AI¥Îー¥ÈPC¥·¥êー¥º¡ÖSwift Go 14¡×¤ÎºÇ¿·6µ¡¼ï6·î6Æü¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡ªCore Ultra H¥·¥êー¥º¥×¥í¥»¥Ã¥µー¡¢Ryzen AI 300¥·¥êー¥º¥×¥í¥»¥Ã¥µーÅëºÜ

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、2025 年モデルのAIノートパソコン「Swift Go 14」4機種および「Swift Go 14 AI」2機種の計6機種を本日6月6日より、Acer公式オンラAcerダイレクト(Rakuten/Yahooショッピング)、Amazon、および法人のお客様に向けて順次発売いたします。

Swift Go 14

SFG14-74-N73Y 、SFG14-74-N56Y、 SFG14-74P-N76Y、SFG14-74P-N56Y

さらに安心のセキュリティ Windows 11 Pro搭載モデルも

SFG14-74P-N76Y, SFG14-74P-N56Yは、Windows 11 Pro 64ビットを搭載しています。

プレミアムをどこへでも

新しいSwift Go 14は、堅牢性と放熱性に優れたアルミニウムを採用し、薄さ 約9.6mm(高さ約16.4mm)、重さわずか1.28Kgのスリムかつ軽量なボディに、約13.5時間駆動の長時間バッテリーを搭載しています。表面にはアルマイト(陽極酸化)処理を施し、高精度なレーザーエッチングが施され、高性能CPUによる処理能力が生み出す新型Swiftの“スピード”を象徴するデザインがあしらわれています。また、片手でもスムーズに開閉できる180°開閉ヒンジを備え、趣味にも仕事にも場所を選ばず活躍します。

スマートに、パワフルに

「SFG14-74-N73Y」には、比類のないパフォーマンスを発揮する、インテル(R) Core(TM) Ultra 7プロセッサー 255Hに加え、32GBメモリーと512GBのSSDを搭載。さらに、「SFG14-74-N56Y」には、インテル(R) Core(TM) Ultra 5プロセッサー 225H、16GBメモリー、512GBのSSDを搭載。普段使いはもちろん、動画編集や複雑なタスクもパワフルにこなします。また、インテルAI Boost専用エンジンにより、画像の自動補正やノイズ除去もスムーズかつ省電力で行えます。そしてインテル Arc グラフィックスであらゆる映像もなめらかに描き出します。

“黒”を極めた、究極の映像美

14インチ OLEDパネル、WUXGA(1920×1200)光沢ディスプレイが生み出す映像は、鮮烈な色彩、圧倒的な描写となめらかさ、そして真の“黒”を捉えた息をのむようなコントラストを生み出します。DCI-P3 100%の広色域と、VESA CERTIFIED Display HDR TrueBlack500により、さらに映像の美しさが研ぎ澄まされます。16:10の広い作業領域により、創作活動やマルチタスクも快適。また、国際的な権威を誇るTUV RHEINLAND Eyesafe 2.0認証も取得しており、長時間の作業でも目の疲れを軽減します。

豊富なインターフェース

旅先でも仕事先でも、どんな場所でもあらゆるデバイスとシームレスにつながれるよう、最大40GbpsのUSB Type-C(Thunderbolt 4対応)×2、USB Type-A×2、HDMI出力ポート、オーディオジャックを完備。Wi-Fi 7対応、Bluetooth 5.4準拠で、高速かつ大容量のデータ通信にも対応し、創造性と生産性をサポートします。

指先ひとつで、音も映像も思いのまま

マルチコントロール・タッチパッドは、なめらかなCorning Gorilla(R) Glass(TM)を採用。内蔵されたライトアップショートカットで音楽やビデオ、通話操作が直感的に行えます。光るSwiftロゴを左から右にスワイプすると、再生や音量調整などのショートカット、さらにスワイプするとビデオ通話に便利なショートカットに切り替わります。簡単でスマートな操作で生産性が格段に向上します。

AcerSenceで簡単快適操作

AcerSenseは、Swift Goをより快適に使うためのユーティリティアプリ※です。専用キーをクリックするだけで、パフォーマンスの切り替え、バッテリー管理、システムの状態確認などを簡単に操作できます。「ホーム」では使用モードの変更と状態チェック、「エクスペリエンスゾーン」では便利なAI機能の紹介と管理、「チェックアップ」ではPCの健康チェック、「個人設定」ではPCのカスタマイズでき、さらに「アプリセンター」からはよく使うアプリへすぐにアクセスすることが可能です。

