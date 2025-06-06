¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¹¥¥ë¤Ç²¶TUEEEÌµÁÐ¡ª¡Ø²¶¤À¤±Í¾Íµ¤Î°ÛÀ¤³¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë ～Å¾°ÜÀè¤ÎÌµ¿ÍÅç¤Ç³Ú¤·¤à¥Ïー¥ì¥à¥é¥¤¥Õ～¡ÙÂè1´¬¡¡6·î6ÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÃÝ½ñË¼¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜÅÄ ½ã¹§¡Ë¤Ï¡¢¡ÖWEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¥¬¥ó¥Þ¤×¤é¤¹¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ø²¶¤À¤±Í¾Íµ¤Î°ÛÀ¤³¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë ～Å¾°ÜÀè¤ÎÌµ¿ÍÅç¤Ç³Ú¤·¤à¥Ïー¥ì¥à¥é¥¤¥Õ～¡Ù1´¬¡Ê¸¶ºî¡§°¼Çµ¡¡Ì¡²è:¥³¥¢½õ¡Ë¤ò2025Ç¯6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø²¶¤À¤±Í¾Íµ¤Î°ÛÀ¤³¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë ～Å¾°ÜÀè¤ÎÌµ¿ÍÅç¤Ç³Ú¤·¤à¥Ïー¥ì¥à¥é¥¤¥Õ～¡ÙÂè1´¬½ñ±Æ
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¹¥¤¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼ÔÃË»Ò¡¦ºãÅç³¤ÅÍ¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥ÈÃ£¤È°ÛÀ¤³¦¤ÎÌµ¿ÍÅç¤ËÅ¾°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£´í¸±¤Ê´Ä¶¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÈþ¾¯½÷¤¿¤Á¤È¶¦Æ±À¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³¤ÅÍ¤Ï¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¹¥¥ë¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë――!!
Èþ¾¯½÷¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤¯¾è¤êÀÚ¤ë²¶¤À¤±Í¾Íµ¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ïー¥ì¥à¥é¥¤¥Õ¡ª
¡Ú¤ß¤É¤³¤í¡Û
Ìµ¼«³Ð·Ï¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¥¿¥¯·¯¤¬¡¢Èþ¾¯½÷JKÃ£¤ÈÌµ¿ÍÅçÀ¸³è¤Ç°ìÈ¯µÕÅ¾¥â¥Æ¥â¥ÆÀ¸³è¢ö
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§²¶¤À¤±Í¾Íµ¤Î°ÛÀ¤³¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë ～Å¾°ÜÀè¤ÎÌµ¿ÍÅç¤Ç³Ú¤·¤à¥Ïー¥ì¥à¥é¥¤¥Õ～1
¸¶ºî¡§°¼Çµ¡¡Ì¡²è:¥³¥¢½õ
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯6·î6Æü
È½·¿¡¦¥Úー¥¸¿ô¡§B6¡¦144¥Úー¥¸
Äê²Á¡§858±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÃÝ½ñË¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾ÜºÙ¡§https://www.takeshobo.co.jp/book/b10132679.html
¡Ú¹ØÆþÆÃÅµ¡Û¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÊÍ½þ¡Ë¡§£Á£³¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー
https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=2922817
¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÊÌµ½þ¡Ë¡§£´P¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È
https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=2905082
COMIC ZIN¡ÊÌµ½þ¡Ë¡§¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
https://shop.comiczin.jp/products/detail.php?product_id=10039134
¥²ー¥Þー¥º¡ÊÌµ½þ¡Ë¡§£´P¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È
https://www.gamers.co.jp/pn/¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¡Û²¶¤À¤±Í¾Íµ¤Î°ÛÀ¤³¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë+～Å¾°ÜÀè¤ÎÌµ¿ÍÅç¤Ç³Ú¤·¤à¥Ïー¥ì¥à¥é¥¤¥Õ～%281%29/pd/10787499/(https://www.gamers.co.jp/pn/%E3%80%90%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91%E4%BF%BA%E3%81%A0%E3%81%91%E4%BD%99%E8%A3%95%E3%81%AE%E7%95%B0%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%82%B5%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%AB+%EF%BD%9E%E8%BB%A2%E7%A7%BB%E5%85%88%E3%81%AE%E7%84%A1%E4%BA%BA%E5%B3%B6%E3%81%A7%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%82%80%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%A0%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%EF%BD%9E%281%29/pd/10787499/)
¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÊÌµ½þ¡Ë¡§£´P¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È
¥²ー¥Þー¥º¡ÊÌµ½þ¡Ë¡§£´P¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È
¡Úºî²È¾ðÊó¡Û
¢§¸¶ºî:°¼Çµ
¡Ö°ÛÀ¤³¦¤æ¤ë¤Ã¤È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÀ¸³è～³Ø¹»¤Î³§¤È°ÛÀ¤³¦¤ÎÌµ¿ÍÅç¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¤±¤É²¶¤À¤±³Ú¾¡¤Ç¤¹～¡×¡ÊKADOKAWA´©¡Ë¡Ö°ÛÀ¤³¦¤é¤¯¤é¤¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë～À¸Â¸¥¹¥¥ë¶¯¼Ô¤Î²¶¤¬Èþ¾¯½÷»Í¿Í¤ÈÊë¤é¤¹Ìµ¿ÍÅçÀ¸³è～¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤Ê¤É¾¦¶È½ñÀÒ²½¡õ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊÂ¿¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー¡£
ºî¼ÔX(µìTwitter)¡§https://x.com/ayano20221219
¢§Ì¡²è:¥³¥¢½õ
¡Ö¤Õ¤·¤À¤éÀèÀ¸¤Ï¤¤¤Ä¤âÇ¨¤ì°á¡×¡Ê¾®¼Ò´©¡Ë¡Ö¥¨¥í¥²¤Î´È¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê¾®¼Ò´©¡Ë¤Ê¤É½À¤é¤«½÷À¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥¨¥í¥³¥áºî²È¡£
ºî¼ÔX(µìTwitter)¡§https://x.com/core_suke
¡ÖWEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥¬¥ó¥Þ¤×¤é¤¹¡×
¡Ô²ÐÍË¡¦¶âÍË¤ªÃë12»þ¹¹¿·¡ÕÃÝ½ñË¼¡ÖWEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥¬¥ó¥Þ¤×¤é¤¹¡×ÊÔ½¸Éô¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÌµÎÁWEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡£TV¥¢¥Ë¥áÀä»¿Êü±ÇÃæ¡ª¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±°¦¤¬½Å¤¤¥Àー¥¯¥¨¥ë¥Õ¤¬°ÛÀ¤³¦¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡Ù¤ä¡Øº£Àô¤ó²È¤Ï¤É¤¦¤ä¤é¥®¥ã¥ë¤ÎÎ¯¤Þ¤ê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤～DEEP～¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤ºîÉÊ¤¬Ï¢ºÜÃæ¡ª
¢§¥¬¥ó¥Þ¤×¤é¤¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://gammaplus.takeshobo.co.jp/
¡Ú»î¤·ÆÉ¤ß¡Û