Ãæ¹ñ¤ÎÌ¾¼ò¡¦³ýÂæ¡¢ÂçºåËüÇî¤Ç¡Ö½ñ´ÊÄ¹´¬¡×µÇ°¼ò¤òÈ¯É½¡¡Âîµå¥ì¥¸¥§¥ó¥É¾¾ºê·¯Âå»á¤¬ËüÇî¤Ç²¹¤«¤Ê±ï¤ò¾Ú¸À
É´Ç¯¤ÎÌ¾¼ò¤¬Ê¸ÌÀ¤Î¸òÎ®¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Ä¹¤¤Î¹Ï©
É´Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëËüÇî¤ÎÊâ¤ß¡¢°ìÉÓ¤Î¾¢¤Î¼ò¡£¥Ñ¥Ê¥ÞËü¹ñÇîÍ÷²ñ¤«¤é¾å³¤ËüÇî¡¢¤½¤·¤ÆËÜÆü¡¢Ãæ¹ñ´ÛÍ£°ì¤ÎÀïÎ¬¶¨ÎÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÌ¾¼ò¡¦³ýÂæ¡Ê¥Þ¥ª¥¿¥¤¡Ë¤Ï¡¢ËüÇî¤ÎÉ´Ç¯¤ÎÄ¹´¬¤ËÅìÍÎÊ¸ÌÀ¤Î¿¼¤¤¹ï°õ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
1915Ç¯¤Î¥Ñ¥Ê¥ÞËü¹ñÇîÍ÷²ñ¤Ç¡¢³ýÂæ¤ÎÆÈÆÃ¤Î¹á¤ê¡Ê¾ß¹á¡Ë¤ÇÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¡¢À¤³¦»°Âç¾øÎ±¼ò¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤Þ¤·¤¿¡£2010Ç¯¡¢²«±º¹¾¤Î¤Û¤È¤ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¾å³¤ËüÇî¤Ç¤Ï¡¢Í£°ì¤Î¹âµéÇò¼ò¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢Îò»ËÅª°ÕµÁ¤ò»ý¤ÄµÇ°¼ò¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£Ãæ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¡Ö½ñ´Ê¡×¤ÎÂ¤·¿¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢³ýÂæ¤ÏÎé´ï¤Î¾ÝÄ§Åª°ÕÌ£¤òÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢Ãæ²Ú¤ÎÃÎ·Ã¤È¸ÞÀéÇ¯¤ÎÃæ²ÚÊ¸ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹À»¤Ê¤ëÇÖ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»³³¤¶¦¾Þ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¿¼¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Î¶¦ÌÄ
6·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö³ýÂæ¥Æー¥Þ¥Çー¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ýÂæ¤Ï¡ÖÂçºå2025¡§³ýÂæ¡¢À¤³¦¤È¤Î110Ç¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï¤¢¤¿¤«¤âÎò»Ë¤Î³¨´¬¤Î¤´¤È¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤Ç»þ¶õ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥Û¥í¥°¥é¥à±ÇÁü¤Ë¤ÏÀÖ¿å²ÏÎ®°è¤Î±ÀÌ¸¤¬Éº¤¤¡¢Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤¬¸ÅÍè¤Î¾úÂ¤µ»½Ñ¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¼Â±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ëë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¹ñ²ÈµéÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Î¥È¥óÂ²Âç²Î¤Ç¤¹¡£»Ø´ø¼Ô¤âÈ¼ÁÕ¤âÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤À¤±¤ÇÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ëÅ·¤Ë¤âÆÏ¤¯¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤Ä´¤Ù¤Ï¡¢¼«Á³¤Î¤Þ¤Þ¤Ë²ñ¾ì¤ËÍ¯¤½Ð¤·¤¿¡£µ®½£¾Ê¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤¬»ý¤ÄÆÈÆÃ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Á´Ä¹13¥áー¥È¥ë¤ËµÚ¤ÖµðÂç¤ÊLED¥¹¥¯¥êー¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢³ýÂæ¤Î»ºÃÏ¤¬»ý¤ÄÎà¤Þ¤ì¤Ê¼«Á³´Ä¶¤È¡¢ÀéÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¾úÂ¤¤Îµ»Ë¡¡¢Â¨¤ÁÀÖ¿å²ÏÎ®°è¤Îµ¤¸õÉ÷ÅÚ¤È½ã¿è¤Ê¿¦¿Íº²¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÏ¶¯¤¯¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÃÏ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤Ï¡¢µ©Âå¤ÎÌ¾¼ò¤ò¾ú¤·Æñ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿¿Íý¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÄ¹¤¤¥¹¥¯¥êー¥ó¤Î¼êÁ°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö1915Ç¯¡×¡¢¡Ö2010Ç¯¡×¡¢¡Ö2025Ç¯¡×¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤ÎÅ¸