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯ver.¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1¸Ä 330±ß(ÀÇ¹þ)¡¿1SET[6¸ÄÆþ] 1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢£B2¥Ïー¥Õ¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡¡¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯ver.¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,750±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¯¥ê¥Ã¥×
ÈÎÇä²Á³Ê¡§770±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥ª¥ë¡¡¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯ver.
ÈÎÇä²Á³Ê¡§3,630±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨À½ÉÊ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢µ©¤ËBOX¡¦SET¤ÇÁ´¼ïÎàÂ·¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
WebÈÎÇä
¥Þ¥ë¥¤¥Î¥¢¥Ë¥á ONLINE SHOP
http://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î7Æü(ÅÚ)12:00º¢～6·î22Æü(Æü)23:59
¢¨¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¾¦ÉÊ¸ø³«¤Î»þ´Ö¤¬Â¿¾¯Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸¢ÍøÉ½µ¡¦´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
(C)¤¢f¤í¡¿Ë§Ê¸¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥½¥ï¥Í
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
TV¥¢¥Ë¥á¡Ömono¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://mono-weekend.photo/
Chugaionline¡ÊÃæ³°¹Û¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô±¿±ÄEC¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.chugai-contents.jp/
Ãæ³°¹Û¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô ¸ø¼°X
https://x.com/chugaionline