NICE¡¢AWS¤ÈÀïÎ¬Åª¶¨¶È·ÀÌó¤òÄù·ë¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ÈAI¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò·ë½¸¡¢¶¦Æ±¤Î»Ô¾ìÅ¸³«¡¢¶¦Æ±¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¤è¤ê¿¼¤¤µ»½ÑÅý¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¼«Æ°²½¤ò´ÊÁÇ²½¤·¡¢²ÃÂ®¤Ø
¡Ú¥Ë¥åー¥¸¥ãー¥¸½£¥Ûー¥Üー¥±¥ó¡¢2025Ç¯5·î13Æü¡ÛNICE¡Ê¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡§NICE¡¢¡ÊNASDAQ:NICE¡¢ÆüËÜË¡¿Í¡¡¥Ê¥¤¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼ÒÄ¹¡¡Olivier Georlette¡Ë¤Ï¡¢Amazon Web Services¡ÊAWS¡Ë¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬Åª¶¨¶È·ÀÌó¡ÊSCA¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢AI¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢¼«Æ°²½µ»½Ñ¤ò¶ÛÌ©¤ËÅý¹ç¤·¡¢´ë¶È¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡ÊýË¡¤òÊÑ³×¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢NICE¤Î¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCXone Mpower¡×¤È¡¢Amazon Bedrock ¤ä Amazon Q Business ¤È¤¤¤Ã¤¿AWS¤ÎAI/µ¡³£³Ø½¬¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯¤ß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹±¿ÍÑ¤òÅý¹ç¤·¡¢Ê£»¨¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¹çÍý²½¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ç¿×Â®¤«¤ÄÏ¢·È¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎÏ¤ò´ë¶È¤ËÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁÈ¿¥¤¬±¿ÍÑ¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢Ê£»¨¤µ¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢NICE¤ÈAWS¤Î¶¦ÄÌ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
NICE¤ÈAWS¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÀ®²Ì¤È²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î¼«Æ°²½ÀïÎ¬¤ò¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤Ï¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥°¥ìー¥É¤ÎAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î´Ê°×¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¤è¤ê¿×Â®¤ÊÆ³Æþ¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢NICE¤ÈAWS¤Ï¡¢´ë¶È¤¬µ¡Æ°ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢ÉôÌç´Ö¤ÎÊÉ¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»Ù±ç¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎSCA¡ÊÀïÎ¬Åª¶¨¶È·ÀÌó¡Ë¤Î²¼¤Ç¡¢NICE¤ÈAWS¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¦Æ±¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¼«¼Ò¥Çー¥¿¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¥ß¥Ã¥É¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹Á´ÂÎ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢NICEÆÈ¼«¤ÎCX AI¥â¥Ç¥ë¤È¡¢¿·¤·¤¤AWS¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¡¢CXone Mpower¤ÎÂî±Û¤·¤¿Åý¹çÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¼Â±¿ÍÑ¥ì¥Ù¥ë¤ÇÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼¡À¤Âå¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¼«¤é¤Î¥Úー¥¹¤Ç´°Á´¤Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡¢½ÀÆðÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºAI¤Î»þÂå¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢CXone Mpower¤¬AWS Marketplace¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥°¥ìー¥É¤ÎCX AI¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´ÊÃ±¤ËÈ¯¸«¡¦¹ØÆþ¡¦Æ³Æþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£AWS Marketplace¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤Ï´ûÂ¸¤ÎAWS¤Ø¤ÎÅê»ñ²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤·¡¢Ä´Ã£¥×¥í¥»¥¹¤ò´ÊÁÇ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁÈ¿¥¤Ï¡¢Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹±¿ÍÑ¤òÅý¹ç¤·¡¢AI¤Î¿¿²Á¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢NICE¤ÎCXÉôÌç¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¢¥Ð¥êー¡¦¥¯ー¥Ñー¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAWS¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëAI¤È¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢º£Æü¤Î´Ä¶¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥Ôー¥É¡¢½ÀÆðÀ¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Ç¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖNICE¤ÈAWS¤¬¶¨¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¼«Æ°²½¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Expivia¤ÎCEO¡¢¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥ì¥¢ー¥É»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î´Ø·¸À¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É¡¢ÀºÅÙ¡¢½ÓÉÒÀ¤Ç¸ÜµÒÂÎ¸³¤òºÆÄêµÁ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö´ë¶È¤¬AI¤È¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤ê¡¢³µÇ°¼Â¾Ú¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÂçµ¬ÌÏÆ³Æþ¤Ø¤È¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢NICE¤ÈAWS¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥êー¥Àー´Ö¤Î¶¨¶È¤ÏÈó¾ï¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤ëÆ°¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥í¥¹¥È¡õ¥µ¥ê¥Ð¥ó¤Î¶È³¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥Ðー¥Ëー¡¦¥¢ー¥Ê¥½¥ó»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶È³¦²£ÃÇÅª¤Ê¶¨¶È¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖNICE¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÀ¤È¡¢AWS¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤ª¤è¤ÓAIµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³²þ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤Ê´Ø·¸¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢AWS¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×Ã´Åö¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥°¥ë¥¹»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖCXone Mpower¤òAWS Marketplace¤ËÆ³Æþ¤·¡¢µ»½ÑÅý¹ç¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¼«Æ°²½¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤ò¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¤·¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÎÎ¾Êý¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¡×
NICE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NICE¡Ê¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡§NICE¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÁÈ¿¥¤¬¡¢¼çÍ×¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹»ØÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Ê¤¬¤éÂî±Û¤·¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦No.1¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¸ÜµÒÂÎ¸³¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCXone¡×¤òÈ÷¤¨¤¿NICE¤Ï¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¶îÆ°¤Î¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»Ù±ç·¿CX¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£À¤³¦150¤«¹ñ°Ê¾å¡¢25,000¤òÄ¶¤¨¤ëÁÈ¿¥¡ÊFortune 100´ë¶È¤Î¤¦¤Á85¼Ò°Ê¾å¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬¡¢NICE¤ÈÄó·È¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¸ÜµÒ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ³×¤È¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥¤¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.nice.com/ja/)
¥Ê¥¤¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥óFacebook(https://www.facebook.com/profile.php?id=61558309678074)
¾¦É¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ¡§NICE¤ª¤è¤ÓNICE¥í¥´¤Ï¡¢NICE Ltd.¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÍ¼Ô¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£NICE¤Î¾¦É¸¥ê¥¹¥È¤ÎÁ´ÂÎ¤Ï¡¢www.nice.com/nice-trademarks(https://www.nice.com/nice-trademarks)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò
¤³¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ï¡¢1995Ç¯ÊÆ¹ñ¾Ú·ôÌ±»öÁÊ¾Ù²þ³×Ë¡¤ÎÄêµÁ¤Ë¤è¤ë¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢¡Ö～¤È¿®¤¸¤ë¡Êbelieve¡Ë¡×¡¢¡Ö～¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡Êexpect¡Ë¡×¡¢¡Ö～¤òÌÜ»Ø¤¹¡Êseek¡Ë¡×¡¢¡Ö～¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Êmay¡Ë¡×¡¢¡Ö～¤¹¤ë¡Êwill¡Ë¡×¡¢¡Ö～¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡Êintend¡Ë¡×¡¢¡Ö～¤¹¤Ù¤¡Êshould¡Ë¡×¡¢¡Ö～¤È¸«¹þ¤à¡Êproject¡Ë¡×¡¢¡Ö～¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡Êanticipate¡Ë¡×¡¢¡Ö～¤ò·×²è¤¹¤ë¡Êplan¡Ë¡×¡¢¡Ö～¤ò¸«ÀÑ¤â¤ë¡Êestimate¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¾Íè¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