»³·Á¤¬À¸¤ó¤ÀºÍÇ½¤¬¶¦ÌÄ¡ª°ÂÆ£Í¥¡¢½é¤ÎÁ´ºî»ìºî¶Ê¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°ìÅÓ¡×¤ò¡È»³·Á¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤ÎÆü¡É6·î6Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡ª²ÎÉ±¤·¤ª¤¿¤ó¤È¤Îº²¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡¢¸Î¶¿¤Ø¤Î°¦¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿ÞÕ¿È¤Î°ìºî¡£MV¤âÆ±Æü¸ø³«¡ª
»³·Á¸©½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー/¥é¥Ã¥Ñー¡¢°ÂÆ£Í¥¡Ê¤¢¤ó¤É¤¦ ¤æ¤¦¡Ë¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÁ´ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°ìÅÓ¡Ê¤¤¤Á¤º¡Ë¡×¤ò¡¢»³·Á¸©¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡Ö¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡×¤¬½é²Æ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë2025Ç¯¤Î¡Ö»³·Á¤µ¤¯¤é¤ó¤ÜÆü¡×£¶·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Þ¤¬¤¿¥Õ¥ëー¥Ä150¼þÇ¯¡×¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯»³·Á¸©½Ð¿È¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö²Î¾§²¦2024¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î²ÎÉ±¡¦¤·¤ª¤¿¤ó¤È¤Î¥Õ¥£ー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤¬¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ÂÆ£¤Î¥À¥ó¥¹¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë»³·Á»Ô¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤âÆ±Æü¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·¶Ê¡Ö°ìÅÓ¡× ― ¸Î¶¿¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢Ì¤Íè¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡¢º²¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
°ìÅÓ - ¥¸¥ã¥Ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
¡Ö°ìÅÓ¡×¤Ï¡¢°ÂÆ£Í¥¤¬¤½¤Î²»³Ú¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡¢µÇ°ÈêÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿°ÂÆ£¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï½é¤á¤Æºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ÎÁ´¤Æ¤ò¼«¿È¤Ç´°¿ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö°ìÅÓ¡×¤Ë¤Ï¡¢Ì´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¿Ê¤à²áÄø¤Ç¤Î³ëÆ£¤äº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢½ã¿è¤Ê¾ðÇ®¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹¶¯¤¤°Õ»Ö¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¿´¤Î»Ù¤¨¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¸Î¶¿¡¦»³·Á¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿¼¤¤°¦¾ð¤È¤¤¤¦¡¢Æó¤Ä¤Î¡È°ìÅÓ¤ÊÁÛ¤¤¡É¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö1¿Í Êâ¤¤¤ÆÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤µ Feel so fine¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ä©Àï¤ÎÃæ¤ÇÌ£¤ï¤¦¸ÉÆÈ¤äÉÔ°Â¤µ¤¨¤â¹ÎÄê¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂ¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Õ¥ìー¥º¤ä¡¢¡Öµ¤¤Å¤±¤Ð±ó¤¤¤È¤³¤ËÍè¤¿¤±¤É »×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ë¤¤¤Ä¤â¸Î¶¿ ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²¹¤â¤ê¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ Î¥¤ì¤Æ¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤òÄ¶¤¨¤Æ¿´¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Î¶¿¤È¤Îå«¡¢¤½¤·¤Æ»³·Á¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Ì¼Â¡Ö¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡×¤Ø¤Î°¦Ãå¤¬¾ÝÄ§Åª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä°¤¯¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢Í¦µ¤¤È´õË¾¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤Î²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤Ä¥°¥ëー¥ô¥£ー¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÆ£¤ÏËÜ³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö¤ä¤Þ¤¬¤¿¥Õ¥ëー¥Ä150¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬²»³Ú¤Ç·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿»³·Á¤Î·Ê´Ñ¤ä¶õµ¤´¶¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï½é¤Î¡Öºî¶Ê¡×¤«¤é¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤·¤ª¤¿¤ó¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¤Î»Ò¶¡Ã£¤È°ì½ï¤ËÍÙ¤ë»£±Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Þ¤Å¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ»³·Á¤ÎÊý¤«¤é¤Î±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤·¤Æ²Î»ì¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢crew¤ÇÏÃ¤·¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´°À®¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö°ìÅÓ¡×¤Ï¿§¤ó¤Ê¿Í¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¡¢±þ±ç²Î¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤â¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤ä¤Þ¤¬¤¿¥Õ¥ëー¥Ä150¼þÇ¯¡×¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¥½¥ó¥° ― ²»³Ú¤Ç½Ë¤¦¡¢¼Â¤ê¤ÎÎò»Ë
