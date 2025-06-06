ＳＧコンサルティングなど59社がBATONZ パートナープログラムへ入会
M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：神瀬悠一、以下バトンズ）は、新たに59社のM&A専門家が2025年4月1日から2025年5月26日の期間に「BATONZ パートナープログラム」へ入会したことをお知らせします。
新たに「BATONZ パートナープログラム」へ入会したM&A専門家
■合同会社ＳＧコンサルティング
サポートエリア：日本全国
専門分野：事業再生、サーチ（譲渡案件発掘）、資金調達、経営支援
PRページURL：https://batonz.jp/experts/3725
■Creative Mind Lab
サポートエリア：日本全国
専門分野：Ｍ＆Ａアドバイザー（全般相談）、企業／事業評価、企業／事業概要書作成、契約書草案作成、デューデリジェンス、資金調達、ＰＭＩ、経営支援、その他中小企業支援
PRページURL：https://batonz.jp/experts/8961
他、57社
「BATONZ パートナープログラム」とは
2020年3月にサービスを開始したM&A専門家向けのプログラムです。M&A業務支援ツールの提供やM&Aの学習ができる動画コンテンツの提供に加え、M&A専門家歴20年以上のベテランからのM&A支援についてのアドバイスを受けることもでき、これからM&A専門家として活躍したい方にも活用されています。
詳細を見る :
https://batonz.jp/lp/expert/
会社概要
会社名 ： 株式会社バトンズ
所在地 ： 東京都中央区築地3-12-5
設立 ： 2018年4月
資本金：1億円
代表取締役CEO： 神瀬悠一
事業内容 ：インターネットを利用したM&Aマッチング／経営コンサルティングウェブサイトの企画、制作、運営及び管理／M&Aに関する各種教育
会社HP：https://batonz.jp/company/
M&A総合支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」：https://batonz.jp/