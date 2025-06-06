¥¼¥Ã¥È¥¹¥±ー¥éー¡¢¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤é¤æ¤ëÎÎ°è¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Æ¶¯²½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½

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- Unified Appliance for Zero Trust Branch(https://zscaler.com/jp/resources/data-sheets/zscaler-zero-trust-branch.pdf): Zscaler Zero Trust Branch¤Ï¡¢Åý¹ç¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÍÑ¤¤¤ÆµòÅÀ¤ä¹©¾ì´Ö¤ÎÄÌ¿®¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µòÅÀ¤ä¹©¾ìÆâÉô¤ÎOT/IoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹(µì¼°¤ÎOT¤ò´Þ¤à)¤ò¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤Ê¤·¤Ç¥»¥°¥á¥ó¥È²½¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤òÊÑ³×¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë»È¤¤¼Î¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥× ¥Û¥¹¥È¤âÄó¶¡¤µ¤ì¡¢ÀÁÉé¶È¼Ô¤¬½ÅÍ×¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë»þ´ÖÀ©¸ÂÉÕ¤¤Ç°ÂÁ´¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©ー¥ë¡¢µì¼°¤ÎNAC¡¢ÈÑ»¨¤ÊVLAN¹½À®¡¢¥ê¥âー¥È ¥¢¥¯¥»¥¹ÍÑ¤ÎVDI¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥¤Ï¶¼°Ò¤Î¥é¥Æ¥é¥ë ¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ò¶Ë¤á¤ÆÍ¸ú¤ËÁË»ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê£»¨¤µ¤È¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤ò¤è¤ê¿×Â®¤ËÂÅ¶¨¤Ê¤¯ºÇ¿·²½¤ª¤è¤Ó³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Unified Appliance for Zero Trust Branch¤Ï°ìÈÌÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Zero Trust Gateway(https://www.zscaler.com/jp/blogs/product-insights/zscaler-zero-trust-cloud-zero-trust-gateway) for Cloud Workloads:¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆAWS¾å¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥¤Ï¥¼¥Ã¥È¥¹¥±ー¥éー¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥É ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ïー¥¯¥íー¥É¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ö¤ÎÄÌ¿®¤ª¤è¤Ó¥ïー¥¯¥íー¥É¤ÈVPC/VNET´Ö¤ÎÅìÀ¾¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÊÝ¸î¤ò¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤äVM¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯10Ê¬°ÊÆâ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É´Ä¶¤ª¤è¤Ó¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©ー¥ë¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¹¶·âÂÐ¾ÝÎÎ°è¤òºï¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê£»¨¤µ¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¥ïー¥¯¥íー¥É¤ÎÄÌ¿®¤òÊÝ¸î¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Zero Trust Gateway¤Ï°ìÈÌÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Zscaler Microsegmentation(https://www.zscaler.com/jp/resources/data-sheets/advantages-of-using-zscaler-for-microsegmentation.pdf) for Cloud Workloads:¥¼¥Ã¥È¥¹¥±ー¥éー¤Ï¡¢AI³èÍÑ·¿¤Î¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥é¥¦¥É ¥ïー¥¯¥íー¥É¤Ë¤â³ÈÄ¥¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¥Û¥¹¥È¥Ùー¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ïー¥¯¥íー¥É¸þ¤±¤Î¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Û¥¹¥È ¥ì¥Ù¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥»¥¹ ¥ì¥Ù¥ë¤Î¤¤áºÙ¤«¤¤¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó ¥Ý¥ê¥·ー¤òÄó¶¡¤·¡¢AWS¤äAzure¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯ ¥¯¥é¥¦¥É¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹ ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¥ïー¥¯¥íー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¥¼¥Ã¥È¥¹¥±ー¥éー¤Î¥ïー¥¯¥íー¥É ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¡¢¥×¥í¥»¥¹ ¥ì¥Ù¥ë¤ª¤è¤Ó¥ïー¥¯¥íー¥É¥ì¥Ù¥ë¤Î¥á¥È¥ê¥¯¥¹¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥Õ¥íー¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹ ¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢¶¼°Ò¤Î¥é¥Æ¥é¥ë ¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤äÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤«¤é½ÅÍ×¤Ê»ñ»º¤òÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£Zscaler Microsegmentation¤Ï°ìÈÌÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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