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2025Ç¯»³·Á¸©¤Ë¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤Ê¤É¤ÎÉÄÌÚ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é150¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¤ä¤Þ¤¬¤¿¥Õ¥ëー¥Ä150¼þÇ¯¡×¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»³·Á¸©¤¬¸Ø¤ëË¤«¤ÊÂçÃÏ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥ëー¥Ä¤Ï¡¢150Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë´î¤Ó¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤Ë¡¢°ÂÆ£Í¥¤Î²»³Ú¤¬²Ú¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö°ìÅÓ¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤¬»ý¤ÄÀ¸Ì¿ÎÏ¤ä¿ð¡¹¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤ò°é¤à¿Í¡¹¤Ø¤Î·É°Õ¤ò²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤·¡¢150¼þÇ¯¤Î½Ëº×¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ »³·Á¤¬À¸¤ó¤ÀºÍÇ½¤Î²½³ØÈ¿±þ¡§°ÂÆ£Í¥ ¡ß ¤·¤ª¤¿¤ó ― º²ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡¢´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
¥Õ¥£ー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯»³·Á¸©´¨²Ï¹¾»Ô½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬ー¡¢¤·¤ª¤¿¤ó¤¬»²²Ã¡£Åìµþéº½ÑÂç³Ø²»³Ú³ØÉôÀ¼³Ú²Ê¤òÂ´¶È¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö²Î¾§²¦2024¡×¤Ç1Ëü8000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤Ç¤¹¡£°ÂÆ£¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«É¬¤º¶¦±é¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¤ª¤¿¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤³Ú¶Ê¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦¤Ë»³·Á¤Ë¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Á¡¢²»³Ú¤Ø¤Î¿Ô¤¤Ê¤¤¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤¹Æó¿Í¤ÎºÍÇ½¤¬¸òº¹¤¹¤ë»þ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï²¹¤«¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥°¥ëー¥ô¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤ª¤¿¤ó¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢Ä°¤¯¼Ô¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤¹¤ë²ÎÀ¼¤Ï¡¢°ÂÆ£¤ÎËÂ¤°¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ä¥á¥í¥Ç¥£¤È¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê°ìÁØË¤«¤Ç´¶Æ°Åª¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Î¶¿¤ò°¦¤¹¤ëÆó¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Ïー¥â¥Ëー¤Ï¡¢»³·Á¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤ä¿Í¡¹¤Î²¹¤«¤µ¤ò²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¸¶ÅÀ²óµ¢¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª ― ¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¡×¤È¤Î¶¦±é
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=74wynfkDOvs ]
6·î6Æü¤Ë¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢°ÂÆ£Í¥¤¬¼«¿È¤Î¥À¥ó¥¹¤Î¸¶ÅÀ¤È¸ì¤ë¡¢»³·Á»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¡×¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÏÈà¤¬Ãæ³Ø¡¦¹â¹»»þÂå¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤ä¸·¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤È¤Îå«¤ò³Ø¤ó¤À¡¢¤Þ¤µ¤ËÂèÆó¤Î¸Î¶¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
MV¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÇ®ÎÌ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë°ÂÆ£¤Î¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê·²Éñ¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡£²áµî¤«¤é¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¥¹¥Èー¥êー¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£MV´ÆÆÄ¤Ï¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÈ¢ÀÐ Íü¡¹²Ö(Ririka Hakoishi)»á¤¬Ì³¤á¡¢³Ú¶Ê¤Î»ý¤Ä¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾ðÇ®¤òÁ¯Îõ¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¿·¶Ê¡Ö°ìÅÓ¡×¤Ï¡¢²¼µ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ½éÈäÏª¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡Ö¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¼çºÅ »³·Á¸©¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü&¥Õ¥ëー¥ÄPR¶¨µÄ²ñ
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯6·î7Æü(ÅÚ)
¡¦²ñ¾ì¡§Ê¸æÆ´Û¡Ê»³·Á¸©»³·Á»ÔÎ¹Ï¶Ä®3ÃúÌÜ4-51¡Ë
¡¦¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹URL¡§ https://www.pref.yamagata.jp/documents/46370/r07_memorial_festa.pdf
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤ä¤Þ¤¬¤¿¥Õ¥ëー¥Ä150¼þÇ¯¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È QR
¡¦¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à QR¡¡
¢£ ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
°ÂÆ£Í¥ (¤¢¤ó¤É¤¦ ¤æ¤¦)
¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー/¥é¥Ã¥Ñー
