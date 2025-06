¡ØPath of Exile¡Ù ºÇ¿·³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖSecrets of the Atlas¡×- 6·î14Æü ²ò¶Ø

Proxima Beta Pte. Ltd.

Grinding Gear Gamesが手がけるオンラインアクションRPG、『Path of Exile』の新たな拡張コンテンツ「Secrets of the Atlas」が、6月14日(土)より提供開始されます。本拡張では、エンドゲーム体験を再定義する数々の新要素が登場。新たなエンドゲームのストーリーライン、強力なボス、ビトレイアルシステムの刷新、QoL(快適性)が向上する各種改善など、盛りだくさんの内容となっています。

『Path of Exile 1』および『Path of Exile 2 』今後のアップデート予定

『Path of Exile 1』と『Path of Exile 2』では、今後も4か月ごとに安定して大型アップデートが実施されます。2025年の拡張パックおよびリーグアップデートのスケジュールは以下の通りです。

● Path of Exile 1:

○ バージョン3.26:6月14日(日本時間)

○ バージョン3.27:10月

● Path of Exile 2:

○ バージョン0.3.0:8月

○ バージョン0.4.0:12月

アトラスの深層へと踏み込み、その秘密を解き明かせ

現実の構造を引き裂くような不穏な力がアトラスを歪ませ、その創造者を囚えています。プレイヤーは、謎多き存在Eagonの導きのもと、「Threads of Consciousness(意識の糸)」と呼ばれる空間に足を踏み入れ、偉大なアトラス発明者の娘ザナを救い出す旅に出ます。各エリアは、歪んだ記憶、危険な敵、そして強力な報酬が待ち受ける新たな層を開放していきます。この拡張では、以下のような新要素も導入されます。

- 新たなエンドゲームストーリーライン - ザナの復活!多くのファンに愛されるザナが復活!Eagonとともに「Threads of Memory(記憶の糸)」をたどってザナを探し出し、記憶の糸を通じてリンクを形成しましょう。Eagonによって明かされる夢幻のような空間を彷徨いながら、アトラスからザナを解放するために救出に挑みましょう。- 新たな最上位(ピナクル)ボス3体との激戦に挑め - 3体の強力な新Guardianボスを打ち倒し、3体の新たなエンドゲームの最上位(ピナクル)ボスへの挑戦権を手に入れましょう。これこそがPath of Exileのエンドゲームにおける最高難度の試練であり、かつ報酬の頂点となります。- Zana-Influencedマップを攻略 - Memory Influencedマップによって、マップ攻略がこれまでにない新たな次元へと進化。ザナの記憶が新たなモンスターや特殊能力の形で現れ、戦場を変化させることで、これまでのPath of Exileでは見たことのない強力かつ多彩な報酬を獲得できます。- 新たなピナクル系アイテム&クラフト - 異界の最上位(ピナクル)ボスから強力な新ユニークアイテムを獲得可能。さらに、新たなクラフトメカニクスMemory Strandsによってアイテムの強化が可能となり、他のクラフトシステムとも連動する形でさらなる強化要素が広がります。

「Mercenaries of Trarthus」チャレンジリーグで、苛烈な死闘に挑め

拡張コンテンツでは、新たなチャレンジリーグ「Mercenaries of Trarthus」が登場します。このリーグでは、苛烈な土地から現れた無法者の傭兵たちと対峙することになります。

各傭兵は、スキル、装備、アーキタイプがランダムに設定されており、伝統的なトラセン式の決闘に勝利すれば、雇用、略奪、または追放することができます。

- 傭兵のリクルートとカスタマイズ - プレイヤーは、進行に応じて傭兵を装備させ、管理し、入れ替えることが可能です。トラーサスの貴族家からは、希少な報酬や新たな「Infamous」モディファイアを獲得できます。傭兵ごとに異なるスキルを持ち、ときには特別なトラセン版のスキルを使用することもあります。運が良ければ、決闘の報酬としてトラセンスキルジェムのひとつを差し出してくることも。- 傭兵とともに戦おう - 傭兵たちは、自分のエリアに連れていき共に戦わせることができます。自分のビルドに最適なシナジーが生まれるようカスタマイズしましょう。傭兵は、パーティメンバーと同様に討伐したモンスターから得られる報酬量を増加させますが、その分モンスターの強さも上昇します。装備を整えて挑みましょう!- リーグ報酬 -「Mercenaries of Trarthus」リーグには、合計40個の新たなチャレンジが用意されています。これらを達成することで、限定コスメティック装備「Watcher’s Wrath Cosmetic 防具セット」の各パーツを獲得可能です。このアーマーセットは『Path of Exile 2』でも使用でき、外見変更用のコスメティックアイテムであり、キャラクターの性能には一切影響しません。

