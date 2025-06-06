K-POP¥°¥ëー¥× HIGHLIGHT¡ÖHIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] in JAPAN¡×¥Á¥±¥Ã¥ÈFCÀè¹Ô³«»Ï¡ª¸ø±é¥á¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿ー¡¦¥á¥ó¥Ðー¥³¥á¥ó¥È¤â±ÇÁü¸ø³«¡ª
K-POP¥°¥ëー¥×HIGHLIGHT¤¬Ìó1Ç¯¿¶¤ê¤Î¥³¥ó¥µー¥È¡ÖHIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] in JAPAN¡×¤ò8·î30Æü(ÅÚ),31Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî¥¹¥Æー¥¸¥¬ー¥Ç¥ó¤Ç³«ºÅ!
¡¡¡¡
º£Ç¯4·î28Æü(·î)¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿HIGHLIGHT 6th MINI ALBUM [From Real to Surreal]¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÃ£À®¡£²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤â¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¡ÖChains¡×¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£5·î¤ËÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖKCON JAPAN 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢HIGHLIGHT¤ÈBEAST¤ÎÂåÉ½¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥Ó¥åー16Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¸ø±é¥á¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¸ø³«¡ª¥á¥ó¥Ðー4¿Í¤Î¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢8·îÅìµþ¤Ç¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤âHIGHLIGHT JAPAN OFFICIAL FANCLUB (https://highlight-fc.jp/)¤ÈÆüËÜ¸ø¼°X (https://x.com/Highlight_japan)¤Ç¸ø³«¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¼õÉÕ¤ÏËÜÆü6·î6Æü(¶â)11»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡ªHIGHLIGHT¤Î´ÓÏ½°î¤ì¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] in JAPAN
¡ÚÆüÄø¡Û
¡¡2025Ç¯8·î30Æü (ÅÚ)¡¡16¡§30 ³«¾ì ¡¿ 17¡§30 ³«±é
¡¡2025Ç¯8·î31Æü (Æü)¡¡15¡§00 ³«¾ì ¡¿ 16¡§00 ³«±é
¡Ú²ñ¾ì¡Û
¡¡Åìµþ¡¦Î©Àî¥¹¥Æー¥¸¥¬ー¥Ç¥ó
¡ÚÎÁ¶â¡Û
¡¡15,400±ß¡¡¡ÊÀÇ¹þ¡¿Á´ÀÊ»ØÄê¡Ë
¡¡¡öÌ¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£6ºÐ°Ê¾åÍ×¥Á¥±¥Ã¥È
¡¡¡ö±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¡Û
¡¡HIGHLIGHT JAPAN OFFICIAL FANCLUB ²ñ°÷¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô
¡¡(https://www.highlight-fc.jp/)
¡¡2025Ç¯6·î6Æü (¶â) 11¡§00 ～ 6·î22Æü (Æü) 23¡§59
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¡¡¥Ð¥Ã¥É¥Ë¥åー¥¹
¡¡TEL¡§03-6416-1515 (Ê¿Æü 11:00-16:00)
¡¡MAIL¡§info@badnews.co.jp
[¼çºÅ¡¦´ë²è] Around US / (³ô)¥¨¥à¥À¥Ã¥·¥å¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö
[À©ºî¡¦±¿±Ä] (³ô)¥Ð¥Ã¥É¥Ë¥åー¥¹
[¶¨ÎÏ] HIGHLIGHT JAPAN OFFICIAL FANCLUB (https://www.highlight-fc.jp)
PROFILE
HIGHLIGHT¡Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ë
(C)️Around US ENTERTAINMENT
2009Ç¯BEAST¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Î¥æ¥ó¡¦¥É¥¥¥¸¥å¥ó¡¢¥ä¥ó¡¦¥è¥½¥×¡¢¥¤¡¦¥®¥°¥¡¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡£
2017Ç¯1·î¡¢¥°¥ëー¥×Ì¾¤òBEAST¤«¤é¡ÈHIGHLIGHT¡É¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢2017Ç¯3·î¤ËºÆ¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ãCAN YOU FEEL IT?¡ä¤òÈ¯Çä¡£
¥°¥ëー¥×³èÆ°¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥½¥í¤Ç¤Î²»³Ú³èÆ°¤äÇÐÍ¥³èÆ°¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯2024Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿HIGHLIGHT¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡£ÆüËÜ¤Ç¤â2Æü´Ö¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢BEAST»þÂå¤Î¶Ê¤«¤é¸½ºß¤ÎHIGHLIGHT¤Î¶Ê¤Þ¤ÇÈäÏª¤·¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯4·î¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿6th MINI ALBUM [Real to Surreal]¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÃ£À®¤·¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤â¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¡ÖChains¡×¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥Ó¥åー16Ç¯ÌÜ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
HIGHLIGHT JAPAN OFFICIAL FANCLUB
https://www.highlight-fc.jp/
¢£²ñÈñ
Æþ²ñ¶â¡§0±ß
Ç¯²ñÈñ¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£²ñ°÷ÆÃÅµ
¡¦ ¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñ°÷¾Ú¤ÎÈ¯¹Ô
¡¦ ²ñ°÷ÅÐÏ¿ÆÃÅµ¤Î¤ªÆÏ¤±
¡¦ ¹¹¿·ÆÃÅµ¤Î¤ªÆÏ¤±
¡¦ ²ñ°÷¸ÂÄê¥¦¥§¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î±ÜÍ÷
¡¦ ²ñ°÷¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä
¡¦ ³Æ¼ï¥³¥ó¥µー¥È¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥ÈÅù¤Î²ñ°÷Í¥Àè¿½¤·¹þ¤ß¤Î¤´°ÆÆâ
¡¦ ²ñ°÷¸ÂÄê¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥óÇÛ¿®
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¢§ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢²¼µURL¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ò¤·¤Æ¤ª¼õ¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¢§
https://prtimes.jp/a/?f=d140803-26-e615752d65ec6cc94197338711f7b750.pdf