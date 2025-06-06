¤¤¤Ê¤Ð¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¡¡¥¿¥¤¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥ÉÂè4¹©¾ì¤¬6·îËö½×¹©
¤¤¤Ê¤Ð¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊ¥°¥ëー¥× ËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Ë·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥ÉÂè4¹©¾ì¤ò¡¢2025Ç¯6·îËö¤Ë½×¹©Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¦¥§¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¶¡µëÂÎÀ©¤¬°ìÃÊ¤È³È½¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£À¸»ºµòÅÀ¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÂè4¹©¾ì¤ÎËÜ³Ê²ÔÆ¯
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂè1～Âè3¹©¾ì¤ËÂ³¤¯¿·¹©¾ì¤Î½×¹©¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÀ¸»ºµòÅÀ¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ûÍ×¤ÎÁýÂç¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ø¤Î°ÂÄêÅª¤ÊÀ½ÉÊ¶¡µë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£2029Ç¯¡¢Âè5¹©¾ì¤Î½×¹©¤ò·×²è
2029Ç¯¤Ë¤ÏÂè5¹©¾ì¤Î½×¹©¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÔÆ¯¸å¤Î¥¿¥¤¹©¾ì¤Ç¤ÎÇ¯´Ö½Ð²Ù³Û¡Ê»Ô¾ìÇä²Á¥Ùー¥¹¡Ë¤Ï2,600²¯±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¤È»î»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5¹©¾ì¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿±ä¾²ÌÌÀÑ¤Ï72,500Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¹©¾ì¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¢£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûÍ×³ÈÂç¤ÈÀ¤³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï
·ÐºÑÀ®Ä¹¤ä¹âÉÊ¼Á»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶è¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É»Ô¾ì¤Ïº£¸å¤â³ÈÂç¤¬Â³¤¯¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¥¿¥¤¤Ç¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¸¶ºàÎÁ¤ÎÄ´Ã£¤ò¸úÎ¨²½¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤ËÊªÎ®ÌÖ¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ê¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ø¤Î±ß³ê¤ÊÍ¢½Ð¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¸»ºÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£