株式会社Riv B2B特化の『Alchemist Accelerator Class 40』に参加

株式会社Riv

食品サプライチェーンのデータ連携をワンクリックで自動化する iPaaS「Cibus Cloud」を開発する Riv Inc.(本社:大分県別府市、代表取締役CEO:上村 一敬、以下 Riv)は、米国有数のB2Bスタートアップ向けアクセラレータ Alchemist Accelerator が実施する Class 40(6か月間プログラム) に参加。

Alchemist Acceleratorとは?

Alchemist Accelerator は設立以来 650社以上 へ投資し、累計 39億ドル超 の資金調達を支援。メンター3,000名・投資家5,500名のネットワークを有し、B2Bに特化し、LaunchDarkly などのユニコーンを輩出しているアクセラレーターです。

Cibus Cloudとは

既存の ERP・EDI・SaaS とノーコードでつながり、AI がデータ項目を自動マッピングします。その結果、FSMA 204 に準拠した食品データの収集・共有・トレーサビリティをワンクリックで自動化できます。、データ収集・共有・転記・検索を自動化でき、平均して 月400時間の作業工数 と 月$10,000のコスト を削減できる見込みです。

株式会社Riv Co-Founder & CEO上村 一敬 / Ikkei Uemura

Alchemist Accelerator のB2B特化メンターネットワークは、Cibus Cloud を“グローバル食品インフラ”になるためのFirst Stepとして理想的な場所です。

Class 40 で得た知見とネットワークを通じて、食品サプライチェーン全体の透明性向上に貢献します。

株式会社Riv Co-Founder & COOArjun Sharma

COOとして多くの米国食品メーカーの方と話す中で感じるのは、「データはあるのに、バラバラで活かせていない」という現場の課題です。

Cibus Cloudは、点在する情報をつなげて、現場が本当に使える形に変えていく“橋”のような存在を目指しています。

Alchemistでの経験を通じて、私たちは「テクノロジーありき」ではなく、「現場の課題を出発点としたプロダクト開発」の重要性を再確認しました。

今後も、現場に根ざした課題解決と使いやすさを第一に、プロダクトを磨き続けていきます。

Alchemist Accelerator CEORavi Belani

Alchemist Accelerator is proud to welcome Riv Inc., a company redefining transparency and trust in the global food supply chain. Their platform, Cibus Cloud, delivers instant FSMA 204 compliance while dramatically reducing labor hours, offering a critical leap forward in food traceability. We are excited to support Riv as they connect manufacturers and retailers worldwide and set a new standard for food safety and accountability.

USに輸出している日本企業も大募集

FSMA 204 対応や北米小売・流通向け EDI 連携に課題をお持ちの食品メーカーの方は、ぜひお問い合わせください。

株式会社Riv

「誰もが参加しやすいトレーサビリティ・ネットワーク」をミッションに、食品業界の断片化したデータを統合・可視化する iPaaS「Cibus Cloud」を提供。既存ERPやEDIをノーコードで接続し、食品メーカーから小売までサプライチェーン全体のデータ連携を自動化します



本社所在地:大分県



・HP:https://riv-inc.jp/

・メール:info@riv-inc.jp

・Linkedin:https://www.linkedin.com/company/105030236/