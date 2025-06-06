グラビア界の二刀流、東雲うみちゃんが月チャンに4回目の降臨(ハート)
株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、発行している漫画誌『月刊少年チャンピオン』（編集長：信田敬介）6月6日（金）発売の7月特大号にて、表紙&巻頭グラビアに東雲うみさんが登場することをお知らせいたします。
月チャン7月特大号の表紙を飾るのはグラビア界の二刀流・東雲うみちゃん！
モデル、コスプレ、YouTuber、女優…マルチに大活躍するうみちゃんの魅力にダイブしちゃお(ハート)
今号はB4ポスター付録、両面クリアファイル付録つき!!
そして
7月号限定QUOカード（２種） 応募者全員サービス（※応募者負担あり）
直筆サイン入りチェキプレゼントもあり!!
【今号の見どころ】
公式スピンオフ、堂々始動!! 新連載巻頭カラー!!
＜タイトル＞『桃源暗鬼外伝 ～月と桜の狂争曲～』
＜著者＞原作：漆原侑来 漫画：小田童馬
＜内容＞
アニメ化も決まった大人気作「桃源暗鬼」に登場する桃華月詠＆桃角桜介の知られざる過去を描く公式スピンオフ!!
最新単行本5巻発売記念センターカラー！
＜タイトル＞
『この冒険者、人類史最強です ～外れスキル『鑑定』が『継承』に覚醒したので、数多の英雄たちの力を受け継ぎ無双する～』
＜著者＞
原作：日之影ソラ（カドカワBOOKS/KADOKAWA）漫画：みやけりく
キャラクター原案：エシュアル
＜内容＞
呪われた血を継ぐダークエルフを開放すべく力を合わせるユース一行！
しかし、想像よりも呪いの力は強大で――!?
最新単行本9巻発売記念センターカラー！
＜タイトル＞
『斎藤義龍に生まれ変わったので、織田信長に国譲りして長生きするのを目指します！』
＜著者＞原作：巽未頼（宝島社刊）漫画：田村ゆうき
＜内容＞各地で痘瘡がパンデミック!! 新九郎の秘策とは…!?
最新単行本9巻発売記念センターカラー！
＜タイトル＞『ハリガネサービス外伝 ヒュドラブレイク』
＜著者＞荒達哉
＜内容＞雲類鷲をとらえた竜泉学園!! 持たざる者のバレーが今!!
最新単行本22巻発売記念センターカラー！
＜タイトル＞『クローズ外伝 鳳仙花 the beginning of HOUSEN』
＜著者＞原作：高橋ヒロシ 漫画：齋藤周平
＜内容＞鳳仙劣勢で続く戦争。そして、ブッタと花園は!?
【商品概要】
媒体：「月刊少年チャンピオン」7月特大号
表紙・巻頭グラビア：東雲うみ
付録：東雲うみB4ポスター
東雲うみ 両面クリアファイル付録
プレゼント企画：東雲うみ7月号限定 QUOカード応募者全員サービス（※応募者負担あり）
東雲うみ 直筆サイン入りチェキプレゼント
発売：2025年6月6日（金）
特別定価：700円（税込）
発行：株式会社秋田書店
月刊少年チャンピオン公式 :
https://www.akitashoten.co.jp/m-champion
株式会社 秋田書店
代表者：代表取締役社長 山口徳二
所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
文京グリーンコートセンターオフィス18F
創立：1948年8月10日
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど
社員数：約160名
https://www.akitashoten.co.jp/