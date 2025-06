TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Î´ü´Ö¸ÂÄêPOP UP SHOP¤¬¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É4Å¹ÊÞ¤Ç¥ªー¥×¥ó

株式会社A3

全国のタワーレコード4店舗にて、「TVアニメ【推しの子】POP UP SHOP in TOWER RECORDS」を2025年6月6日(金)~6月15日(日)の期間、開催することをお知らせします。本イベントでは、作中のアイドルグループ「B小町」の新規描き下ろしイラストを使用した新商品が登場します。株式会社A3は、POP UP SHOPの企画や商品の企画・製造を行っています。

詳細は下記URLをご確認ください。

https://tower.jp/article/news/2025/05/23/n701

【開催情報(店舗/通販)】

<店舗>

■開催期間:2025年6月6日(金)~6月15日(日)

■開催店舗:

・タワーレコード渋谷店

・タワーレコード名古屋パルコ店

・タワーレコードあべのHoop店

・タワーレコードアミュプラザ博多店

<通販>

■販売期間:2025年6月6日(金)12:00~6月15日(日)23:59

■販売場所:タワーレコード オンライン

■URL:https://tower.jp/article/feature_item/2025/05/23/4004

※商品発送時期は2025年7月下旬以降を予定しております。

【販売グッズ】

※購入個数制限がございます。

詳細は特設ページ(https://tower.jp/article/news/2025/05/23/n701)をご確認ください。

【店頭購入特典】

期間中、「TVアニメ【推しの子】POP UP SHOP in TOWER RECORDS」新商品を含めて関連商品を2,200円(税込)お買い上げごとに、先着で特典ポストカード(全4種)がランダムで1枚プレゼントされます。

※タワーレコード オンラインでの購入は特典配布対象外です。

詳細は特設ページ(https://tower.jp/article/news/2025/05/23/n701)をご確認ください。

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

株式会社A3

【会社概要】

社名:株式会社A3(エースリー)

設立:2012年9月27日

所在地:東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者:代表取締役 小澤隆史

HP:https://athree3.com/

お問い合わせ先:https://athree3.com/contact/

【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業

【各公式サイトURL】

eeo Store:https://eeo.today/store/101/

eeo Media:https://eeo.today/media/

eeo Stage:https://eeo.today/stage/

推し活最新情報(OSHI+):https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus

MomentumBase:https://athree3.com/momentumbase/