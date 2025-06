Prime Video、日本で初となるペイ・パー・ビューでの配信はMrs. GREEN APPLEに決定！デビュー10周年記念ライブの7/27公演をPrime Videoのペイ・パー・ビューで生配信！

アマゾンジャパン合同会社

Prime Videoは、Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年をお祝いすべく、 2025年7月26日(土)・27日(日)に神奈川県・山下ふ頭特設会場にて開催される、Mrs. GREEN APPLEデビュー10周年記念ライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ~FJORD~』の7月27日(日)公演をPrime Videoで日本では初となる、視聴ごとに料金をお支払いいただくペイ・パー・ビュー(以下、PPV)で配信します。

Mrs. GREEN APPLEは2013年に結成され、2015年にミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。その後、大躍進を続け、昨年は4月から8月にかけて5か月連続でシングルをリリースし、7月には日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアー『ゼンジン未到とヴェルトラウム~銘銘編~』を開催。また、「第66回日本レコード大賞」において史上初となるバンドで2年連続の「レコード大賞」受賞を果たし、大晦日には「NHK 紅白歌合戦」に2年連続で出場するなど、大活躍の1年となりました。

さらに今年は「第39回 日本ゴールドディスク大賞」の邦楽部門「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」受賞を皮切りに、「第48回日本アカデミー賞」で新設された特別賞「主題歌賞」の受賞、「MTV VMAJ 2025」で“Video of the Year”を含む史上初の2年連続4冠獲得、今年創設された国内最大規模の音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」で初代の最優秀アーティスト賞獲得など、わずか5か月の間に、多数の賞を受賞しています。

そして、デビュー10周年を迎える2025年を、“MGA MAGICAL 10 YEARS”と称して、7月8日(火)にはベストアルバム『10』のリリース、7月26日(土)、27日(日)には神奈川県横浜市・山下ふ頭にて2日間で10万人動員予定のライブ開催を予定。また全国の商業施設とのコラボレーションや全国での展覧会開催、韓国での初単独公演、さらには初のドキュメンタリー映画の製作など、さまざまなプロジェクトを発表し、実施しています。

Prime Videoでは、彼らのデビュー10周年プロジェクトの一つである、『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ~FJORD~』の7月27日(日)公演を、PPVで生配信します。Prime VideoでMrs. GREEN APPLEの公演を配信するのは、今回が初となります。また、公演1週間後の8月3日(日)には、一日限りのアーカイブ配信(0:00~23:59まで24時間限定で何度でも視聴可能)を予定しています。PPVの価格は5,000円(税込)です。アーカイブ配信は、7月27日(日)にPPVで生配信を視聴された方は、追加料金なしでご覧いただけます。PPVで生配信を視聴されなかった方も、生配信終了以降にPPVの料金をお支払いいただければ、アーカイブ配信をご視聴いただけます。7月27日(日)の生配信と、8月3日(日)のアーカイブ配信は、どちらもプライム会員はもちろんのこと、プライム会員以外の方もご購入が可能です。

今回の配信について、プライム・ビデオ ジャパンカントリーマネージャーの大石圭介は、以下のように語っています。

「Mrs. GREEN APPLEデビュー10周年おめでとうございます。記念すべき年に、Mrs. GREEN APPLEの公演を初めてPrime Videoで配信させていただくこととなり、大変嬉しく思っています。また、Mrs. GREEN APPLEのファンの皆様に、デビュー10周年記念ライブでの彼らの素晴らしいパフォーマンスをお届けできることを光栄に思います。プライム会員であるかどうかに関わらず、どなたでもPPVでライブ配信をご購入いただき、お楽しみいただけます。1人でも多くの方に、Prime Videoの配信を通じて、Mrs. GREEN APPLEのアニバーサリーステージをご堪能いただけたらと思います。」

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ~FJORD~』 配信概要

配信日時:2025年7月27日(日) 18:00~

アーカイブ配信:2025年8月3日(日) 0:00~23:59

PPV料金:5, 000円(税込)

※プライム会員以外の方もご購入いただけます。

※本配信は日本国内限定となります。

