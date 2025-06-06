【運送業界必見】外国人ドライバーの採用で人手不足に対応！特定技能「自動車運送業」の最新情報と導入ポイントを無料ウェビナーで解説

株式会社天職市場

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太 、以下：天職市場）は、2025年６月17日(火) 11:00

よりオンラインセミナー『試験実施＆就業開始目前！「外国人ドライバー採用セミナー」』を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://1049.co.jp/seminar/seminar_20250617/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=250617

ドライバー人材の深刻な人手不足に対応するため、特定技能「自動車運送業」の制度運用が進み、国内での就業開始に向けた準備が本格化しています。

これに伴い、「国内外から優秀な人材を採用したい」「より多くの人材を確保したい」 というニーズが高まっています。

本セミナーでは、「外国人ドライバーを採用するにはどうすればよいのか？」 という疑問にお答えし、制度の概要や法手続きを解説します。

また、「法改正のポイント」「特定技能人材の採用手法」など、特定技能制度を活用する上で重要なポイントや注意事項についても詳しくご紹介します。

今後ますます重要となる外国人採用の実現に向け、ぜひご参加ください。

当日のプログラム

（1）国内における労働力不足と、外国人採用の推移

（2）「特定技能」の制度あらましと「自動車運送業」のポイント

（3）運転免許試験への対策・受け入れ準備

（4）集客や採用成功事例

（5）質疑応答

開催概要

タイトル：試験実施＆就業開始目前！「外国人ドライバー採用セミナー」

開催日時：2025年６月17日(火) 11:00 ～ 12:00 ※10分前から入室可能

会場 ：オンライン開催

参加費用：無料

主催者 ：株式会社天職市場

申込方法：下記URLよりお申込みください

https://1049.co.jp/seminar/seminar_20250617/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=250617(https://1049.co.jp/seminar/seminar_20250617/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=250617)

主催企業

天職市場は、採用に特化したコンサルタント企業です。今まで20,000社以上の採用をサポートしてきた豊富な実績から、それぞれの企業の採用力向上に向けた採用ブランディング構築や採用マーケティングを提案しています。天職市場が運用する採用オウンドメディア「tenichi」を始めとした、様々な求人検索エンジンへの広告掲載支援や、企業の求める求職者に選ばれる自社採用サイトの構築など、より良い人材を集めたいという企業の要望をトータルでサポートしています。

会社名：株式会社天職市場

本社 ：東京都新宿区西新宿1丁目25番1号 新宿センタービル33F

代表者：春名 敬太

設立 ：2006年

資本金：5,000万

事業 ：ウェブサイト制作事業、採用支援システム運営事業、求人サイト tenichi(R)運営事業

https://1049.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

グループ名：キャムコムグループ

本社 ：東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング南館16階

代表者 ：グループ代表 神保 紀秀

設立 ：2001年８月

売上高 ：1,265億円

資本金 ：４億円

従業員数 ：2,659人（派遣スタッフ除く）

主要拠点 ：全169拠点

※2024年３月末 グループ計

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