¸ì¶ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼±ÊÌ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Î¸½ºß¤Î¿®Ç°¡¢´üÂÔ¡¢¤ª¤è¤ÓÁÛÄê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿®Ç°¡¢´üÂÔ¡¢¤ª¤è¤ÓÁÛÄê¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È¡¢¶ÈÀÓ¡¢¾Íè¤Î·×²è¤ª¤è¤ÓÀïÎ¬¡¢Í½Â¬¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤ª¤è¤ÓÆ°¸þ¡¢·ÐºÑ´Ä¶¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¾Íè¤Î¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ÎÎã¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¼ý±×¤ª¤è¤ÓÍø±×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÅö¼Ò¤Î¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¤ª¤è¤Ó¿Í¹©ÃÎÇ½»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢·ÐºÑ¡¢¶¥Áè¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤ò´Þ¤à¡¢Í½Â¬º¤Æñ¤Ç·Ð±Ä¿Ø¤Î´ÉÍý¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÉÔ³Î¼ÂÀ¡¢¶öÈ¯À¡¢¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¤ËËÜ¼ÁÅª¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ½Ò¤¬¾Íè¤Î¶ÈÀÓ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åê»ñ²È¤Ï¤³¤ì¤é¤Ë²áÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·Ù¹ð¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤¬¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ÇÌÀ¼¨¤Þ¤¿¤Ï°Å¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡¢½ÅÍ×¤Ê´ûÃÎ¤ª¤è¤ÓÌ¤ÃÎ¤ÎÍ×°ø¤ª¤è¤ÓÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬Â¸ºß¤Þ¤¿¤Ï¾ÍèÅª¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¤ª¤è¤Ó»ö¶È´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢¶¥Áè¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ÎÀ®¸ù¡¢Åö¼Ò¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉSaaS»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¤ª¤è¤ÓÀ®Ä¹¡¢ÄÉ²ÃÇã¼ý¤Î¼Â»Ü¤Þ¤¿¤ÏÇã¼ý¤·¤¿»ö¶È¡¢À½ÉÊ¡¢µ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¿Í°÷¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÅý¹ç¤Îº¤Æñ¡¢Âè»°¼Ô¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡¢¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°»ÜÀß¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¤ÎÅö¼Ò¤Î°ÍÂ¸¡¢µ»½Ñ¤ª¤è¤Ó»Ô¾ìÍ×·ï¤ÎµÞÂ®¤ÊÊÑ²½¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎAIµ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¡¢Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤·¤¤µ»½Ñ¡¢À½ÉÊ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë³«È¯¤ª¤è¤ÓÆ³Æþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ÎÁÓ¼º¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹¶·â¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤Ë´Ø¤¹¤ë·üÇ°¤äÅö¼Ò¤Î»ö¶È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëË¡Î§¡¢°ÙÂØ¥ìー¥È¤ä¶âÍø¤ÎÊÑÆ°¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î»ö¶È±¿±Ä¤«¤éÀ¸¤¸¤ëÄÉ²Ã¤ÎÀÇÉéÃ´¤Î±Æ¶Á¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È¤äÀ¤³¦·ÐºÑ¤òº®Íð¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÀ¯¾ðÉÔ°Â¤äÉðÎÏÊ¶Áè¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¤â¤Î¤ò´Þ¤àÍ½´ü¤»¤Ì½ÐÍè»ö¤äÃÏÀ¯³ØÅª¾õ¶·¤Î±Æ¶Á¡¢ÍÇ½¤Ê¿Íºà¤òºÎÍÑ¤ª¤è¤Ó°Ý»ý¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÇ½ÎÏ¡¢¿·¤¿¤ËÀ©Äê¤Þ¤¿¤Ï²þÀµ¤µ¤ì¤¿Ë¡Î§¡¢µ¬À©¡¢´ð½à¤¬Åö¼Ò¤ª¤è¤ÓÅö¼ÒÀ½ÉÊ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡¢ÊÆ¹ñ¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡Ê¡ÖSEC¡×¡Ë¤Ø¤ÎÄó½Ð½ñÎà¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤äÉÔ³Î¼ÂÀ¡£
Åö¼Ò¤Î¾Íè¤Î¶ÈÀÓ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤äÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÉ²Ã¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎForm 20-FÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯Í×°ø¡×¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤ÓSEC¤Ø¤Î¤½¤ÎÂ¾¤ÎÄó½Ð½ñÎà¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢È¯É½Æü»þÅÀ¤Î¸«²ò¤Î¤ß¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¡¢¾Íè¤ÎÅ¸³«¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍýÍ³¤òÌä¤ï¤º¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ½Ò¤ò¹¹¿·¤Þ¤¿¤Ï½¤Àµ¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£