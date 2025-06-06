¹â¸úÎ¨Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤ò¼«¼£ÂÎ¤Î»ÜÀß¤Ë½éÆ³Æþ¡ª
¡¡Åìµþ¥¬¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§ºû»³ ¿¸°ì¡¢°Ê²¼¡ÖÅìµþ¥¬¥¹¡×¡Ë¤ÈÂçÅÄ¶è¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¶è¤Î»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¡Ö¥é¥¤¥Õ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£À¾ÇÏ¹þ¡×¤Ë¹â¸úÎ¨Ç³ÎÁÅÅÃÓ¡ÖFC-6M¡×*1¡Ê°Ê²¼¡Ö¹â¸úÎ¨Ç³ÎÁÅÅÃÓ¡×¡Ë¤ò2ÂæÀßÃÖ¤·¡¢±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¸úÎ¨Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤¬¼«¼£ÂÎ¤Î»ÜÀß¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤ÈÂçÅÄ¶è¤¬2023Ç¯6·î¤ËÄù·ë¤·¤¿¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½Åù¤Ë¸þ¤±¤¿Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¡×*2¤Ë´ð¤Å¤¯¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â¸úÎ¨Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤Ï¡¢ÀßÃÖÌÌÀÑ¤¢¤¿¤ê¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é*3¡¢ÀßÃÖ¥¹¥Úー¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÎCO2ºï¸º¤ËÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£¹â¸úÎ¨Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÅÄ¶è¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÍøÍÑÎÁ¶â¤ÎÄã¸º¡¢ÄäÅÅ»þ¤ÎÅÅ¸»³ÎÊÝÅù¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¥¬¥¹¤Ï¡¢¹â¸úÎ¨Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤ª¤è¤Ó³ÆÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶¯¿Ù¤ÇÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/21766/table/1273_1_b614c34f108c62ff1b3d5b7ea4869bb7.jpg?v=202506080454 ]
¡Ê¥é¥¤¥Õ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£À¾ÇÏ¹þ¤Î³°´Ñ¡Ë
¡Ê¹â¸úÎ¨Ç³ÎÁÅÅÃÓ¡Ë
»²¹Í¡§¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖIGNITURE¡Ê¥¤¥°¥Ë¥Á¥ãー¡Ë¡×¡ö4¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åìµþ¥¬¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎËÜ³ÊÅ¸³«¡×¤Ë¸þ¤±¡¢2023Ç¯11·î30Æü¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖIGNITURE¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡ÖIGNITURE¡×¤Î²¼¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¤´²ÈÄí¡¢Ë¡¿Í¡¢ÃÏ°è¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¡¢¡ÖºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÀ¡¦ÍøÊØÀ¡¦¸úÎ¨À¸þ¾å¤Ê¤É¤Ç¤µ¤é¤ËË¤«¤ÊÌ¤Íè¡×¤È¡¢¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¡¦¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¸þ¾å¤Ê¤É¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ¸³è¡¦»ö¶È¡×¤ò¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Î¾Î©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ö1¡§È¯ÅÅ¸úÎ¨63¡ó¤Î¹â¸úÎ¨Ç³ÎÁÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖFC-6M¡×¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://www.tokyo-gas.co.jp/news/press/20240326-02.html)¡Ê2024Ç¯3·îÈ¯É½¡Ë
¡ö2¡§ÂçÅÄ¶è¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½Åù¤Ë¸þ¤±¤¿Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¡×¤ÎÄù·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê2023Ç¯6·îÈ¯É½¡Ë(https://www.tokyo-gas.co.jp/news/press/20230628-02.html)
¡ö3¡§ÀßÃÖÌÌÀÑ¤Ï¡¢Æ±Åù¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖÌÌÀÑ¤ÎÌó1/40
¡ö4¡§IGNITURE¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://igniture.tokyo-gas.co.jp/)