»³·Á¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì18ºÐ¤Ç¾åµþ¡£ 2019Ç¯¤ËProduce 101 Japan¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£ 2020Ç¯¤Ë5¿ÍÁÈÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢Boom Trigger¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤êÆüËÜ¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢²»³Ú¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÉñÂæ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÆ°¤â¸«¤»¤¿¡£ 2022Ç¯¡¢¥°¥ëー¥×²ò»¶¤ÈÆ±»þ¤ËBMSG¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ömission mission¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢ºÇ½ª¿³ººÄ¾Á°¤Þ¤Ç¾¡¤Á»Ä¤ê¡¢¤½¤Î²»³ÚÀ¤È¿Í´ÖÀ¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎSKY-HI¤ä¼þ¤ê¤Î¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤âÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¡£ 2024Ç¯3·îËö¡ÖBOY¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµ¡¤Ë¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î¥½¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¡£ÃÏ¸µ»³·Á¤Î²Ö³Þº×¤ê¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¡Ö²Ö³Þ²»Æ¬¥é¥Ã¥×¡×À©ºî¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDrink it up PARTY¡×¤ò³«ºÅ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¤òÂ¨Æü´°Çä¤µ¤»¤¿¡£
°ÂÆ£Í¥¤Î²»³Ú¤Ï¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¡£Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤ä´¶¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿À¸³è´¶¤Î¤¢¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò¡¢¥é¥Ã¥×¡¢¥á¥í¥Ç¥£ー¡¢¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë "ÍÛµ¤¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë" ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤é¼ª¤Ë»Ä¤ëÊÊ¤Î¤¢¤ë¥°¥ëー¥ô¤È¡¢Èà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¡¢°ÂÆ£Í¥¤Î²»³Ú¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤ª¤¿¤ó
»³·Á¸©´¨²Ï¹¾»Ô½Ð¿È¡£¼Â²È¤Ï¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡õÅíÇÀ²È¡£Åìµþéº½ÑÂç³Ø²»³Ú³ØÉôÀ¼³Ú²ÊÂ´¶È¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿³Î¤«¤Ê²Î¾§µ»½Ñ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢À¼³Ú¤«¤é¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º²Î¤¤¤³¤Ê¤¹¡£µÜËÜ°¡Ìç¼çºÅ¤ÎÆüÈæÃ«¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2023¤Ë¤ÆNEXT¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤ÏÁá¤¯¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Á´ÆüËÜ²Î¾§ÎÏÁª¼ê¸¢¡Ö²Î¾§²¦2024¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1Ëü8000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¸«»ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë¤½¤Î²ÎÀ¼¤ò¹ì¤«¤»¤¿¡£YouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸ÂÎ·¿¤ÇÇº¤à¿Í¤¿¤Á¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤È»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³Ú¶Ê¾ðÊó
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§°ìÅÓ (ÆÉ¤ß¡§¤¤¤Á¤º)
¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§°ÂÆ£Í¥ feat. ¤·¤ª¤¿¤ó
¡¦¥ê¥êー¥¹Æü¡§2025Ç¯6·î6Æü(¶â)
¡¦ÇÛ¿®¡§³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÆ±Æü¤è¤ê½ç¼¡ÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê https://linkco.re/fBYFq2dT
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§
Lyrics: °ÂÆ£ Í¥
Compose: °ÂÆ£ Í¥
Arrangement: HADY
Choreograph: °ÂÆ£ Í¥ , ÙÑ´Ö ÉË(Akira Hasama)
Music Video: È¢ÀÐ Íü¡¹²Ö(Ririka Hakoishi)
Jacket Image: È¢ÀÐ Íü¡¹²Ö(Ririka Hakoishi)
PR: ÙÑ´Ö ÉË(Akira Hasama)
¢£ 46Records¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤ÏÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ò¿®¾ò¤È¤¹¤ë46Records¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÀìÌç¤Î²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£YORO¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥½¥í³èÆ°¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¢¤é¤æ¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢¸Ä¡¹¤ÎºÍÇ½¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·µ»½Ñ¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ò¶î»È¤·¡¢¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼«Í³¤ËÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥ê¥¹¥Êー¤Ë¸ÄÀÅª¤Ê²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼«¿È¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÄÉµá¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Êñ³çÅª¤Ê´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢²»³Ú¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/46records_official/
YouTube¡§https://youtube.com/@46records_official?si=kUo7nzs2XldIm4uf
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
46Records¹çÆ±²ñ¼Ò
Ã´Åö: ÙÑ´Ö ÉË (Akira Hasama)
Email: 46records.info@gmail.com