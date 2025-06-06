【新レポート発行】不動産マーケットリサーチレポートVol.281「不動産投資市場を支える法令・制度のこれまでとこれから」
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
- 今後の市場環境変化に対しての取り組みを考察
１.供給制約起因のリスクへのセーフティネット ２.コンパクトシティへの投資資金拡大
３.労働環境の変化が導く企業不動産の進化
不動産マーケットに影響を与えた法令・制度等の分類 三菱UFJ信託銀行作成
・不動産投資市場に影響を与えてきた法令等を4つに分類
１.流動性向上 ２.投資対象拡大 ３.企業不動産の市場化 ４.取引円滑化
- 今後の市場環境変化に対しての取り組みを考察
１.供給制約起因のリスクへのセーフティネット ２.コンパクトシティへの投資資金拡大
３.労働環境の変化が導く企業不動産の進化
●法令・制度が不動産投資市場に与える影響を4つに分類
不動産マーケットに影響を与えた法令・制度等の分類 三菱UFJ信託銀行作成
●不動産投資市場の持続的な成長のために望まれる取り組み
1.流動化低下への備え
～金利や建築費の上昇が市場に与える影響に対してセーフティネットを
2. 投資対象の地域的拡大
～地方都市のコンパクトシティ化を、不動産の成長シナリオの鍵にする
3.企業不動産と投資市場
～労働環境改善の誘導により、企業不動産と投資市場を進化させる
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【本件に関するお問合せ先】
三菱UFJ信託銀行 不動産コンサルティング部
業務企画G 大溝 日出夫
電話：050-3686-5171
mail：hideo_omizo@tr.mufg.jp
以上