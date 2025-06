¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¿¤Á¤¬¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡©¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¿·¥Æー¥Þ¡Ø¥²ー¥ß¥ó¥°¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡Ù¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¡ª

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、「リラックマ」の新テーマ『ゲーミングリラックマ』のアイテムを2025年7月上旬頃より全国の販売店やネットショップにて発売します。

リラックマたちがゲームの世界に入っちゃったような世界観の、レトロでかわいいピクセルアートを取り入れたテーマです。

ゲーム機型のステッカーやポーチ、ゲーム機型のパッケージに入ったピクセルアートのシール、ピクセルアートフェイスのガジェットポーチやぶらさげぬいぐるみ、コリラックマがいちご勇者、キイロイトリが冒険者になったぶらさげぬいぐるみなど、ワクワクするようなアイテムがたくさんラインナップします。

~『ゲーミングリラックマ』テーマ~

リラックマたちがゲームの世界に入っちゃった!?

ふしぎないきものたちと冒険したり、だらだらしたり…?

レトロでかわいいピクセルアートを取り入れた、

ワクワクがいっぱいのテーマです♪

アイテム一例

リラックマ新テーマ『ゲーミングリラックマ』については下記からご覧いただけます。

●イチオシ商品ピックアップ(一部)

・ガジェットポーチ(2,860円※税込):収納目安サイズ 約105×240×15mm

・マルチケースコレクション(各1,045円※税込):全6種

・ストラップ付メガネケース(2,200円※税込):収納目安サイズ 約40×140×30mm

・アラームクロック(2,420円※税込)

・アクリル万年カレンダー(2,420円※税込)

・メタルカラビナキーホルダー(各1,870円※税込)

・バンスクリップ(1,100円※税込)

・ぶらさげぬいぐるみ(各1,650円※税込):全5種

・ぶらさげぬいぐるみ(各2,420円※税込)

・ぬいぐるみ(各2,750円※税込)

・相棒ぬいぐるみ(2,530円※税込)

・あつめてぬいぐるみ(各3,850円※税込)

・おきがえリラックマ(ゲーマー)(2,200円※税込)

・もちもちシートクッション(4,400円※税込)

・メモパッド(各385円※税込)

・B6SPノート(各550円※税込)

・レターセット(各495円※税込)

・クリアシールビッツ(各495円※税込):50ピース入り

・ミラクルステッカー(各550円※税込)

・ショッピングバッグ(2,420円※税込):ボールチェーン付き収納ポーチ

・トートバッグ(3,300円※税込):帆布製・刺繍入り・Dカン付き・内ポケット付

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