¼¨¥±ー¥¹¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥±ー¥¹¤ÏÏ¢¤Ê¤ê¡¢¡Ö³ýÂæ110Ç¯¤ÎËüÇî¤ÎÎ¹¡×¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¹â¤µ3¥áー¥È¥ë¤Î¥¢ー¥È¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢³ýÂæ¼ò¤Î¼ò¤«¤¹¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿ºÆÀ¸»æ¤Ç·Áºî¤é¤ì¤¿¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê³ýÂæÉÓ¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥Æー¥Þ¡¢¡Ö¼«Á³¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¸Í÷²ñ½ªÎ»¸å¡¢¤³¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ïµ®½Å¤ÊÎò»Ë¤Î¾Ú¸À¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢³ýÂæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Êµ×¤Ë¼ýÂ¢¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤ÇºÇ¤â¿´¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ï¡¢¡Ö»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¼ê»æ¡×¤Ç¤¹¡£»°¤Ä¤Î¸À¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÉõÅû¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¡¢³ýÂæ¤ÎÊâ¤ß¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤é¤Ì´ê¤¤¤¬ÀÅ¤«¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤È¤È¤â¤Ë¾ú¤·½Ð¤·¤¿Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤Ï¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª¹á¤êÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤Î°ì¤Ä¤Î¥ì¥êー¥Õ¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë»þ¤Î½Å¤ß¤ò¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤¹――Âîµå³¦¤ÎÌ¾¾¡¦¾¾ºê·¯Âå»á¡£Èà½÷¤Î¼ê¤Ë¤·¤¿¥é¥±¥Ã¥È¤È¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ë³ýÂæ¤Î¼òÔä¤¬¶¦ÌÄ¤·¹ç¤¤¡¢È¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ³¤¯²¹¤«¤ÊÍ§¾ð¤Îµ²±¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÃæÍ§¹¥¤Î¾Ú¸À¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾ºê·¯Âå»á¤Ï¡¢º£²ó¡¢²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1961Ç¯¤Ë¼þ²¸ÍèÁíÍý¤«¤é³ýÂæ¤òÂ£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎËë³«¤±¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯ÂçºåËüÇî¤Î³ýÂæµÇ°¼ò¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÂê¤Ï¡ÖÉ´Ç¯¤ÎËüÇî¡¢¹á¤ê¤¬À¤³¦¤Ø¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤ªÂê¤Ï¡¢³ýÂæ¤¬1915Ç¯¡Ê¥Ñ¥Ê¥ÞËüÇî¡Ë¡¢2010Ç¯¡Ê¾å³¤ËüÇî¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡Ê´ØÀ¾¡¦ÂçºåËüÇî¡Ë ¤È¡¢Îò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿»°¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊËüÇî¤Ø¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¸«»ö¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎµÇ°¼ò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¢¤ë»×ÁÛ¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤È¼«Á³¤ÏÌ¿¤Î¶¦Æ±ÂÎ¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢¡Ö½ñ´Ê¡×¤Î»Ñ¤òÌÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÓ¤ÎÆ¹ÂÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢ä¿½ñ¡Ê¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Î½ñÂÎ¡Ë¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¡ØÏÀ¸ì¡Ù¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÓ¤Î³¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÂçºåËüÇîÃæ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÇ°¼ò¤Î¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢²óÅ¾²ÄÇ½¤Ê¡Ö½ñ´Ê¡×¥â¥Ç¥ë¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê³ýÂæ¤ÈËüÇî¤È¤ÎÉ´Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎò»Ë¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎµÇ°¼ò¤Ï»³¿å¤òÌÏ¤·¤¿¶âÂ°À½¤ÎÂæºÂ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÅ·¿Í¹ç°ì¡×¡Ê¼«Á³¤È¿Í´Ö¤ÎÄ´ÏÂÅª¤ÊÅý°ì¡Ë¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤ò¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢³ýÂæ¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤ª¤è¤ÓESG¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤³¤ÎµÇ°¼ò¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ê°ÕÌ£¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó»×ÁÛ¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸«»ö¤Ë·ë¼Â¤µ¤»¤¿¡¢ÅìÊý¤ÎÈþ¼ò¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎËüÇî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ýÂæ¤Ï¡Ö¥°¥êー¥ó¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¡×¤È¤¤¤¦ESG»×ÁÛ¤òÉ®¤È¤·¡¢ËüÇî¤Î¥Æー¥Þ¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î»ëÅÀ¤ò½ñ¤²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¿å²ÏÎ®°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸ÂÖ·ÏÊÝ¸î¤ÎÃÎ·Ã¤ÈÂçºåÏÑ¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤ÎÍýÇ°¤È¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢ÅÁÅý»º¶È¤¬Ç¡²¿¤Ë¤·¤Æ¸½ÂåÊ¸ÌÀ¤ÎÍýÇ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï³ýÂæ¤Î¡ÖÅ·¿Í¶¦¾ú¡×¡ÊÅ·¤È¿Í¤¬¶¦¤Ë¤ª¼ò¤ò¾ú¤¹¡Ë¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤Î¸½ÂåÅª¤Ê²ò¼á¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃÎ·Ã¤ò¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ëÈ¯Å¸¤Ë±þÍÑ¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö³ýÂæ¥Æー¥Þ¥Çー¡×¤ÎÌë¡¢³ýÂæ¤ÏµìÂçºå»Ô¸ø´Û¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÅìÊý¤Î¾¢¡¦»³³¤¶¦¾Þ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ë¡Ö³ýÂæ¥Ê¥¤¥È¡×¹ñºÝ´¿·ÞÈÕ»Á²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾å³¤¤Î»×Æî¸ø´Û¤Ë¤¢¤ë³ýÂæÂÎ¸³¥¹¥Úー¥¹¤È¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤Ç·ë¤Ð¤ì¡¢1915Ç¯¤Ë³ýÂæ¤¬À¤³¦¤Ø¤ÈÊâ¤ß½Ð¤·¤¿¸¶ÅÀ¡Ê¥Ñ¥Ê¥ÞËüÇî¡Ë¤ò¶¦¤Ë¾Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»³Àî¤ÎÀº¿è¤ò¶Å½Ì¤µ¤»¤¿³ýÂæ¼ò¤¬·Ñ¾µ¤¹¤ëÎò»Ë
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê»þÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢³ýÂæ¤Ï¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎËÜ¼Á¤ò¹¹¿·¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Î³ýÂæ¤Î¹ñºÝ²½¤Îµ°À×¤ò¸Ü¤ß¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀ¸¤¤¿Ê¸²½ÅÁÇÅ¤ÎÎò»Ë¤Ç¤¹¡£¡Ö³ýÂæ¥Ê¥¤¥È¡×¤È¤¤¤¦³èÆ°¤Ï¡¢Ê¸²½¤òÇÞÂÎ¤È¤·¡¢Îéµ·¤ò²Í¤±¶¶¤È¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÃæ²ÚÊ¸²½¤ò¹¤á¡¢Ãæ²ÚÊ¸ÌÀ¤¬À¤³¦Ê¸ÌÀ¤ÎÃ±¤Ê¤ë´Ñ»¡¼Ô¤«¤é¡¢½ÅÍ×¤Ê¸ì¤ê¼ê¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤ë²áÄø¤òÇ¡¼Â¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¿¦¿Íµ»¤ÈÀ¤³¦¤ÎÌ¤ÍèÁü¤¬ÇÖ¤ÎÃæ¤Ç¸ò¤ï¤ë»þ¡¢¤½¤³¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ²ÚÊ¸ÌÀ¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿ÍÎà±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤Î¹½ÃÛ¤Ë»²²è¤¹¤ë»Ñ¤Ç¤¹¡£