¡Ú¥·¥Ë¥¢ºÇ¿·Ä´ºº¡Û¥·¥Ë¥¢¤ÎÌó4³ä¤¬´Ø¿´¤¢¤ê¡ª¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÈÉÔÍÑÉÊÇã¼è¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÄÇ½À
¥·¥Ë¥¢ÀìÌç¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Ûー¥à ¥³¥¹¥â¥é¥Ü¡Ê²ñ¼ÒÌ¾¡§¥³¥¹¥â¥Ø¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®ÄÍ ¿ò»Ë¡Ë¤¬¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Î¡ØÉÔÍÑÉÊÇã¼è¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¥ê¥µー¥Á¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢50Âå°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢ÁØ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤´¤ßºï¸º¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢ÉÔÍÑÉÊÇã¼è¤Î¹ÔÆ°¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢´Ä¶°Õ¼±¤Î·¹¸þ¤Èº£¸å¤Î¼¨º¶¤òÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥Ë¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ú¥³¥¹¥â¥é¥Ü¡Û¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://cosmolab.jp/lp/research/(https://cosmolab.jp/lp/research/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=press_release&utm_campaign=report&utm_content=recycling_2504)
Ä´ºº¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
¢¡Ìó9³ä¤¬¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥°¡¦¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ò³èÍÑ
ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç89.1¡ó¤¬¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥°¡¦¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Î´Ä¶ÇÛÎ¸¹ÔÆ°¤È¤·¤ÆºÇ¤âÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¹Ô¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤¹¤Ç¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡ÉÔÍÑÉÊ¤ÎºÆÍøÍÑ¤Ï"¾ù¤ë"¤¬ºÇÂ¿
»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÉÊÊª¤Î½èÊ¬ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¾ù¤Ã¤¿¡×¡Ê47.4¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ò½Å»ë¤·¤¿½èÊ¬·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Êª¤ò³è¤«¤¹¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ÔÆ°¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ìó4³ä¤¬Çã¼è¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Ë´Ø¿´¤¢¤ê
Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÀ¸³è¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤ÎÊý¤¬ÍøÍÑ·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤·Ð¸³¤Ç¤â´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÁØ¤¬Ìó4³äÂ¸ºß¤·¡¢º£¸å¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÆ¯¤¤«¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·µ¬ÍøÍÑ¼Ô¤Î³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£±¡§ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤´¤ß¤ò¸º¤é¤¹¹©É×¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡ÊÍ¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§477Ì¾¡Ë
¡Ö¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥°¡¦¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¡×¡Ê89.1¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖµÍÂØ¾¦ÉÊ¡Ê¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ê¤É¡Ë¤ò»È¤¦¡×¡Ê77.6¡ó¡Ë¡¢¡ÖÉ¬Í×°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ê55.3¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£Çã¤¤Êª»þ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤´¤ß¤ò¸º¤é¤¹¹©É×¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö»È¤¤¼Î¤Æ¤Î¿©´ï¤ä¥«¥È¥é¥êー¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ê43.8¡ó¡Ë¤ä¡Ö¥¨¥³ÊñÁõ¡Ê¿©ÉÊ¥È¥ì¥¤¤Ê¤É¡Ë¤Î¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¡×¡Ê32.7¡ó¡Ë¤âÂ¿¤¯¡¢¾¦ÉÊÁªÂò¤ÎÃÊ³¬¤Ç´Ä¶Éé²Ù¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£²¡§»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°áÎà¤äÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ò¡¢ºÆÍøÍÑ¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡ÊÍ¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§477Ì¾¡Ë
ºÇÂ¿¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¾ù¤Ã¤¿¡×¡Ê47.4¡ó¡Ë¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¸ÅÃå²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¼«¼£ÂÎ¡¦Å¹ÊÞ¤Ê¤É¡Ë¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¡Ê39.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡¦¥Í¥Ã¥È¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÇä¤Ã¤¿¡×¡Ê37.9¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿®Íê´Ø·¸¤Ë´ð¤Å¤¯¾ùÅÏ¤ä¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦ÈÎÇä¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼êÊü¤·Êý¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ÎÃæ¤ÇºÆÍøÍÑ¹ÔÆ°¤¬¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¡§ÍÎÉþ¤äÆüÍÑÉÊ¤òÇã¤¦¤È¤¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡ÊÍ¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§477Ì¾¡Ë
¡ÖÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡×¡Ê68.6¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢ÂÑµ×À¤¬¹ØÇã¹ÔÆ°¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖµÍÂØÍÑ¤¬¤¢¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¡Ê51.8¡ó¡Ë¤ä¡Ö¥¨¥³¤ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¡×¡Ê32.7¡ó¡Ë¤âÂ¿¤¯¡¢¹ØÆþÃÊ³¬¤«¤é´Ä¶ÇÛÎ¸¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ê¥æー¥¹ÉÊ¡ÊÃæ¸ÅÉÊ¡Ë¤òÇã¤¦¡×¡Ê19.7¡ó¡Ë¤ä¡Ö½¤Íý¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡×¡Ê16.6¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¡¢ÌµÂÌ¤ò¸º¤é¤¹»Ö¸þ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
