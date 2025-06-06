Å¹ÊÞ¥á¥¤¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎDX¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¬ー¥íÁí³Û£±²¯±ß¤ÎÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¡¢µÚ¤Ó¡Ö´ÇÈÄ¥É¥Ã¥¯¡×¤ËÂ³¤¡ÖÅ¹ÊÞ¥É¥Ã¥¯¡×³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¢£Å¹ÊÞ¥á¥¤¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎDX¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¬ー¥íÁí³Û£±²¯±ß¤ÎÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¡¢µÚ¤Ó¡Ö´ÇÈÄ¥É¥Ã¥¯¡×¤ËÂ³¤¡ÖÅ¹ÊÞ¥É¥Ã¥¯¡×³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡Ö´ÇÈÄ¶È³¦¤ò°ÂÁ´Âè°ì¤Î¶È³¦¤ËÊÑ¤¨ ´ÇÈÄ¤ÇÈá¤·¤à¿Í¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢´ÇÈÄ¤ÎÍ½Êó¡¦Í½ÃûÊÝÁ´»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¬ー¥í¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÁÒÇî¡Ë¤Ï¡¢Gazelle Capital³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹: ÀÐ¶¶¹§ÂÀÏº¡Ë¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖGazelle Capital 3¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤»ö¶ÈÁÈ¹ç¡×Â¾¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ò°ú¼õÀè¤È¤¹¤ëÁí³Û£±²¯±ßÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Gazelle Capital¤Ï¡¢¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÀ®Ä¹ÎÏ¤È¸ÛÍÑÁÏ½ÐÎÏ¤ò¤â¤Ä¥¬¥¼¥ë´ë¶È¡×¤Î°éÀ®¤ò·Ç¤²¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÄ©¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë»Ô¾ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÈóÏ¢Â³¤ÊÀ®Ä¹´ë¶È¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¬ー¥í¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Êó¡¦Í½ÃûÊÝÁ´µ»½Ñ¤Ç´ÇÈÄ¤Î°ÂÁ´À¤ò¿ôÃÍ²½¤¹¤ë¡Ö´ÇÈÄ¥É¥Ã¥¯¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±ÄÂÎÀ©¤Î³È½¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¥µー¥Ó¥¹¡ØÅ¹ÊÞ¥É¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÅ¸³«¤â³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¡×¡Ö²÷Å¬¤ÎÁÏÂ¤¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢º£¸å¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇÍ½Êó¡¦Í½ÃûÊÝÁ´¤Î¹Í¤¨¤ò³ÈÂç¤¹¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÅ¹ÊÞ¥É¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÅ¹ÊÞ¥É¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö´ÇÈÄ¥É¥Ã¥¯¡×¤ÎÍ½Êó¡¦Í½ÃûÊÝÁ´µ»½Ñ¡¢¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢Å¹ÊÞÁ´ÂÎ¤Ë±þÍÑ¤·¤¿¾¦ºà¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î´ÇÈÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢²°º¬¡¦ÇÛ´É¡¦ÅÅµ¤ÀßÈ÷¤Ê¤É½¾Íè¡¢±«Ï³¤ê¡¦µÍ¤Þ¤ê¡¦ÄäÅÅ¤Ê¤É¡Öµ¯¤¤Æ¤«¤éÂÐ±þ¤¹¤ë»ö¸åÊÝÁ´¡×¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹ÊÞ¥á¥¤¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¡¢Í½Êó¡¦Í½Ãû¤òÊ¬ÀÏ¤·»öÁ°¤ËÊÝÁ´¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ÂÁ´°Â¿´¤ÊÅ¹ÊÞ±¿±Ä¡¢½¤Á¶Èñ¤ÎÍÞÀ©¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¶È³¦½é¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ûÂ¸¤Î¡Ö´ÇÈÄ¥É¥Ã¥¯¡×¤ò¹¹¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¹ÊÞ¶È³¦¤Ø¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê±¿ÍÑ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¬ー¥í Å¹ÊÞ¥É¥Ã¥¯
¢¡¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¬ー¥í¡× ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥ÈURL
https://regalo-eco.com/services/
¢£Åê»ñ²È¥á¥Ã¥»ー¥¸
Gazelle Capital³ô¼°²ñ¼Ò
¥·¥Ë¥¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È ÂçÃ« Ä¾Ç·
Gazelle Capital³ô¼°²ñ¼Ò ¥·¥Ë¥¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È ÂçÃ« Ä¾Ç·
ÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë³èÎÏ¤¢¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤È»º¶È¤ÎDX¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¬ー¥í¼Ò¤Î¡ÖÅ¹ÊÞ¥É¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢´ÇÈÄ¥É¥Ã¥¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Îô²½Í½Â¬µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î»Ü¹©¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Å¹ÊÞÀßÈ÷¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ÈÉÊ¼Á´ÉÍý¤ÎÎ¾Î©¤È¤¤¤¦¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÑÀª¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢27Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê´ÇÈÄ¶È³¦¤Ç»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¹âÁÒÂåÉ½¤Î»ÈÌ¿´¶¤È¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ê¤¬¤é¤âÇ®ÎÌ¤ËËþ¤Á¤¿¥Áー¥à¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÈôÌö¤ò³Î¿®¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Gazelle Capital¤Ï¡¢¥ì¥¬ー¥í¼Ò¤¬¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¡×¤òÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤ÇÅ¸³«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¶È³¦¤Î¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÃÛ¤¯Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¡¢°ú¤Â³¤È¼Áö¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¬ー¥í ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹âÁÒÇî ¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¬ー¥í ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹âÁÒÇî
¤³¤ÎÅÙ¡¢Gazelle Capital¤µ¤ó¤Ë»ä¤¿¤Á¤È»Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È27Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÅö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤é¤Î¤´½Ð»ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²þ¤á¤Æ¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ÖÅ¹ÊÞ¥É¥Ã¥¯¡×¤Î³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¡¢¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤ÇËÜ»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¥á¥¤¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÍ½Êó¡¦Í½ÃûÊÝÁ´¤Ë²Ã¤¨¡¢Å¹ÊÞ¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤Ù¤¯¿Íºà¡¦³¤³°¿Ê½Ð¡¦»ö¶È¾µ·Ñ¤È¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªº¤¤ê¤´¤È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤Ù¤¯Ä©Àï¤ò¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î¥ì¥¬ー¥í¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
[¼ÒÌ¾] ³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¬ー¥í
[²ñ¼ÒHP] https://regalo-eco.com/
[½êºßÃÏ] ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÀéºÐÂæ3-3-16 HNÀéºÐÂæ¥Ó¥ë2³¬
[ÀßÎ©] 1998Ç¯3·î
[ÂåÉ½¼Ô] ¹âÁÒÇî
[»ö¶ÈÆâÍÆ] Å¹ÊÞ¥á¥¤¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎDX¡¢²°³°´ÇÈÄ¤ÎÅÀ¸¡¡¦½¤Á¶¡¢¤ª¤è¤Ó¿½ÀÁ¶ÈÌ³¤Î´ÉÍý
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¬ー¥í¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÁÒ
TEL¡§03-5490-8188¡¡E-mail¡§finance@regalo-eco.com