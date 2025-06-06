¡Ú£¶/£±8(¿å)～¡Û350¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Å¸¤¬Åìµþ¤Ç³«ºÅ¡ÖÂè17²ó ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Week -²Æ 2025-¡×
RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ ³Ù»Ö¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î18Æü¡Ê¿å¡Ë～20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁí¹çÅ¸¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Week -²Æ 2025 -¡×¤ò½é³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Week -²Æ 2025-¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜÅ¸¤ÏWeb¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢SNS³èÍÑ¡¢¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¸ÜµÒÊ¬ÀÏ¡¢ÈÎÂ¥¥°¥Ã¥º¤Ê¤É350¼Ò*¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬°ìÆ²¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢·×²è¤«¤é»Üºö¼Â»Ü¤Þ¤Ç¡¢º£É¬Í×¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦Èæ³Ó¸¡Æ¤¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
£¹¤Ä¤ÎÀìÌçÅ¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë²ÝÂê¤ò°ìÅÙ¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒËÜÅ¸¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢ºÇ¿·¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¼èºà¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡äÂè17²ó ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Week -²Æ 2025-
¹½À®Å¸¼¨²ñ:
¡¡ÈÎÂ¥EXPO¡¿±Ä¶È»Ù±çEXPO¡¿Web¡¦SNS³èÍÑEXPO¡¿¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢EXPO
¡¡CX¡¦¸ÜµÒ°éÀ®EXPO ¡¿¥Çー¥¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈEXPO¡¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖTech EXPO
¡¡EC¥°¥íー¥¹EXPO¡¿¥Þー¥±¥¿ーºÎÍÑ¡¦°éÀ®»Ù±çEXPO ¡¡
²ñ´ü¡§2025Ç¯6·î18Æü¡Ê¿å¡Ë～20Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§00～17¡§00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡ÆîÅ¸¼¨Åï
¼çºÅ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¢¡Å¸¼¨²ñ¾ÜºÙ/Íè¾ìÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¥¯¥ê¥Ã¥¯(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/lp/visit/summer/mw.html?utm_campaign=prtimes_250606&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)¡ÊÌµÎÁ¡¦½êÍ×»þ´Ö3Ê¬¡Ë
¡¦º£²ó¤ÎËÜÅ¸¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú£±¡Û350¼Ò*¤¬½ÐÅ¸¡£»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦µ»½Ñ¤È½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú£²¡ÛÊ»ºÅ¤¹¤ëÁ´21¹Ö±é¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¹ë²Ú¹Ö»Õ¿Ø¤¬Ï¢ÆüÅÐÃÅÍ½Äê¡£
¡¡¡¡¡¡ºÇ¿·¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤äÀ®¸ù»öÎã¤òËÜÅ¸¤Ç³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¥Þー¥±¥¿ーÆ±»Î¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤òµ¤·Ú¤ËÏÃ¤»¤ë¥Þー¥±¥¿ー¸òÎ®²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£´¡Û½ÐÅ¸¼Ò¤Î¿·À½ÉÊ¤äÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬°ìÅÙ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ëÆÃÀßÅ¸¼¨¥¾ー¥ó¡ÖÈÎÂ¥EXPO½ÐÅ¸¡¡
¡¡¡¡¡¡¼Ò"¥¤¥Á¿ä¤·"¥°¥Ã¥ºÅ¸¼¨¥¾ー¥ó¡×¤ä³ÈÂç¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Ô¾ì¤Ø¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È½Ð¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡²ñ¤¨¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½¸µÒ¥Õ¥§¥¢¡×¤ò²ÆÅ¸¤Ç¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´¼èºà¡¦¤´Íè¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¡¼èºà¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÌµÎÁ¡Ë
https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/press.html?utm_campaign=prtimes_250606_2&utm_medium=referral&utm_source=prtimes(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/press.html?utm_campaign=prtimes_250606_2&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)
¡ã¤´Íè¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¡ä
¡¦¤ª¿½¹þ¤ß´°Î»¸å¡¢¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»öÁ°¤Ë¥Ð¥Ã¥¸¤òA4¥µ¥¤¥º¤Ç¥«¥éー°õºþ¤Î¤¦¤¨¡¢ÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢
¡¡¼õÉÕ¤ÇÊÂ¤Ð¤º¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê°õºþ´Ä¶¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ç¤â°õºþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¡¡¡
¡¡¤¹¡£)
¡¦ÅöÆü¡¢¥Ð¥Ã¥¸¤òÈ¯¹Ô¸å »£±Æ´õË¾¤ÎÊý¤Ï»öÌ³¶É¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡»£±Æ¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÊóÆ»ÏÓ¾Ï¡×¤È¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ê¤´Ãí°Õ»ö¹à¡Ë¡×¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢¤ªÌ¾»É¤ò1ËçÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¼èºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÄÌ¾ï¤ÎÍè¾ì¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÌµÎÁ¡¦½êÍ×»þ´Ö3Ê¬¡Ë
https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/lp/visit/summer/mw.html?utm_campaign=prtimes_250606&utm_medium=referral&utm_source=prtimes(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/lp/visit/summer/mw.html?utm_campaign=prtimes_250606&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)
¡ãÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
RX Japan¡Ê³ô¡Ë¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Week »öÌ³¶É
TEL¡§048-233-9478 ¡¡MAIL¡§spex-vis.jp@rxglobal.com
¥ª¥Õ¥£¥¹½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§2-2-1¡¡Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§ È¬½Å½§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー11³¬