¥¼¥Ã¥È¥¹¥±ー¥éー¡¢¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤é¤æ¤ëÎÎ°è¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Æ¶¯²½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½

※本資料は、米ラスベガスで開催されたZenith Liveにて2025年6月3日 (現地時間)に発表したプレス リリースの日本語抄訳版です。

クラウド セキュリティ業界を牽引するZscaler, Inc. (https://www.zscaler.com/jp)(NASDAQ: ZS)は本日、お客様がゼロトラストをあらゆる領域に迅速に導入し、「Zero Trust Everywhere」を実現するための新たなソリューションを発表しました。今回のイノベーションは、真のゼロトラストをより広い領域に拡大するものであり、拠点間および拠点内のエンドツーエンドのセグメンテーションによってビジネス環境の最新化と拡張を安全に実現できるようにし、マルチクラウド環境全体のセキュリティを強化します。

組織がますます分散化し、IoT、OT、マルチクラウド アーキテクチャーの採用が急速に進むなか、デジタル環境の複雑化が課題となっています。このような状況を踏まえ、ゼットスケーラーは、Zscaler Zero Trust Exchange(TM)プラットフォームに関する複数の革新的なアップデートを発表しました。これによって、ユーザー、アプリケーション、デバイス、クラウド、拠点といったあらゆる領域へのゼロトラストの拡張を支援します。この機能強化により、組織の拠点やクラウドは悪意のあるアクターに対して不可視化され、組織のネットワーク内におけるランサムウェアなどの脅威のラテラル ムーブメントが排除されます。

ゼロトラストをあらゆる領域に拡張する「Zero Trust Everywhere」のアプローチを強化する今回の機能強化を通じ、ゼットスケーラーはより高度なサイバーセキュリティ態勢を実現するとともに、セキュリティ ネットワーク インフラストラクチャーを簡素化し、急速に変化する今日の脅威に対応しながら企業が安全かつ簡単に規模を拡大できるよう支援します。

Zenith Live 2025で発表された以下のゼロトラスト ソリューションは、一部のユースケースに限定したものを除き、現在ゼットスケーラーのお客様に一般提供されています。

- Unified Appliance for Zero Trust Branch(https://zscaler.com/jp/resources/data-sheets/zscaler-zero-trust-branch.pdf): Zscaler Zero Trust Branchは、統合アプライアンスを用いて拠点や工場間の通信を保護するとともに、拠点や工場内部のOT/IoTデバイス(旧式のOTを含む)をダウンタイムなしでセグメント化し、組織のセキュリティやネットワーキングを変革します。このソリューションでは、新たに使い捨てのジャンプ ホストも提供され、請負業者が重要なシステムに時間制限付きで安全にアクセスできるようになります。ファイアウォール、旧式のNAC、煩雑なVLAN構成、リモート アクセス用のVDIが不要になるため、組織は脅威のラテラル ムーブメントを極めて有効に阻止できます。このアプローチによって、セキュリティを強化するだけでなく、複雑さとコストを大幅に低減し、ビジネス環境をより迅速に妥協なく最新化および拡張できるようになります。Unified Appliance for Zero Trust Branchは一般提供されています。- Zero Trust Gateway(https://www.zscaler.com/jp/blogs/product-insights/zscaler-zero-trust-cloud-zero-trust-gateway) for Cloud Workloads:クラウドネイティブのサービスとしてAWS上で提供されます。組織はゼットスケーラーのマネージド サービスを利用することで、ワークロードとインターネット間の通信およびワークロードとVPC/VNET間の東西トラフィックの保護を、エージェントやVMを展開することなく10分以内で実現できます。これによってハイブリッド環境およびマルチクラウド環境のセキュリティを強化し、ファイアウォールに関連する攻撃対象領域を削減するとともに、複雑さを排除してワークロードの通信を保護できます。Zero Trust Gatewayは一般提供されています。- Zscaler Microsegmentation(https://www.zscaler.com/jp/resources/data-sheets/advantages-of-using-zscaler-for-microsegmentation.pdf) for Cloud Workloads:ゼットスケーラーは、AI活用型のセグメンテーションをクラウド ワークロードにも拡張し、新たにホストベースのマイクロセグメンテーション サービスを提供します。AIを活用したワークロード向けのセグメンテーション エンジンを使用して、ホスト レベルおよびプロセス レベルのきめ細かいセグメンテーション ポリシーを提供し、AWSやAzureなどのパブリック クラウド、およびベアメタルで実行されるオンプレミス データセンターのワークロードに対応します。ゼットスケーラーのワークロード エージェントが、プロセス レベルおよびワークロードレベルのメトリクス、トラフィック フロー、デバイス コンテキストを提供し、脅威のラテラル ムーブメントや不正アクセスから重要な資産を保護します。Zscaler Microsegmentationは一般提供されています。- Zero Trust Exchange for B2B:パートナー組織に最先端のアプリ共有プラットフォームを提供して、これまでにない新たな形で安全なコラボレーションを実現し、複雑さと過剰共有のリスクを伴うMPLS回線やVPNなどの旧式のテクノロジーの必要性を排除します。このソリューションは、組織間のシームレスで安全な接続を加速し、機密データを保護しながら合併、買収、提携を迅速かつ効率的に推進できるよう支援します。Zero Trust Exchange for B2Bは、一部のユース ケース向けに提供されており、間もなく機能の拡張が予定されています。

ゼットスケーラーの製品戦略担当エグゼクティブ バイス プレジデントであるダワル・シャルマ(Dhawal Sharma)は次のように述べています。「Zero Trust Exchangeの最新のイノベーションは、Zero Trust Everywhereの概念を本当の意味でユーザー以外に拡張し、組織におけるセキュリティやネットワーキングを再定義するものです。環境の複雑さや分散化のレベルを問わず、運用のシームレスな統合や脅威対策の強化を実現し、ユーザー、デバイス、アプリケーション、拠点、クラウドに安全な接続を提供しながら、可視性とエクスペリエンスを改善します。Zero Trust Everywhereを拡張したこのアプローチによって、組織はセキュリティの最新化を加速させ、リスクを軽減し、ビジネスの活動が行われるあらゆる領域でデータを保護できます」

