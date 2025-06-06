Âè7²ó¡ÚÌ¾¸Å²°¡ÛÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek¤ÎÀìÌçÅ¸¡Ö²ñ·×¡¦ºâÌ³EXPO¡×¤Ø½ÐÅ¸
¡¡ºâÌ³¡¦²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥í¥¯¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À§»Þ ¼þ¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖMJS¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë～25Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè7²ó¡ÚÌ¾¸Å²°¡Û ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek¡×Æâ¤ÎÀìÌçÅ¸¡Ö²ñ·×¡¦ºâÌ³EXPO¡×¤Ø½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÂè7²ó¡ÚÌ¾¸Å²°¡Û ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek¡×¤Ï¡¢DX¿ä¿Ê¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶²þÁ±¤Ê¤É¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±¤ÎºÇ¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÃæÉôºÇÂç¡Ê¢¨¡Ë¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£Æ±Å¸¼¨²ñ¤Ï9¤Ä¤ÎÀìÌçÅ¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢MJS¤Ï·ÐÍý¡¦ºâÌ³ÉôÌç¸þ¤±ÀìÌçÅ¸¡Ö²ñ·×¡¦ºâÌ³EXPO¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆMJS¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ÅÌõ¡¦´Æººµ¡Ç½¤Ë¤è¤êÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥ÉÂÐ±þ¤ÎÃæ·ø´ë¶È¸þ¤±ERP¥·¥¹¥Æ¥à¡ØGalileopt DX¡Ê¥¬¥ê¥ì¥ª¥×¥È ¥Ç¥£ー¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤äÃæµ¬ÌÏ¡¦Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±ERP¥·¥¹¥Æ¥à¡ØMJSLINK DX¡Ê¥¨¥à¥¸¥§¥¤¥¨¥¹¥ê¥ó¥¯ ¥Ç¥£ー¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ù¡¢AI»ÅÌõ¤ò²ð¤·¤ÆºâÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø»ÅÌõÏ¢·È²ÄÇ½¤ÊÅ¬³ÊÀÁµá½ñ¡Ê¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¡Ë¤ÎÅÅ»Ò²½¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹Á÷¼õ¿®ÂÐ±þ¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ØEdge Tracker ÅÅ»ÒÀÁµá½ñ¡Ù¡¢AI²òÀÏ¤Ë¤è¤ëÆþÎÏ»Ù±çµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¾ÚØá½ñÎàÊÝ´É¡¦ÅÅ»Ò·ÀÌó¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ØMJS e-¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈCloud¡Ê¥¨¥à¥¸¥§¥¤¥¨¥¹ ¥¤ー ¥É¥¥å¥á¥ó¥È ¥¯¥é¥¦¥É¡Ë¡Ù¤Ê¤É¡¢AI¤ä¥¯¥é¥¦¥É¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä·è»»Áá´ü²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯4·î¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿SaaS·¿Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥ÉÈÎÇä¡¦»ÅÆþ¡¦ºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¤«¤ó¤¿¤ó¥¯¥é¥¦¥ÉÈÎÇä¡Ù¤ä¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÂÐ±þ¤Î½¾¶È°÷¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É·¿¶ÈÌ³´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ØEdge Tracker·ÐÈñÀº»»¡¦¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¦µëÍ¿ÌÀºÙ»²¾È¡¦Ç¯ËöÄ´À°¿½¹ð¡¦¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡Ù¤Ê¤É¡¢¿×Â®¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ä¶ÈÌ³´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë³Æ¼ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¶¦Æ±½ÐÅ¸¼Ò´Þ¤à¡¢Æ±¼ï¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤È¤Î½ÐÅ¸¼Ò¿ô¡¢À½ÉÊÅ¸¼¨ÌÌÀÑ¤ÎÈæ³Ó
¢£ ¼ç¤Ê¤´¾Ò²ð¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡¦¶ÈÌ³¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ·ø´ë¶È¸þ¤±ERP¥·¥¹¥Æ¥à¡ØGalileopt DX¡Ù
¡¡https://www.mjs.co.jp/products/galileopt/
¡¦AI¤Ë¤è¤ê¶ÈÌ³¤Î¹âÅÙ²½¡¦²þ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ëERP¥·¥¹¥Æ¥à¡ØMJSLINK DX¡Ù
¡¡https://www.mjs.co.jp/company/software/mjslink/
¡¦Å¬³ÊÀÁµá½ñ¡Ê¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¡Ë¤ÎÅÅ»Ò²½¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¤ÎÁ÷¼õ¿®ÂÐ±þ¥µー¥Ó¥¹¡ØEdge Tracker ÅÅ»ÒÀÁµá½ñ¡Ù
¡¡https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/e-invoice/
¡¦ÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡ÂÐ±þ¤Î¾ÚØá½ñÎàÊÝ´É¡¦ÅÅ»Ò·ÀÌó¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ØMJS e-¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈCloud¡Ù
¡¡https://www.mjs.co.jp/products/mjs-edocument/
¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë½¾¶È°÷¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ØEdge Tracker¡¡·ÐÈñÀº»»¡¦¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¦µëÍ¿ÌÀºÙ»²¾È¡¦Ç¯ËöÄ´À°¿½¹ð¡¦¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡Ù
¡¡https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/
¡¦Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥ÉÈÎÇä¡¦»ÅÆþ¡¦ºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¤«¤ó¤¿¤ó¥¯¥é¥¦¥ÉÈÎÇä¡Ù
¡¡https://www.mjs.co.jp/products/kantan-cloud-c/hanbai/
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Âè7²ó Ì¾¸Å²° ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýWeek
¸ø¼°URL¡¡¡¡¡§https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp.html?rf=footer
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
²ñ´ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë～25Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡10¡§00～17¡§00
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¡¡Âè3Å¸¼¨´Û¡Ê¢©455-0848¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¶â¾ë¤ÕÆ¬ÆóÃúÌÜ2ÈÖÃÏ¡Ë
½ÐÅ¸¥Öー¥¹¡¡¡§²ñ·×¡¦ºâÌ³EXPO 6-28
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
Íè¾ìÅÐÏ¿¡¡¡¡¡§https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1395422411003334-GHT
VIPÍè¾ìÅÐÏ¿ ¡§https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1395422411126366-23S¡Ê²ÝÄ¹¿¦°Ê¾å¡Ë
¾¦ÃÌÍ½Ìó¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.office.com/r/mS01wb7HBc
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥í¥¯¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡ÊMJS¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Êhttps://www.mjs.co.jp/¡Ë
¡¡Á´¹ñ¤Î²ñ·×»öÌ³½ê¤ÈÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ª¤è¤Ó¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢·Ð±Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤é¤Ó¤Ë·Ð±Ä¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Ìó8,400¤Î²ñ·×»öÌ³½ê¥æー¥¶ー¤òÍ¤·¡¢ºâÌ³²ñ·×¡¦ÀÇÌ³¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³Æ¼ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä¡¦²ñ·×¡¦ÀÇÌ³Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºâÌ³¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ERP¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó³Æ¼ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä²þ³×¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢Ìó10Ëü¼Ò¤Î´ë¶È¥æー¥¶ー¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥í¥¯¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹
¼ÒÄ¹¼¼ ·Ð±Ä´ë²èÉô ¹Êó¡¦IR¥°¥ëー¥×¡¡µÜ¾ë¡¦°ÂÆ£
Tel¡§03-5361-6309
Fax¡§03-5360-3430
E-mail¡§press@mjs.co.jp