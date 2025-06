【徳島ガンバロウズ】ルーズベルト・アダムス選手 契約合意のお知らせ

株式会社がんばろう徳島

徳島ガンバロウズでは、ルーズベルト・アダムス選手との2025-26シーズンの選手契約を 締結いたしましたので、お知らせいたします。 なお、B.LEAGUE自由交渉選手リストからは6月6日(金)15:00に抹消されます。

#0 ルーズベルト・アダムス (Roosevelt Adams)

◆生年月日: 1994年5月22日

◆出身地: アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍:フィリピン

◆身長/体重: 196cm/90kg

◆ポジション: SF/PF

◆経歴: アイダホ大学

2019-20 Mighty Sports(フィリピン)

2020 Columbian Dyip (フィリピン)

2021-22 Terrafirma Dyip(フィリピン)

2022-23 香川ファイブアローズ

2023-25 山形ワイヴァンズ

2025- 徳島ガンバロウズ

【ルーズベルト・アダムス選手コメント】

Hello! My name is Roosevelt but you can call me Rose.

I would like to thank you for the opportunity! I’m looking forward to meeting everyone. I will do my best to grow and compete.

こんにちは!私の名前はルーズベルトです。ローズと呼んでください。 このような機会をいただき、感謝しています!皆さんにお会いできるのを楽しみにしていま す。

これから成長し、競い合えるように全力を尽くします。

【会社情報】

■会社名:株式会社がんばろう徳島

■所在地:徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23(メディアドゥ徳島木頭オフィス内)

■事務所:徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう!」「よく頑張った!」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ!」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。