¿¹»³ÎÉ»Ò¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¤¬½Ð±é¡£Æó¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£～°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ç³«ºÅ～
¥¢¥¤¥×¥é¥¶Ë¶¶¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿¹»³ÎÉ»Ò¥³¥ó¥µー¥È¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥ÈÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¡×¤ò¡¢£¹·î£²£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤¹¡£Æó¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¹»³ÎÉ»Ò
1967Ç¯¡Ö ¤³¤Î¹¤¤Ìî¸¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー ¡Ö ¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿Îø ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ö ÎÞ¤½¤¦¤½¤¦ ¡×¡¢¡Ö¤µ¤È¤¦¤¤ÓÈª ¡×¡¢¡Ö ¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥¤¤Ç ¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤È²Î¾§ÎÏ¤Ç¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥·¥ó¥¬ー¤Ë¡£
À¶¿å¥ß¥Á¥³
£±£¹£¸£·Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¥ì¥®¥å¥éー¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¶è¥Ç¥Ó¥åー¡£Æ±Ç¯£±£²·îÈ¯Çä¡Ø¹¬¤»¤Î¹üÄº¡Ù¤Ç£Ã£Ä¥Ç¥Ó¥åー¡£ÆÈÆÃ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤È¾å¼Á¤Ê²»³Ú¥Ñ¥í¥Ç¥£¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢±Ç²è¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢£Ã£ÄÀ©ºîÅù¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¡£
²ñ¾ì¡§¥¢¥¤¥×¥é¥¶Ë¶¶¡¡¹ÖÆ²¡Ê¥¢¥¯¥»¥¹¡Ë (https://www.aiplaza-toyohashi.jp/access/)Æü»þ¡§2025Ç¯09·î28Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì 14:15 / ³«±é 15:00
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Ê°ìÈÌÈ¯Çä¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§Á´ÀÊ»ØÄê 8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£´ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼Ö¤¤¤¹ÀÊ¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÁ°¤Ë²ñ´Û¤Þ¤Ç¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥¤¥×¥é¥¶Ë¶¶¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¡²ñ´Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÊºÂÀÊ»ØÄê²ÄÇ½¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¡Ë(https://ticket.kxdfs.co.jp/kpb-s/showList?sDivide=0&sHall=28&sKoen=0&selKeyH=&sKeyH=&sDivideH=0&sHallH=0&sKoenH=)
6·î7Æü(ÅÚ) 10¡§00～ ¡Ê3¡§00～4¡§00¤ò½ü¤¯½ªÆü¡Ë¤´ÍøÍÑÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é(https://ticket.kxdfs.co.jp/kpb-s/guide)
¢¡ÅÅÏÃ¼õÉÕ¡¿TEL:0532-46-7181
6·î7Æü(ÅÚ) 10¡§00～20¡§00¡ÊºÂÀÊ»ØÄêÉÔ²Ä¡Ë
¢¡6·î8Æü(Æü)°Ê¹ß»Ä·ô¤¬¤¢¤ì¤Ð
9¡§00～20¡§00 Áë¸ýÈÎÇä¡ÊºÂÀÊ»ØÄê²ÄÇ½¡Ë
9¡§00～20¡§00 ÅÅÏÃ¼õÉÕ¡ÊºÂÀÊ»ØÄêÉÔ²Ä¡Ë
²ñ´Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹(https://ticket.kxdfs.co.jp/kpb-s/showList?sDivide=0&sHall=28&sKoen=0&selKeyH=&sKeyH=&sDivideH=0&sHallH=0&sKoenH=) ¡ÊºÂÀÊ»ØÄê²ÄÇ½¡£3¡§00～4¡§00¤ò½ü¤¯½ªÆü¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É
6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¡¡¡https://t.pia.jp/¡¡¡ÊP¥³-¥É¡§296-602¡Ë
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¡https://l-tike.com/¡ÊL¥³ー¥É¡§41555¡Ë
¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Î¤´Íè´Û¤Î¤ª´ê¤¤¡Ê¥¢¥¯¥»¥¹¡Ë(https://www.aiplaza-toyohashi.jp/access/)
Åö´Û¤ÏÃó¼ÖÂæ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¸ø±éÅöÆü¤ÏËþ¼Ö¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æþ½Ð¸Ë½¸Ãæ¤Ë¤è¤ë½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼Ö¤Ç¤ÎÍè´Û¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ëþ¼ÖÅù¤Ë¤è¤ê¸ø±é¤ËÃÙ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Åö²ñ´Û¤Ç¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨½Å Í× ¢¨
¤³¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡ÖÆÃÄê¶½¹ÔÆþ¾ì·ô¡ÊÆÃÄê¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£ÌµÃÇÍ½þ¾ùÅÏ¶Ø»ß¡£Æ±°Õ¤Î¾å¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Å¾Çä¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àµµ¬ÈÎÇä½ê¤Ç¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥¢¥¤¥×¥é¥¶Ë¶¶
¢©441-8141 °¦ÃÎ¸©Ë¶¶»ÔÁð´ÖÄ®»úÅì»³143-6 TEL:0532-46-7181 FAX:0532-46-7184
¼çºÅ¡§¥¢¥¤¥×¥é¥¶Ë¶¶¡Ê»ØÄê´ÉÍý¼Ô¡§(³ô)¥±¥¤¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ë
¶¦ºÅ¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥µー¥È
´ë²èÀ©ºî¡§¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥½¥ó¥°
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥¸¥ã¥à¥Ï¥¦¥¹
¸å±ç¡§Ë¶¶»Ô