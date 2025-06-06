2025-26¥·ー¥º¥ó #16 ¶¶ËÜ¾°ÌÀÁª¼ê·ÀÌó¹ç°Õ¡Ê·ÑÂ³¡Ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒVELTEX¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º

Æüº¢¤è¤ê¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤ÎÊóÆ»¤Ë³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ»ò¤ê¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢#16 ¶¶ËÜ¾°ÌÀÁª¼ê¤È2025-26¥·ー¥º¥ó¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¡Ê·ÑÂ³¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¡Ú¶¶ËÜ¾°ÌÀ¡Ê NAOAKI HASHIMOTO ¡Ë¡Û

¢£ÇØÈÖ¹æ¡§16


¢£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§PG/SG


¢£À¸Ç¯·îÆü¡§1992Ç¯9·î21Æü


¢£½Ð¿È¡§°¦É²¸©


¢£½Ð¿È¹»¡§¶áµ¦Âç³Ø


¢£¿ÈÄ¹¡§184cm


¢£ÂÎ½Å¡§75kg




¢£·ÐÎò


2014Ž°17¡¡¡¡Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¡Ê¥¢ー¥êー¥¨¥ó¥È¥êーÀ©ÅÙ¡Ë


2017-18¡¡¡¡ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º


2018-20¡¡¡¡²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º


2020-21¡¡¡¡Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯


2021-22¡¡¡¡Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¡Ê´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡Ë


2022-23¡¡¡¡Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º


2023-¡¡¡¡¡¡ ¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬



¶¶ËÜ¾°ÌÀÁª¼ê ¥³¥á¥ó¥È


Íè¥·ー¥º¥ó¤âÀÅ²¬¤Ç¥×¥ìー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡ª




Íè¥·ー¥º¥ó¤â¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤¿²ñ¾ì¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¨¤ë»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª




ÀÅ²¬ºÇ¹â(¥Ïー¥È)️