【新レポート発行】不動産マーケットリサーチレポートVol.281「不動産投資市場を支える法令・制度のこれまでとこれから」

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三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

・不動産投資市場に影響を与えてきた法令等を4つに分類


１.流動性向上　２.投資対象拡大　３.企業不動産の市場化　４.取引円滑化　


- 今後の市場環境変化に対しての取り組みを考察
１.供給制約起因のリスクへのセーフティネット　２.コンパクトシティへの投資資金拡大
３.労働環境の変化が導く企業不動産の進化


●法令・制度が不動産投資市場に与える影響を4つに分類



不動産マーケットに影響を与えた法令・制度等の分類　三菱UFJ信託銀行作成


●不動産投資市場の持続的な成長のために望まれる取り組み


1.流動化低下への備え


　～金利や建築費の上昇が市場に与える影響に対してセーフティネットを


2. 投資対象の地域的拡大


　～地方都市のコンパクトシティ化を、不動産の成長シナリオの鍵にする


3.企業不動産と投資市場


　～労働環境改善の誘導により、企業不動産と投資市場を進化させる




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https://www.tr.mufg.jp/houjin/fudousan/f_report/pdf/fr_2025060501.pdf?20250606122150


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【本件に関するお問合せ先】


三菱UFJ信託銀行　不動産コンサルティング部


業務企画G　大溝　日出夫


電話：050-3686-5171


mail：hideo_omizo@tr.mufg.jp


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