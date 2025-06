BAPE(R)Dover Street Market Ginza EXCLUSIVE COLLECTION

株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R)(以下、BAPE(R))から、BAPE STORE(R) Dover Street Market Ginza店限定となるスペシャルコレクションが登場。本コレクションは、BAPE(R)のストリートマインドに、洗練された構成美や静かな存在感が重なり、このコレクションならではの視点が随所に感じられるアイテムがラインアップ。

APE HEADをワンポイント刺繍であしらい、「BAPE DSMG」の文字を吹き出しの中にデザインした定番のグラフィックは、控えめながらも確かな個性を放つ。POCKET TEEをはじめ、PANEL CAP、BUCKET HAT、RELAXED FIT POLO SHIRTなど、日常に自然と溶け込むラインアップが揃う。

BAPE(R)︎ X DSMG POCKET TEECOLOR: WHITE, NAVY, BLACK\11,000- (税込)

BAPE(R)︎ X DSMG RELAXED FIT POLO SHIRTCOLOR: BLACK, WHITE\17,600- (税込)

BAPE(R)︎ X DSMG BUCKET HATCOLOR: WHITE, BLACK\12,100- (税込)

BAPE(R)︎ X DSMG PANEL CAPCOLOR: NAVY, BLACK\11,000- (税込)

モノトーンのCAMOパターンに、ホイルプリントを施したBY BATHING APE TEEは、控えめながらも上質さが際立つ一枚に仕上がっています。

HOOP TEEは、吹き出しの中に配置されたAPE HEADのグラフィックがフロントに大きくプリントされており、シンプルな構成の中にBAPE(R)らしいエッジが効いているデザイン。

BAPE(R)︎ X DSMG BY BATHING APE TEECOLOR: WHITE, BLACK\11,000- (税込)

BAPE(R)︎ X DSMG HOOP TEECOLOR: BLACK, NAVY, RED\14,300- (税込)

吹き出しデザインを大きくプリントしたSHIRTは、グラフィックの存在感を活かした仕上がりに。さらに、異なる幅のストライプを組み合わせたSTRIPE SHIRTは、構築的でありながらも柔らかさを感じさせるデザインが特徴的。

BAPE(R)︎ X DSMG SHIRTCOLOR: WHITE, BLACK\28,600- (税込)

BAPE(R)︎ X DSMG STRIPE SHIRTCOLOR: SAX\28,600- (税込)

いずれのアイテムも、BAPE STORE(R) Dover Street Market Ginza限定で、2025年6月7日(土)より発売開始。

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプ(R) カモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

