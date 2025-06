産業安全ライトカーテンに関する国際規格 の邦訳版を発行！

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会(本部:東京都港区、理事長:朝日弘)は、2025年6月2日(月)に「ISO 13855:2024機械類の安全性 - 人体の接近に基づく安全防護物の位置決め」の邦訳(英・日対訳版)を発行いたしました。

ISO 13855:2024

機械類の安全性 - 人体の接近に基づく安全保護物の位置決め

Safety of machinery -- Positioning of safeguards with respect to the approach of the human body

《英語》税込価格:38,307円 A4判・72ページ

《邦訳(英・日対訳版)》税込価格:68,953円 A4判・64ページ

こちらは、意図された管理範囲内において、人体またはその一部がハザードに近づくことを検知する、産業用安全ライトカーテン等に関する規格です。本規格では、セーフガードの位置および寸法に関する要求事項を以下のように規定しております。

- ESPE、感圧マットおよび感圧フロアの検知ゾーンの位置および寸法

- 両手操作装置および片手操作装置の位置

- インターロック式ガードの位置

また、セーフガード空間内からの人体またはその部品の接近に対する安全関連手動制御装置(SRMCD)の位置決めに関する要件も規定しております。

ご購入・ご詳細はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+13855%3A2024&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250602_b_1

―産業用安全ライトカーテンとはー

人が機械装置の危険領域へ侵入したことを検知する安全確認用のセンサーシステムです。従業員の安全確保、産業事故の減少を目的とし、導入されています。また、産業オートメーションの進展、安全基準の厳格化、労働力の安全意識の向上等により、産業用安全ライトカーテン市場は拡大し続けています。

●日本規格協会(JSA)グループについて

1945年12月に、標準化および管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格(ISO・IEC規格)、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定(QC検定)といった多様な事業に取り組んでおります。