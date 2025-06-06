¡Ú»°¾ò»Ô¡¿¿·³ã¡Û»°¾ò»Ô·ÐºÑ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸ø¶¦»ÜÀß¤Î³èÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÊ£¶È¥×¥í¿Íºà¤òÊç½¸¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒXLOCAL¡ÊËÜ¼Ò¡§»³·Á¸©Äá²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºäËÜÂçÅµ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÃÏÊýÆÃ²½·¿Ê£¶È¥×¥í¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥¤¥¥º¥«¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§ÂìÂôÎ¼¡Ë¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ー¥ïー¥É¤Ï¡¢¡Ö¸ø¶¦»ÜÀß¤ò¡¢¤Þ¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯ÉñÂæ¤Ë¡×¡£
Ï·µà²½¤ä¼Ò²ñ¥Ëー¥º¤ÎÊÑ²½¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃÏ°è»ñ¸»¤ò¡¢Ì¤Íè¤Î»°¾ò»Ô¤Î»Ñ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥«¥¿¥Á¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢»ÜÀß³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¹½ÁÛºöÄê¤òÃ´¤¦Ê£¶È¥×¥í¿Íºà¤ÎÊç½¸¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
»°¾ò»ÔHP¡§https://www.city.sanjo.niigata.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒXLOCAL(https://xlocal.inc/)¤Ï¡¢¡ÖÃÏÊý¤Î´ë¶È¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÄ©Àï¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ³Ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏÊýÆÃ²½·¿¤ÎÊ£¶È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Á¥¤¥¥º¥«¥ó(https://chiiki-zukan.com/)¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¸½Ìò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤äÍÍ¡¹¤ÊÃÎ¸«¤ò¤â¤Ã¤¿ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¥×¥í¿Íºà¤ÈÃÏÊý´ë¶È¤È¤Î¶¨Æ¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤Ï¡¢Ï·µà²½¤ä¸½Âå¤Î¼Ò²ñ¥Ëー¥º¤È¤ÎÐªÎ¥¤¬¿Ê¤à¸ø¶¦»ÜÀß¤ò¡¢Ã±¤Ë²òÂÎ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥Á¥¤¥¥º¥«¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎÊ£¶È¥×¥í¿ÍºàÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤«¤é2026Ç¯3·î¤Î¡ÖÂè1´ü¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤òÂÐ¾Ý¤Ë³èÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤òÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢¼Â¸½²ÄÇ½À¤ò½½Ê¬¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿Äó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£°Ê¹ß¤Î¡ÖÂè2´ü¡×¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê±¿±ÄÃÄÂÎ¤ÎÍ¶Ã×¤ä»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¸¡Æ¤¤Ê¤É¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éý¹¤¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢Ì±´Ö¡¦¸ø¶¦¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿Ï¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¼ÂÌ³²È¡¦¼ÂÁ©²È¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¹½ÁÛÃÊ³¬¤«¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÈ¼Áö¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ËËÜ¼ÁÅª¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÊý¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âXLOCAL¤Ï¡¢¡ÖÃÏÊý¤Î´ë¶È¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¤¬»ý¤Ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÃÏÊý¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏÊý¤òµ¯ÅÀ¤ËÆüËÜ¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤È¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¤à¤±¤Æ¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»°¾ò»ÔÄ¹ ÂìÂô Î¼»á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ä
»ä¤¿¤Á¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤Ï¡¢Îò»Ë¤ÈÊ¸²½¤ÎÂ©¤Å¤¤¤¿¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤äË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¤Þ¤Á»°¾ò¡×¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼é¤ê°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾Êý¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑ´Ä¶¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¡¢Àè¤ò¸«ÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ê»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»þÂå¤Ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÈ¯ÁÛ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤Î¼èÁÈ¤âµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬Ãø¤·¤¤¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î»ñ¸»¤òºÇÂç¸Â¸ú²ÌÅª¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤â·ç¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌò½êÁÈ¿¥¤Î³°Éô¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ÃÎ¼±¤È¸ø¶¦»ÜÀß¤È¤¤¤¦´ûÂ¸¤Î»ñ¸»¤òÀïÎ¬Åª¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Íºà¤È¶¦¤Ë¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯²æ¡¹¤Î»×¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãXLOCALÂåÉ½¼èÄùÌò ºäËÜ ÂçÅµ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
»°¾ò»Ô¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡ÖÃÏÊý¤ÎÌ¤Íè¤Ë¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Ä©Àï¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎÍø³èÍÑ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¶¦ÄÌ¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¡ÖÃ±¤Ê¤ë·úÊª¤ÎºÆÍøÍÑ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÀïÎ¬¤Îµ¯ÅÀ¡×¤ÈÂª¤¨¤ë»°¾ò»Ô¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¹½ÁÛÃÊ³¬¤«¤éÊ£¶È¥×¥í¿Íºà¤¬È¼Áö¤·¡¢ÃÏ°è¹ÔÀ¯¤ÈÌ±´Ö¤ÎÃÎ·Ã¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÈÆÍÇËÎÏ¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ²½¤Î»þÂå¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¸°¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¼ê¤òÆ°¤«¤·¡¢»×¤¤¤ò½Å¤Í¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤È¤â¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡×¤³¤È¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°¾ò»Ô¤Î¤³¤ÎÄ©Àï¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿´¤¬Æ°¤¤¤¿Êý¡£¤¼¤Ò°ì½ï¤ËÊâ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¤ò¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹¡§¡Ö¥Á¥¤¥¥º¥«¥ó¡×¡ä
ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤ÏÃÏÊý´ë¶È¡£
ÃÏÊý¤«¤é¼Ò²ñ¤Ø¡¢ÃÏÊý¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£
ÃÏÊý´ë¶È¤¬¡¢ÃÏÊý¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔ»Ô¤ÈÃÏÊý¤Î¿ÍºàÎ®Æþ¤òµÕÅ¾¤µ¤»¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤¬ÅÔ»ÔÉô¤ÎÊ£¶È¥×¥í¿Íºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÃÏÊýÆÃ²½·¿¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¹¥«¥¦¥È¥µー¥Ó¥¹
¥Á¥¤¥¥º¥«¥ó
https://chiiki-zukan.com/
·ÇºÜ¤´¸¡Æ¤¤ÎÃÏÊý´ë¶ÈÍÍ
https://lp.chiiki-zukan.com/company/2412-lp01
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒXLOCAL(¥¯¥í¥¹¥íー¥«¥ë)¡ä
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³Ãæ Âç²ð¡¦ºäËÜ ÂçÅµ
ÁÏ¶È¡§2023Ç¯4·î18Æü
HP¡§https://xlocal.inc/
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤¬¡¢ÃÏÊý¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÉÃÏÊýÆÃ²½·¿¡É¤ÎÁí¹çHR´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿ÍºàºÎÍÑ/°éÀ®»Ù±ç¡¢»ñ¶âÄ´Ã£/M&A»Ù±ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î°Õ¼±²þ³×¤òÂ¥¤¹¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¤Ê¤É¡¢ÃÏÊý´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Î°Õ¼±²þ³×¤òÂ¥¤·¡¢¥Ò¥È¡¦¥«¥Í¡¦¾ðÊó¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤ËÅÏ¤ë¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý¤ò±Û¤¨¡¢À¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ëÄ©Àï´ë¶È¤ò¤è¤êÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¡¢ÃÏÊý¤³¤½Ì¤Íè¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¹ÊóÃ´Åö¡§info@chiiki-zukan.com