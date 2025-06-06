¡ã³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡ä ³¤³°Î¹¹Ô»þ¤Ï²áÈ¾¿ô¡Ê64%¡Ë¤¬¥«ー¥É¤ä¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ç¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ

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*2 2025Ç¯4·î Ë¬Æü³°µÒ¿ô¡ÃÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡ÊJNTO¡Ë(https://statistics.jnto.go.jp/graph/#graph--inbound--travelers--transition)¡¡
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