【岡山大学】令和6年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」採択大学の弘前大学と意見交換会を開催

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 6月 7日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2025年5月30日に、弘前大学と「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関する取り組みについて、J-PEAKS戦略のさらなる推進につなげるための意見交換会を、本学津島キャンパスの共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）*で開催しました。弘前大学からは藤波豊彦総務担当理事をはじめ、J-PEAKS担当者、人事担当者らが来学。本学からは、研究・イノベーション共創機構の河本雅紀筆頭副機構長らが参加しました。



意見交換会に先立ち、会場の共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）も視察し、イノベーション創出に向けてさまざまなステークホルダーが集うための仕組みなどについても意見を交わしました。



意見交換会では、本学の研究支援人材（URA）に関する制度、J-PEAKSを活用して岡山大学長期ビジョン2050の達成に向けて取り組みを加速させていること、雇用についてなど、多岐にわたるテーマについて意見を交換しました。特に、首都圏の大学と比較してURA人材の確保が困難な現状に対し、両大学の人材確保に向けた具体的な取り組みについて、処遇改善、URA人材の育成、そして岡山大学で実施している認定URA制度などについて情報共有し、より効果的な人材戦略を検討することの重要性を確認しました。



本学では、J-PEAKS推進の土台として、那須保友学長が自ら各学部に赴いてJ-PEAKSについて説明する機会を設け、「J-PEAKSのための取り組みではなく、岡山大学長期ビジョン2050の実現のための手段としてJ-PEAKSを活用する」組織風土の構築に積極的かつ戦略的に取り組んでいることなどを説明しました。弘前大学からは、現在取り組んでいるCOIプログラムと並行し、強みであるビッグデータの分野、企業との関わりを通してJ-PEAKS事業に取り組んでいることの説明がありました。企業との共同研究等については、本学も取り組みを加速させたいと考えており、本学にとって非常に有意義なものとなりました。今回の意見交換を通じて、両大学はJ-PEAKS事業推進における課題や事例を共有し、互いの連携を深めることができました。



本学では令和5年度のJ-PEAKS採択大学だけでなく、令和6年度のJ-PEAKS採択大学とも新たな連携を実施できるように努めています。わが国の研究大学群の山脈（PEAKS）形成のために、本学だけにとどまらないイノベーションの創出、わが国全体の研究力の発展等を牽引し、社会変革を実現させていけるように戦略を持って取り組んでいます。



今後も地域と地球の未来を共創し、社会変革を実現させる研究大学：岡山大学のみならず、弘前大学をはじめとする令和6年度J-PEAKS採択大学の絶え間ない挑戦と変化にご期待ください。

※共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）

文部科学省「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」（令和4年度第2次補正予算）の採択を受けて本学津島キャンパスに整備した新施設です。本施設整備を通じ、研究成果を基にした国内外の社会課題解決やスタートアップを含めた新産業の創出などのイノベーションに結び付け、大学の機能強化を図ります。本学施設の建設にあたっては、事務職員や施設系技術職員、URAらが地域の同様な施設を見学し、情報収集を行ったうえで、コンセプトを主体的に決め、事業にあたりました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001395.000072793.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001451.000072793.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001564.000072793.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001608.000072793.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001653.000072793.html

意見交換の様子

共創ラボを視察する参加者

集合写真

共創イノベーションラボ（KIBINOVE）

・地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）採択時プレスリリース

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2346-37b55a2c99cd63aeb51f4023cb9e2835.pdf

・地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）における岡山大学の取組概要（JSPS公表）

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2192-a81e02b7f193b28a1198d950b22037fd.pdf

◆参 考

・地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）（日本学術振興会）

https://www.jsps.go.jp/j-chukaku/

・弘前大学

https://www.hirosaki-u.ac.jp/

・弘前大学J-PEAKSの取り組み

https://www.jsps.go.jp/file/storage/j-chukaku/saitakudaigaku/R6-13_torikumi.pdf

◆参考情報1

・「岡山大学最重点研究分野」を制定～地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学を実現するために～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001601.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」採択と今後の取組概要について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001451.000072793.html

・「岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議」を設置・始動～矜持とスピード感を持って社会変革を実現する研究大学を目指し、司令塔機能を一本化～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001788.000072793.html

・岡山大学長期ビジョン2050をより確実に実現させ、社会変革を起こす”力”がある研究大学：岡山大学を目指して「岡山大学研究ポリシー」を改正

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001798.000072793.html

・岡山大学4研究所が「高等先鋭研究院」として始動～組織としての「箱」ではなく、卓越、イノベーション創出、流動、育成を兼ね揃えた「システム」として運用を開始～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001835.000072793.html

・文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・第1回 岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッションを開催 ～わが国の研究大学の山脈を築くためのシナジーの種をまく～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002335.000072793.html

・日本学術振興会（JSPS）主催「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）キックオフシンポジウム」に那須保友学長が登壇～わが国の研究大学の山脈（PEAKS）形成のために、「競争」から「共創」への転換で社会変革を！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002353.000072793.html

・技術職員の見える化の強化推進として岡山大学「研究者総覧」を「研究者・技術者総覧」へ～わが国初の試みを実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002697.000072793.html

・岡山大学高等先鋭研究院に先鋭研究群（研究特区）「植物・光エネルギー開発拠点」を認定～わが国屈指の国際競争力を有する研究拠点が研究の卓越性と地球と生態系の健康（Planetary Health）を実現へ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002489.000072793.html

・那須保友学長が文部科学省主催シンポジウムに登壇～地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）での岡山大学の挑戦を紹介～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002850.000072793.html

・"新しい学問の府"の構築への挑戦 「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」JSPS伴走チームによる岡山大学サイトビジットを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002883.000072793.html

・【岡山大学】地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）採択大学と文部科学省との政策懇談会で那須保友学長が取り組みを発表

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002967.000072793.html

・地域中核・特色ある研究大学の強化と岡山大学ビジョン2050の実現にむけて「人事基本方針」を公開しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003067.000072793.html

・【岡山大学】“人機一体”の研究基盤を強化推進するために「研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（チーム共用）」が始動！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003103.000072793.html

・「第3回岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッション～岡山大学クライオ電顕・トモグラフィワークショップ～」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003019.000072793.html

・岡山大学-信州大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）連携シンポジウムを開催～水と植物・光エネルギーから社会変革の実現方略を先鋭化～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003076.000072793.html

・【岡山大学】令和6年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」採択大学の立命館大学と意見交換会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002950.000072793.html

・【岡山大学】令和6年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」採択大学の九州工業大学と意見交換会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003086.000072793.html

・【岡山大学】令和6年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」採択大学の長岡技術科学大学と意見交換会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003105.000072793.html

◆参考情報2：岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.1

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002192.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.2

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002261.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.3

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002346.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.4

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002421.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.5

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002525.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.6

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002588.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.7

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002699.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.8

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002797.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.9

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002853.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.10

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002954.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.11

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003028.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.12

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003116.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.13

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003151.000072793.html

共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議

（担当窓口：研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-7092

E-mail：innovation◎adm.okayama-u.ac.jp

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14295.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください