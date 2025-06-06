IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥â¥À¥Ê¥¤¥º¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
´Ý¹ÈI-DIGIO¥°¥ëー¥×¤Î´Ý¹È¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ Í³¹À¡Ë¤Ï¡¢¹¹²þ¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤ÇºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÌÖÍåÅª¤ËÀö¤¤½Ð¤·¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ä¶¼°Ò¥È¥ì¥ó¥É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Á´ÂÎºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¸½À¤Î¹â¤¤¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÉÁ¤¯¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇIT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤ä¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¤ÎÊÑ²½¤ËÄÉ¿ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÈÌ³¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¥³¥¹¥È¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¸Å¤¤¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤¤â¤Î¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ëÊýË¡¤Ç¹¹²þ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£AI¤Ê¤ÉºÇ¿·µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤äÁÈ¿¥²£ÃÇÅª¤Ê¥Çー¥¿³èÍÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½¤äÊ£»¨²½¤Ï¡¢´ÉÍý¥³¥¹¥È¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ÎÁý²Ã¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤äÍøÊØÀ¤ÎÄã²¼¤ò¾·¤¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Î°Ý»ý¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éµ»½Ñ¤È¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÃÎ¸«¤ËÄ¹¤±¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¡¢´ë¶È¤ÎÆâÉô¤«¤é¤Ç¤Ïµ¤ÉÕ¤Æñ¤¤IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀøºßÅª¤ÊÌäÂê¤òµÒ´ÑÅª»ëÅÀ¤ÇÌÖÍåÅª¤ËÃê½Ð¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉÁ¤¡¢¼Â¸½¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¶Ú¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãStep1¡§¸½¾õ³ÎÇ§¡ä
´ûÂ¸¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Î³ÎÇ§¤È¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®
¡ãStep2¡§¥ê¥¹¥¯Ê¬ÀÏ¤È²ÝÂêÃê½Ð¡ä
¸½¾õ¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÀö¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¥ê¥¹¥¯ÂÐ±þºö¤ò²ÝÂê¤È¤·¤ÆÀßÄê
¡ãStep3¡§ToBe¤ÎÀßÄê¤È¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×ºöÄê¡ä
²ÝÂê¤ò²£ÃÇÅª¤Ë´ØÏ¢ÉÕ¤±¡¢Á´ÂÎºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¼¡´üIT¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òºîÀ®
²ÝÂê²ò·è¤ËÉ¬Í×¤Ê»Üºö¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤äÁ°¸å´Ø·¸¡¢É¬Í×¥³¥¹¥È¤òÀö¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¼Â¸½À¤Î¹â¤¤¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òºîÀ®
¡ãStep4¡§Êó¹ð¡ä
³èÆ°ÆâÍÆ¤È·ë²Ì¤òÊó¹ð½ñ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÊó¹ð
Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ñÎÁºîÀ®»Ù±ç¤ä·Ð±ÄÁØ¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ËÆ±ÀÊ¤Ê¤É
´Ý¹ÈI-DIGIO¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·Ð±Ä¤È»ö¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§https://www.marubeni-idigio.com/security/service/infragranddesign/
¡Ú´Ý¹ÈI-DIGIO¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
´Ý¹ÈI-DIGIO¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢´Ý¹È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎICTÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È²ñ¼Ò¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î4»ö¶È¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¾¦¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÉý¹¤¤¸ÜµÒ´ðÈ×¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÀ¸¤«¤·¤¿À®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»¥°¥á¥ó¥È¡§À½Â¤¶È¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
Î®ÄÌ¡¦»º¶È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»¥°¥á¥ó¥È¡§¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»¥°¥á¥ó¥È¡§¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
IT´ðÈ×¥µー¥Ó¥¹¥»¥°¥á¥ó¥È¡§IT´ðÈ×ÎÎ°è¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ
¥Ûー¥à¥Úー¥¸: https://www.marubeni-idigio.com/
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ê¥×¥ì¥¹´Ø·¸¼ÔÁë¸ý¡Ë¡ä
´Ý¹ÈI-DIGIO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
´ÉÍýËÜÉô¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°&¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô¡¡¹Êó²Ý
¢©112-0004ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú2ÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»ºÈÓÅÄ¶¶¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¿¥ïー
ÅÅÏÃ¡§03-4243-4040
¡ãÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
´Ý¹ÈI-DIGIO¥°¥ëー¥×
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»¥°¥á¥ó¥È¡¡¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô
¥Ûー¥à¥Úー¥¸: https://www.marubeni-idigio.com/security
*Ê¸Ãæ¤ÎÀ½ÉÊÌ¾¤ª¤è¤Ó²ñ¼ÒÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
*¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹µºÜ¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£