※AcerSense の更新バージョン、入手可能時期、および展開時期はモデルによって異なります。

Swift Go 14 AI

SFG14-64-N73Y、SFG14-64-N56Y

プレミアムを颯爽に、どこまでも

Swfit Go 14同様に、新しいSwift Go 14 AIも、堅牢性と放熱性に優れたアルミニウムを採用し、薄さ約9.6mm(高さ約16.4mm)、重さわずか1.28Kgのボディに、約16時間駆動の長時間バッテリーを搭載しています。表面にはアルマイト処理を施し、高精度なレーザーエッチングによって、高性能GPUと高速な処理能力が生み出す新型Swiftの“スピード”を象徴するデザインがあしらわれています。ミニマルでありながらプレミアムな佇まいは、趣味にも仕事にも最適なパートナーとなります。

パワフルなCopilot+ PC

「SFG14-64-N73Y」「SFG14-64-N56Y」ともに、AI時代の新スタンダードCopilot+PC に対応したモデルです。「SFG14-64-N73Y」には、AMD Ryzen AI 7 350プロセッサーと、32GBメモリー、512GBのSSDを搭載。「SFG14-64-N56Y」には、AMD Ryzen AI 5 340プロセッサーと、16GBメモリー、512GBのSSDを搭載しています。AMD Radeon 860Mまたは840Mグラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵)のAI専用エンジン・グラフィックス・プロセッサーが一体となり、Copilot+の高度なAI処理と融合。ローカルでの実行されるAI処理も、専用エンジンによって遅延なくスムーズに作動し、快適な作業環境を実現。生産性を一歩先へ進めてくれます。さらに、AI処理中には、タッチパッドに専用のアクティビティインジケータが発光※して教えてくれます。

※AcerSenseアプリでオン/オフの切り替えが可能。

漆黒のOLED、究極の映像美

14インチ OLEDパネル、WQXGA+(2880×1800)光沢ディスプレイが生み出す精細で圧巻の映像美は、鮮烈な色彩、圧倒的な描写となめらかさ、そして真の“黒”を捉えた息をのむコントラストを生み出します。DCI-P3 100%の広色域とVESA CERTIFIED Display HDR TrueBlack500により、さらに映像の美しさが研ぎ澄まされます。WUXGA(1920×1200)と比べても約2倍の解像度を誇り、16:10の広い作業領域でクリエイティブな作業にも最適。また、国際的な権威あるTUV RHEINLAND Eyesafe 2.0認証を取得しており、長時間の使用でも目の疲れを軽減するよう配慮された設計になっています。

プライバシーと映像品質にこだわったWebカメラ

約360万画素のQHD(2560×1440) スライドカバー付きWebカメラを搭載。Acer TNRテクノロジーにより暗所でもノイズを抑えた、鮮明な映像を実現します。また、Acer PurifiedView(TM)2.0により、自然なポートレート映像でビデオ通話も美しく演出します。さらにAcer PurifiedVoice(TM)2.0と3基の内蔵マイクが、AIノイズ抑制で周囲の雑音を低減。まるで相手がすぐそばにいるような、クリアで自然な会話が可能です。

どこでもシームレスに、高速に

旅先でも仕事先でも、どんな場所でもあらゆるデバイスとシームレスにつながれるよう、最大40GbpsのUSB Type-C(Thunderbolt 4対応)×2、USB Type-A×2、HDMI出力ポート、オーディオジャックを完備。Wi-Fi 7対応、Bluetooth 5.4準拠で、高速かつ大容量のデータ通信にも対応しています。

AcerSenceで簡単快適操作

AcerSenseは、Swift Goをより快適に使うためのユーティリティアプリ※です。専用キーをクリックするだけで、パフォーマンスの切り替え、バッテリー管理、システムの状態確認などを簡単に操作できます。「ホーム」では使用モードの変更と状態チェック、「エクスペリエンスゾーン」では便利なAI機能の紹介と管理、「チェックアップ」ではPCの健康チェック、「個人設定」ではPCをカスタマイズでき、さらに「アプリセンター」からはよく使うアプリへすぐにアクセスすることが可能です。

※AcerSense の更新バージョン、入手可能時期、および展開時期はモデルによって異なります。

製品公式ページ

「Swift Go 14」:インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー 搭載

Acer Swift Go 14 | OLED ディスプレイ搭載の AI PC | Acer 日本

「Swift Go 14 AI」: AMD Ryzen AI 300シリーズ プロセッサー 搭載

Acer Swift Go 14 AI | AI PC | Acer 日本

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20250606

Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。

日本エイサー株式会社について

社名 :日本エイサー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者:代表取締役社長 袪 國良(ボブ・セン)

公式サイト: https://www.acer.com/

公式facebook: https://www.facebook.com/AcerJapan

公式X :https://www.twitter.com/AcerJapan

Gaming公式X: https://twitter.com/PredatorJPN

公式Instagram: https://www.instagram.com/acer_japan/

Gaming公式Instagram:https://www.instagram.com/predatorgamingjapan/

公式YouTube:https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel

(C) 2024 Acer Inc. All rights reserved. AcerとAcerロゴはAcer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

(C) 2024 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.