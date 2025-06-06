2025Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü²»³ÚÇÛ¿®Çä¾å¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ102%¤Î317²¯±ß

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https://prtimes.jp/a/?f=d10908-601-6b266b17e9b5eeac883f7907c01b0671.pdf
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https://www.riaj.or.jp/f/data/online.html
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