刷新された機能と、Settlersのコア入り決定

- ルーンクラフトとキングスマーチのサービス - 「Secrets of the Atlas」のローンチ時点では、町の建設は不要です。エンドゲームに到達すると、プレイヤーはヨハンと会話することでカルグールの集落へ移動でき、キングスマーチのサービスを最初から最大限に活用することが可能になります。キングスマーチで新たに提供されるルーンクラフトサービスでは、パッシブスキルツリーにルーンの力を刻み込み、マスタリーノードの効果と置き換えることができます。さらに、Settlersメカニクスを支援する新しいスカラべやアトラスパッシブツリーノードも追加されます。- ビトレイアルの刷新 - シンジケートシステムに大幅な改修が施され、黒幕へのアクセス性が向上。隠れ家のリーダーからフラグメントを入手できるようになります。イモータルシンジケートはリセットされなくなり、進行状況はそのまま維持されます。進行の簡素化に加え、「オールフレイムの残り火」などの報酬も改善されます。今回の拡張では、「秘匿のオーブ」がビトレイアルのドロッププールに再追加されます。隠れ家の報酬も再調整されており、ビトレイアルアトラスツリーノードやスカラベの性能も向上しています。- QoLの改善 -場所を問わずアイテムの鑑定が可能になったり、マップデバイスのインベントリが改善されたり、ゲームの一時停止機能が実装されるなど、多数の便利な機能が追加されます。

スピードと覚悟が試されるレースが開幕

「Secrets of the Atlas」のリリースを記念して、Mercenaries of Trarthusリーグ内で、競技性の高いハードコア・ソロ・セルフファウンド(HC SSF)イベントが開催されます。新たな最上位(ピナクル)ボスを最速で討伐し、ランキング上位を目指して限定報酬を手に入れましょう。イベントの詳細は、リリース直前に公開予定です。

新サポーターパック発売開始

新たに「Phrecian Magistrate」「Cryptkeeper」の2種類のサポーターパックが登場。購入者には、Cryptkeeper サポーターポータル、Phrecian Grand Magistrate 防具セット、混沌の試練の隠れ家装飾品などの限定特典が付属します。

●Cryptkeeper サポーターパック

・Cryptkeeper ポータル

・Cryptkeeper Finisher エフェクト

●Hallowed Cryptkeeper サポーターパック

・Hallowed Cryptkeeper 防具セット

・Burrowing Bramble Bash 隠れ家装飾品

●Sacred Cryptkeeper サポーターパック

・Sacred Cryptkeeper 背面装飾品

・Sacred Archives マップデバイス

●Phrecian Magistrate サポーターパック

・Phrecian Magistrate キャラクターエフェクト

・Phrecian Magistrate 武器エフェクト

●Phrecian Grand Magistrate サポーターパック

・Phrecian Grand Magistrate 防具セット

・Spiderblossom ペット

●Phrecian Imperial Magistrate サポーターパック

・Phrecian Imperial Magistrate 背面装飾品

・混沌の試練の隠れ家装飾品

『Path of Exile』の拡張コンテンツ「Secrets of the Atlas」は、6月14日(土)にPC、Mac、コンソール向けに配信開始されます。

『Secrets of the Atlas』のパッチノート全文はこちら(https://jp.pathofexile.com/)、メディアアセットフォルダはこちら(https://www.dropbox.com/scl/fo/lzq77ouu9inaizi9jnmcb/AGD79mrFlka-pMqXfwwGe-k?rlkey=d3oel7u3l0r9dvpli4v59yuaa&st=svzj8vmj&dl=0)をご確認ください。

Grinding Gear Games(グラインディング・ギア・ゲームズ)について

Grinding Gear Gamesは2006年に設立され、ニュージーランドのウェスト・オークランドを拠点としています。GGGのチームメンバーは様々な国の出身で、人工知能やソフトウェアセキュリティから工業デザインやプロトーナメントゲーミングまで、多様な経歴を持っています。2024年には、『Path of Exile 2』をアーリーアクセスとしてリリースしつつ、高い評価を得ている前作『Path of Exile』の継続的な拡張と新コンテンツの提供にも注力し続けています。

(C) 2010 - 2025 Grinding Gear Games