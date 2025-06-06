ÈþÎØÌÀ¹¨¼ç±é¤ÎÅÁÀâ¤Î±Ç²è¡Ø¹õéòéî¡Ù¡Ø¹õé¬é¯¤Î´Û¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËAmazon Merch on Demand¤ËÅÐ¾ì¡ª
¢¨Merch on Demand ¤È¤Ï¡§¥Ö¥é¥ó¥É¤äºîÉÊ¤ÎÀ½ºî¼Ô¤È¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎºîÉÊ¤òÅÐÏ¿¤·¡¢Amazon¤¬¤ªµÒÍÍ¤ÎÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤òT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¾å¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Amazon¤ª¤è¤ÓAmazon.co.jp¤Ï¡¢Amazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ø¹õéòéî¡ÙT¥·¥ã¥Ä¡õ¥Ñー¥«ー
ÍÅ±ð¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò»ý¤Ä½÷²øÅð‶¹õéòéî‶¤ò±é¤¸¤ëÈþÎØÌÀ¹¨¤µ¤ó¤òÁ°ÌÌ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¹õéòéî¡×¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ç¤¹¡£
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡¡
T¥·¥ã¥Ä¡¡https://amzn.to/4kvo0Iv¡¡¡¡¥Ñー¥«ー¡¡https://amzn.to/4kteWUw
¡Ø¹õéòéî¡Ù
¸¶ºî¡§¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¡ßµº¶Ê²½¡§»°ÅçÍ³µªÉ×¡ß¼ç±é¡§ÈþÎØÌÀ¹¨¡ß´ÆÆÄ¡§¿¼ºî¶ÕÆó
³Æ³¦¤Îµ´ºÍ¤¬»º¤ß½Ð¤·¤¿µæ¶Ë¤ÎÈþ³Ø¡¢°¼à¥¹ë²Ú¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
ÆüËÜ¤Î¿äÍý¾®Àâ³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¤Î¸¶ºî¤ò¡¢À¤³¦Åª¤ÊÊ¸¹ë¡¦»°ÅçÍ³µªÉ×¤¬µº¶Ê²½¤·¡¢¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥é¥ó¥Æ¥£ー¥Î¤ä¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦ー¤¬¿òÇÒ¤¹¤ë¿¼ºî¶ÕÆó¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê°¼à¥¹ë²Ú¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ç±é¤ÎÈþÎØÌÀ¹¨¤¬¡¢Èþ¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢ÍÅ±ð¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò»ý¤Ä½÷²øÅð‶¹õéòéî‶¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î‶¹õéòéî‶¤ÈÁêÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÃµÄå ‶ÌÀÃÒ¾®¸ÞÏº‶¤Ë¤Ï¡¢¹õß·ÌÀ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤±éµ»ÇÉ¡¦ÌÚÂ¼¸ù¤¬±é¤¸¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¤âÆÃÊÌ½Ð±é¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¹õé¬é¯¤Î´Û¡ÙT¥·¥ã¥Ä¡õ¥Ñー¥«ー
ÈþÎØÌÀ¹¨¤µ¤ó±é¤¸¤ë‶Ææ¤ÎÎï¿Í‶Îµ»Ò¤òÁ°ÌÌ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥Ð¥é¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥·¥ã¥ì´¶ËþÅÀ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
T¥·¥ã¥Ä¡¡https://amzn.to/4dP63C8¡¡¡¡¥Ñー¥«ー¡¡https://amzn.to/4dSjfpO
¡Ø¹õé¬é¯¤Î´Û¡Ù
ÈþÎØÌÀ¹¨¼ç±é¡ß¿¼ºî¶ÕÆó´ÆÆÄ ÂèÆóÃÆºîÉÊ¡¢
¡ÈÆæ¤ÎÎï¿Í¡É¤ËÆ«¿ì¤·¡¢¿ÍÀ¸¤òÇËÌÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯ÃË¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿°Û¿§ºî¡ª
Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¹õéòéî¡Ù¤ËÂ³¤¡¢ÈþÎØÌÀ¹¨¼ç±é¡¿¿¼ºî¶ÕÆó´ÆÆÄ¤¬ºÆ¤ÓÁÈ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¼ç±é¤ÎÈþÎØÌÀ¹¨¤¬¡¢´±Ç½Åª¤«¤Ä¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¯¥é¥Ö¡Ö¹õé¬é¯¤Î´Û¡×¤Ë·¯Î×¤¹¤ë‶Ææ¤ÎÎï¿Í‶Îµ»Ò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¡Ö¹õé¬é¯¤Î´Û¡×¤ËË¬¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¤ÏÎµ»Ò¤ÎÍÅ¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢¤½¤ÎËâÎÏ¤ÎÎº¤È¤Ê¤Ã¤ÆÇËÌÇÅª¤Ê¿ÍÀ¸¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¦¡¦¡£
Blu-ray¡õDVDÈ¯ÇäµÇ°¡Ø¹õéòéî¡Ù¡Ø¹õé¬é¯¤Î´Û¡Ù¡¡1½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç·èÄê¡ª¡¡¢¡¾å±Ç´ü´Ö¡§6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～6·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡¢¡¾ì½ê¡§Bunkamura¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«µÜ²¼¡¡https://www.bunkamura.co.jp/
¡¡¢¨¾å±Ç½éÆü¤Î6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥í¥í¥Ö¥ê¥¸ー¥À¤µ¤ó¤Î¸ø³«µÇ°¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª
¡Ø¹õéòéî¡Ù
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=mbfcqna06qg ]
¡Ø¹õé¬é¯¤Î´Û¡Ù
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=eBz702LFIrU ]