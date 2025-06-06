¶å½£ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¿¥¯¥·ー¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¡¹ñºÝ¶½¶È¥°¥ëー¥×¡¢ÅÅÇ¾¸òÄÌ¤Î¥¯¥é¥¦¥É·¿¥¿¥¯¥·ーÇÛ¼Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖDS¡×¤òÆ³Æþ
³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÇ¾¸òÄÌ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶áÆ£ ÍÎÍ´¡¢°Ê²¼¡ÖÅÅÇ¾¸òÄÌ¡×¡Ë ¤Ï¡¢¹ñºÝ¶½¶È¥°¥ëー¥×»ö¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡¢ÂåÉ½¡§Æ£Ìî ½¨Ç·¡¢°Ê²¼¡Ö¹ñºÝ¶½¶È¥°¥ëー¥×¡×¡Ë¤¬¥¯¥é¥¦¥É·¿¥¿¥¯¥·ーÇÛ¼Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖDS¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¿·¤·¤¤ÇÛ¼Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥¯¥·ー¶ÈÌ³¤ò¤è¤ê¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÛ¼Ö¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤ä¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢°ÜÆ°¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³µÍ×
¹ñºÝ¶½¶È¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¦»³¸ý¸©²¼´ØÃÏ¶è¡¦º´²ì¸©¡¦µÜºê¸©¤Î³ÆÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿°ÜÆ°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ¶½¶È¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÃæ¾®¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤¬Ï¢·È¤·¡¢¶¦Æ±¤Ç»ö¶È±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¡Ö»ö¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡×¤Î·ÁÂÖ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ²ÃÌÁ²ñ¼Ò¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤Ë¤¯¤¤²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÁÈ¹çÁ´ÂÎ¤Ç¶¨ÎÏ¡¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñºÝ¶½¶È¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç786Âæ¤Î¼ÖÎ¾¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥¹¥±ー¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¡¢³ÆÃÏ¤Ç°ÜÆ°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¹ñºÝ¶½¶È¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢ËÌ¶å½£¸òÄÌ·÷¤Ë¤¢¤ëÌµÀþ´ðÃÏ¶É¤ÎÊÄº¿¤ä»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÛ¼Ö¥·¥¹¥Æ¥àÄó¶¡²ñ¼Ò¤ÎÇÑ¶È¤ËÈ¼¤¤¡¢º£¸å¤Î¥¿¥¯¥·ー»ö¶È¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ò·èºö¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¹ñºÝ¶½¶È¥°¥ëー¥×¤¬¿·¤¿¤ÊÇÛ¼Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃæ¤Ç¼ç¤Ë¡¢
- ÃÏ°è¤ÎÌµÀþ´ðÃÏ¶É¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ì°ÜÆ°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È
- ¾ÍèÅª¤Ë¡¢¹ñºÝ¶½¶È¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎÇÛ¼Ö¶ÈÌ³¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
- º£¸å¡¢¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤äµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤ä¤¹¤¤½ÀÆð¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¤ò½Å»ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÅÅÇ¾¸òÄÌ¤Î¥¯¥é¥¦¥É·¿¥¿¥¯¥·ーÇÛ¼Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅÇ¾¸òÄÌ¤ÎÇÛ¼Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ÌµÀþ´ðÃÏ¶ÉÊÄº¿¸å¤â¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÊÇÛ¼Ö»Ø¼¨¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÀßÈ÷¤Î°Ý»ý¥³¥¹¥Èºï¸º¤ä¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ¶½¶È¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÅÅÇ¾¸òÄÌ¤Îµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¿·¤·¤¤»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¥¯¥é¥¦¥É·¿¥¿¥¯¥·ーÇÛ¼Ö¥·¥¹¥Æ¥à ¡ÖDS¡×¤Î¾ÜºÙ
¥¯¥é¥¦¥É·¿¥¿¥¯¥·ーÇÛ¼Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖDS¡×¤Ï¡¢
- ½ÀÆð¤Ç°Â²Á¤ÊÆ³Æþ¥³¥¹¥È
- ¥¿¥¯¥·ー»ö¶È¼Ô¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¾ï¤ËºÇ¿·µ¡Ç½¤¬»È¤¨¤ë
- ÇÛ¼ÖµòÅÀ¤ÎÅý¹ç¡¢ÇÛ¼Ö¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¿Í°÷ÇÛÃÖ¤Ê¤É·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ø¤Î³èÍÑ¤¬²ÄÇ½
- ¼«Æ°ÇÛ¼Öµ¡Ç½¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÈôÌöÅª¤Ê¶ÈÌ³¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×
¤¬ÆÃ¿§¤Î¡¢ÇÛ¼Ö¥ª¥Ú¥ìー¥¿ーÍÑ²èÌÌ¤È¥É¥é¥¤¥ÐーÍÑ¼ÖºÜ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ÇÛ¼Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£2015Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍèËèÇ¯Æ³Æþ¼ÖÎ¾¿ô¤¬³ÈÂç¤·¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÅÅÏÃ·ÐÍ³¤Ç¤Î»öÁ°³ÎÄê±¿ÄÂ¥µー¥Ó¥¹¡×¤ä¡ÖÇÛ¼Ö¼¼¤ò¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¡×¡Ö¾è¹ç/¥Ç¥Þ¥ó¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÈÄÌ¾ï¤Î¥¿¥¯¥·ー¤ò£±¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÆ±»þ¤Ë±¿¹Ô´ÉÍý¤¹¤ëµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ñÎÁÀÁµá :
https://form.run/@request-ds?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2506pr_kokusai-g&_field_47=PRTIMES&_field_50=kokusai-g
¢£¹ñºÝ¶½¶È¥°¥ëー¥×»ö¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î³µÍ×
½êºßÃÏ :Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¹¾ÆîÄ®5-29
Àß¡¡Î©¡¡:1952Ç¯8·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡:ÂåÉ½¡¡Æ£Ìî ½¨Ç·
ÊÝÍÂæ¿ô:786Âæ
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÇ¾¸òÄÌ¤Î³µÍ×
½êºßÃÏ¡¡:ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô»ûÅçËÜÄ®À¾1ÃúÌÜ5ÈÖ¡¡¥¢¥ß¥³Åì´Û6³¬
Àß¡¡Î©¡¡:2015Ç¯12·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡:ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¶áÆ£ ÍÎÍ´
½¾¶È°÷¡¡:201Ì¾ (2025Ç¯3·îËö»þÅÀ)
»ñËÜ¶â¡¡:1²¯±ß¡Ê2025Ç¯4·îËö»þÅÀ¡Ë
¼çÍ×³ô¼ç:°¤ÇÈ¶ä¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°¤ÇÈ¶ä¹Ô¡¢¤¤¤è¤®¤ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Uber Technologies, Inc.¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡¢ENEOS¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¥º¹çÆ±²ñ¼Ò¡¢¥¨¥à¥±¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò²Åì¸òÄÌ¡¢¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¢GO³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»°ÏÂ¸òÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJRÀ¾ÆüËÜ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥º¡¢JRÅìÆüËÜ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¢JP¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»Í¹ñÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Âè°ì¸òÄÌ»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂçÏÂ¼«Æ°¼Ö¸òÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¤Ä¤Ð¤á¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆÁÅçÂçÀµ¶ä¹Ô¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¥¿¥ïー¡¢»°É©¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨¸Þ½½²»½ç¤ËµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í³ô¼ç¤ò½ü¤¤¤¿Ë¡¿Í³ô¼ç¤Î¤ß¤Î·ÇºÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£