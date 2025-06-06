TOKYO FM¡¿JFN38¶É¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º¡ÙÉ¹Àî¤¤è¤·¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡ª
ºäËÜÈþ±«¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù(·î～ÌÚ11:00～11:30¡¡TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È)¤Ç¤Ï¡¢6·î9Æü¡Ê·î¡Ë～12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Ë¡¢6·î9Æü¡Ê·î¡Ë¡¢10Æü¡Ê²Ð¡ËÉ¹Àî¤¤è¤·¡¢11Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢12Æü¡ÊÌÚ¡ËÅÏÊÕ¸¬¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºäËÜÈþ±«¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¡£6·î9Æü¡¢10Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢²Î¼ê¡¦É¹Àî¤¤è¤·/KIINA.¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¡¢6·î4Æü¤Ë¤Ï¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ØParty of Monsters¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿É¹Àî¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤ÎÄ°¤¤É¤³¤í¤äºÇ¶á¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯8·î¤Ë1Ç¯8¥ö·î¤ÎµÙÍÜ¤ò·Ð¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿É¹Àî¡£µÙÍÜ´ü´Ö¤Î³¤³°À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØParty of Monsters¡ÙÀ©ºî¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ä¾®¼¼Å¯ºÈ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Àè·î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡ØÀÖ¤¤¥¹¥¤ー¥È¥Ôー¡Ù¤Î¥«¥Ðー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Î¼ê³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÎÈëÏÃ¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
6·î11Æü¡¢12Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÅÏÊÕ¸¬¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£6·î6Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÅÏÊÕ¤Ë¡¢»£±ÆÈëÏÃ¤äºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Á°½µ¤ËËÜÈÖÁÈ¤Ë´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÍûÁêÆü¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÍû´ÆÆÄ¤Ï¡Ë¤Á¤ã¤ó¤È±Ç²è¤ÎÀëÅÁ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£À©ºî¸½¾ì¤¬¸·¤·¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÍû´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¤¢¤Þ¤ê¤Î¸·¤·¤µ¤Ë¡Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤«¤Ê¤êÄ¨¤ê¤ë¤±¤É¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤ÈËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾Ð¡×¤ÈÅÏÊÕ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖµÈÅÄ½¤°ì¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï±ÇÁü²½¤ÏÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤éÍû¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¤¬¤ä¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤ªÁ°¤¬¤ä¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡ª¤È¡£¡ÊÍû´ÆÆÄ¤Ï¡Ë¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¿¤À¹â¤¤¥Ïー¥É¥ë¤ò°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È½Ð±é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Îºî»ì¤òºäËÜÈþ±«¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÏÊÕ¤Ï»ì¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£»ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅÏÊÕ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤È¡¢ºäËÜ¤Î²óÅú¤È¤Ï¡©¤½¤·¤Æ¡¢ÅÏÊÕ¤Ë¤è¤ëÏ¯ÆÉ¤â¡Ä!¡©ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥ëー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊüÁ÷¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×¢£
¡þ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡¡¡ØºäËÜÈþ±«¤Î¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù
¡þÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË～ÌÚÍË¡¡11¡§00～11¡§30¡¡
¢¨TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëJFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È
¡þ½Ð±é¼Ô¡§ºäËÜÈþ±«¡¡
¡þÈÖÁÈURL¡§¡¡https://www.tfm.co.jp/dear/