£´¡§¤´²ÈÄí¤ÇÊ¬ÊÌ¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡ÊÍ¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§477Ì¾¡Ë
¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¦¶õ¤´Ì¡¦¶õ¤ÉÓ¡×¡Ê94.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö¸Å»æ¡Ê¿·Ê¹¡¦»¨»ï¡¦ÃÊ¥Üー¥ë¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ê88.3¡ó¡Ë¤È¡¢´ðËÜÅª¤Ê»ñ¸»¤´¤ß¤ÎÊ¬ÊÌ¤¬¤Û¤ÜÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ÈÍÑºÑ¤ß´¥ÅÅÃÓ¡×¡Ê62.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö°áÎà¡Ê¸ÅÃå¡Ë¡×¡Ê47.6¡ó¡Ë¤Ê¤É¡¢°·¤¤¤ÎÆñ¤·¤¤»ñ¸»¤Ç¤â¹â¤¤¼Â»ÜÎ¨¤¬¸«¤é¤ì¡¢¡ÖÀ¸¤´¤ß¡ÊÂÏÈî²½¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ê40.7¡ó¡Ë¤âÈæ³ÓÅªÂ¿¤¯¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë³èÆ°¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£µ¡§¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡ÊÍ¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§477Ì¾¡Ë
¡Ö»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÍËÆü¡¦»þ´Ö¤ò¼é¤Ã¤Æ½Ð¤¹¡×¡Ê88.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö»ØÄê¤ÎÊ¬ÊÌ¥ëー¥ë¤Ë½¾¤¦¡×¡Ê84.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤¤ì¤¤¤ËÀö¤Ã¤Æ¤«¤é½Ð¤¹¡×¡Ê83.9¡ó¡Ë¤Î½ç¤Ë¹â¤¤ÈæÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¥ëー¥ë¤ä±ÒÀ¸°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÔÆ°ÌÌ¤Ç¤Î¼«Î§À¤¬±®¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾®¤µ¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ½Ð¤¹¡Ê¤Ä¤Ö¤¹¡¢¤¿¤¿¤à¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ê59.5¡ó¡Ë¤ä¡¢¡Ö²È¤ÎÃæ¤ÇÊ¬ÊÌÍÑ¤Î¤´¤ßÈ¢¤ò»È¤¦¡×¡Ê55.8¡ó¡Ë¤Ê¤É¡¢²ÈÄíÆâ¤Î¤´¤ß´ÉÍýÂÎÀ©¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£¶¡§º£¸å¡¢¡Ö´Ä¶¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¡¡¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡ÊÍ¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§477Ì¾¡Ë
ºÇÂ¿¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ä¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥°¤Î»ÈÍÑ¤òÁý¤ä¤¹¡×¡Ê77.8¡ó¡Ë¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤ò¤µ¤é¤Ë°Õ¼±Åª¤ËÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÁØ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡Ö¤´¤ß¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¡Ê51.6¡ó¡Ë¤ä¡¢¡Ö¸ÅÃå¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×¡Ê42.6¡ó¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«È¯Åª¤«¤ÄÉé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¶¯¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¡ÊÀ¸¤´¤ß¤ÎÂÏÈî²½¡Ë¤ò»Ï¤á¤ë¡×¡Ê21.4¡ó¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃæ～¹â¥Ïー¥É¥ë¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤â°ìÄê¤Î»Ù»ý¤¬¤¢¤ê¡¢°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤¬±®¤¨¤Þ¤¹¡£
£·¡§»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍÎÉþ¤ä»¨²ß¤Ê¤É¤ò¡¢¡ÖÇã¼è¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡ÊÍ¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§477Ì¾¡Ë
¡Ö»î¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¡×¡Ê38.8¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍøÍÑ·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¤È¤âº£¸å»È¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÀøºßÁØ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²¿ÅÙ¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê19.5¡ó¡Ë¤È¡¢¡Ö1～2²óÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê32.7¡ó¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬°ìÅÙ¤ÏÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
£¸¡§ÉÔÍÑÉÊÇã¼è¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡ÊÍ¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§468Ì¾¡Ë
¡Ö²È¤¬ÊÒÉÕ¤¯¤«¤é¡×¡Ê69.0¡ó¡Ë¤ä¡¢¡Ö¼Î¤Æ¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê61.3¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê53.8¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬Â¿¤¯¡¢´¶¾ðÅª¡¦¼Ò²ñÅªËþÂ¤¬¼ç¤ÊÆ°µ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÁ¬Åª¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê34.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö´Ä¶¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê32.1¡ó¡Ë¤â°ìÄê¤Î»Ù»ý¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
£¹¡§¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤Ê¤é¡ÖÉÔÍÑÉÊÇã¼è¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡ÊÍ¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§477Ì¾¡Ë
¡ÖÅ¹ÊÞ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ê63.5¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Î°Â¿´´¶¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡Ö¼«Âð¤«¤éÈ¢¤ÇÁ÷¤ë¤À¤±¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¡Ê32.9¡ó¡Ë¡¢¡ÖÇã¼è¶â³Û¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê26.4¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¡¢ÍøÊØÀ¤ÈÆ©ÌÀÀ¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡ÖLINE¤Ç¿½¹þ¤ä¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ê12.2¡ó¡Ë¤ä¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×²ñ¾ì¤Ê¤É¤ÇÄ¾ÀÜÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡×¡Ê5.9¡ó¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È·¿¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤â°ìÉô»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀÜÅÀ¤ÎÀ°È÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÁíÉ¾
