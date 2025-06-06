¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¡ÚºÆÊüÁ÷¡Û¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ë¡ÖAWS WAF¡×ÀßÄê¡¦±¿ÍÑ¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë¡¢ºÇÅ¬¤Ê¡Ö¼«Æ°²½¡×¤Î»Ï¤áÊý¤È¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/gmo-cybersecurity-20250625/M1D
¢£¥ª¥ó¥×¥ì¤«¤éAWS°Ü¹Ô¤¬²ÃÂ®¡¢¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ë¡ÖAWS WAF¡×
¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤«¤éAWS¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢Web¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÁÀ¤Ã¤¿¹¶·â¤âµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¶·â¤ËÉ¬Í×¤Ê¥³¥¹¥È¤¬Äã²¼¤·¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Äー¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÃ¯¤Ç¤â¹¶·â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹¶·â¤Î¼êË¡¤Ï¤è¤ê¹âÅÙ¤«¤Ä¹ªÌ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤ä¥µー¥Ó¥¹Ää»ß¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¡¢´ë¶È¤Î¼è°úÄä»ß¤ä¼Ò²ñÅª¿®ÍÑ¤ÎÄã²¼¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢AWS¾å¤Ç¶¯ÎÏ¤ÊËÉ¸æ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖAWS WAF¡×¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇÆ³Æþ¤Îµ¡±¿¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÈÆ³Æþ¤·¤ÆÊüÃÖ¡É¤µ¤ì¤¿WAF¤ËÀø¤àÍÍ¡¹¤Ê±¿ÍÑ²ÝÂê
¤¿¤À¡¢WAF¤ÏÆ³Æþ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬±¿ÍÑÌÌ¤Ç²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é´üÀßÄê¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥ëー¥ëÀßÄê¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ³Æþ¤ä±¿ÍÑ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¡¢Æü¡¹¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´¤¬½Å¤¯¡¢WAF¤ÎÉ¬Í×À¤ÏÇ§¼±¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÌÌÅÝ¡×¡Ö¼«Æ°²½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾ì¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢AWS WAF¤Î¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£AWS WAF¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë±¿ÍÑ¼«Æ°²½¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Þ¥Íー¥¸¥É¥ëー¥ë¤ÎÁª¤ÓÊý¤äÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ
AWS WAF¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤â¡¢½é´üÀßÄê¤ä±¿ÍÑÊýË¡¤ËÇº¤à´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢AWS WAF¤Î¼«Æ°±¿ÍÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÉ¸æ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬¤ÊÊýË¡¤äÎ±°ÕÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢GMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£by¥¤¥¨¥é¥¨¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖWAF¥¨¥¤¥É¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£À¤³¦¶þ»Ø¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò»ý¤ÄÆ±¼Ò¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤·¤¿¤ê¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¸¡ÃÎ¥ëー¥ë¡Ê¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡Ë¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¹âÀºÅÙ¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëÅÀ¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤ÊÆÃÄ¹¤â¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖAWS WAF¤ÎÆ³Æþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆ³Æþ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤ÎÊý¤Ï¡¢ºÇÅ¬¤Ê¼«Æ°±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼çºÅ
GMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ by¥¤¥¨¥é¥¨³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/gmo-cybersecurity-20250625/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/gmo-cybersecurity-20250625/M1D
¡¦ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡ÚAWS WAF Ã¦½é¿´¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Êý¡Û¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹
¡¡
¡¦ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï 2025Ç¯ 5·î 30Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥»¥ß¥Êー¤ÎºÆÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£
¡¦Â¿¤¯¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÆÊüÁ÷¤Î³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£¥ª¥ó¥×¥ì¤«¤éAWS°Ü¹Ô¤¬²ÃÂ®¡¢¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ë¡ÖAWS WAF¡×
¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤«¤éAWS¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢Web¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÁÀ¤Ã¤¿¹¶·â¤âµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¶·â¤ËÉ¬Í×¤Ê¥³¥¹¥È¤¬Äã²¼¤·¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Äー¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÃ¯¤Ç¤â¹¶·â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹¶·â¤Î¼êË¡¤Ï¤è¤ê¹âÅÙ¤«¤Ä¹ªÌ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤ä¥µー¥Ó¥¹Ää»ß¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¡¢´ë¶È¤Î¼è°úÄä»ß¤ä¼Ò²ñÅª¿®ÍÑ¤ÎÄã²¼¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢AWS¾å¤Ç¶¯ÎÏ¤ÊËÉ¸æ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖAWS WAF¡×¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇÆ³Æþ¤Îµ¡±¿¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÈÆ³Æþ¤·¤ÆÊüÃÖ¡É¤µ¤ì¤¿WAF¤ËÀø¤àÍÍ¡¹¤Ê±¿ÍÑ²ÝÂê
¤¿¤À¡¢WAF¤ÏÆ³Æþ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬±¿ÍÑÌÌ¤Ç²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é´üÀßÄê¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥ëー¥ëÀßÄê¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ³Æþ¤ä±¿ÍÑ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¡¢Æü¡¹¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´¤¬½Å¤¯¡¢WAF¤ÎÉ¬Í×À¤ÏÇ§¼±¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÌÌÅÝ¡×¡Ö¼«Æ°²½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾ì¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢AWS WAF¤Î¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£AWS WAF¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë±¿ÍÑ¼«Æ°²½¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Þ¥Íー¥¸¥É¥ëー¥ë¤ÎÁª¤ÓÊý¤äÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ
AWS WAF¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤â¡¢½é´üÀßÄê¤ä±¿ÍÑÊýË¡¤ËÇº¤à´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢AWS WAF¤Î¼«Æ°±¿ÍÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÉ¸æ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬¤ÊÊýË¡¤äÎ±°ÕÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢GMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£by¥¤¥¨¥é¥¨¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖWAF¥¨¥¤¥É¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£À¤³¦¶þ»Ø¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò»ý¤ÄÆ±¼Ò¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤·¤¿¤ê¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¸¡ÃÎ¥ëー¥ë¡Ê¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡Ë¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¹âÀºÅÙ¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëÅÀ¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤ÊÆÃÄ¹¤â¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖAWS WAF¤ÎÆ³Æþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆ³Æþ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤ÎÊý¤Ï¡¢ºÇÅ¬¤Ê¼«Æ°±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼çºÅ
GMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ by¥¤¥¨¥é¥¨³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/gmo-cybersecurity-20250625/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]