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤é¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶ÇÛÎ¸¤ä»ñ¸»ºÆÍøÍÑ¤Î¼ÂÁ©Î¨¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥°¡¦¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤Î³èÍÑ¡×¤ä¡ÖµÍÂØ¾¦ÉÊ¤ÎÍøÍÑ¡×¤Ê¤É¡¢ÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤¬Æü¾ï¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´¤ßºï¸º¤ä»ñ¸»¤ÎºÆÍøÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤Ø¤Î¾ùÅÏ¤ä¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¥ëー¥ë½å¼é¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÀ¤Î¹â¤µ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¡ÖÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦ÂÑµ×À½Å»ë¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢¹ØÆþ»þÅÀ¤«¤éÇÑ´þ¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¹ÔÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍËÆü¡¦»þ´Ö¤Î½å¼é¤äÊ¬ÊÌ¥ëー¥ë¤Ø¤ÎÃé¼Â¤µ¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¶¨Ä´À¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÍÑÉÊ¤ÎÇã¼è¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»î¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤¹¤ë²óÅú¤¬Â¿¤¯¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥Ëー¥º¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑÆ°µ¡¤Ï¡Ö²È¤¬ÊÒÉÕ¤¯¤«¤é¡×¡Ö¼Î¤Æ¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡ÖÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Èó·ÐºÑÅªÍ×°ø¤¬¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¶âÁ¬²ÁÃÍ°Ê¾å¤Î¿´ÍýÅª¡¦¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±®¤¨¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑÊýË¡¤È¤·¤Æ¤ÏÅ¹ÊÞ»ý¹þ·¿¤¬ºÇ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Î°Â¿´´¶¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¸å¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿°Õ¼±¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë·Á¤Ç¡¢¥·¥Ë¥¢¤¬¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦Çã¼è¤Î¥µー¥Ó¥¹À°È÷¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¿ÈÂÎÅªÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤ÍøÍÑÊýË¡¤ä¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¼è°ú¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¤¬¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Î´Ä¶ÇÛÎ¸¹ÔÆ°¤ò¤µ¤é¤ËÂ¥¿Ê¤¹¤ë¸°¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤Î¥·¥Ë¥¢Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¡¦ËÉºÒ¡¦¾ÃÈñ·¹¸þ¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¡Öº£¤É¤¤Î¥·¥Ë¥¢Áü¡×¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò°Ê²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²áµî¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://cosmolab.jp/report/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=press_release&utm_campaign=report&utm_content=recycling_2504
¥³¥¹¥â¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥¹¥â¥é¥Ü¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹Á´ÈÌ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ë60ºÐ°Ê¾å¤ÎÌó20Ëü¿Í¤Î¥·¥Ë¥¢²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹¹ð¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¥ê¥µー¥Á¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÄ´ºº¡¢¥Ûー¥à¥æー¥¹¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÄ´ºº¼êË¡¤Ç´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌµÎÁÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://cosmolab.jp/survey-request/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=press_release&utm_campaign=report&utm_content=recycling_2504
Ä´ºº³µÍ×
¢£Ä´ººÊýË¡¡§¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á
¢£Ä´ººÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¢£ÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡§¡Ö¥³¥¹¥â¥é¥Ü¡×¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¥â¥Ë¥¿ー
¢£²óÅúÁí¿ô¡§477
¢£Ä´ººÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î30Æü
¥Çー¥¿¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ
¥ì¥Ýー¥È¤ÎÃøºî¸¢¤Ï¡¢¥³¥¹¥â¥Ø¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÊÝÍ¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¥Çー¥¿¤Î°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ö¥³¥¹¥â¥Ø¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼ÒÄ´¤Ù¡×¤È½ÐÅµ¤òÌÀµ¤¤¤¿¤À¤¡¢
°úÍÑ¸µ¤È¤·¤Æ¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤òµºÜ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://cosmolab.jp/report/recycling_2504/(https://cosmolab.jp/report/recycling_2504/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=press_release&utm_campaign=report&utm_content=recycling_2504)
¤Þ¤¿¡¢Ê»¤»¤Æ¹ÊóÃ´Åö¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://cosmolab.jp/contact(https://cosmolab.jp/contact/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=press_release&utm_campaign=report&utm_content=recycling_2504)
²ñ¼Ò³µÍ×
◾¼ÒÌ¾¡¡¡§¥³¥¹¥â¥Ø¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
◾ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®ÄÍ ¿ò»Ë
◾ËÜ¼Ò¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶1-12-9-10F
◾ÀßÎ©¡¡¡§1984Ç¯7·î1Æü
◾»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
◾URL¡¡¡§https://www.cosmohealth.co.jp/