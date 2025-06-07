Monaco Legends ÂÐ Japan Legends¡¡¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Þ¥Ã¥Á¡¡United through Legends [6/27(¶â)¡¦¿áÅÄ]¡¡6·î7Æü(ÅÚ)¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³«»Ï¡ª

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Marcel Desailly¡Ê¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥Ç¥µ¥¤ー¡Ë
Robert Pires¡Ê¥í¥Ùー¥ë¡¦¥Ô¥ì¥¹¡Ë
Patrice Evra¡Ê¥Ñ¥È¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥é¡Ë
Ludovic Giuly¡Ê¥ê¥å¥É¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¸¥å¥ê¡Ë
Clarence Seedorf¡Ê¥¯¥é¥ì¥ó¥¹¡¦¥»ー¥É¥ë¥Õ¡Ë
Eric Abidal¡Ê¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Ó¥À¥ë¡Ë
Jeremy Menez¡Ê¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥á¥Í¥º¡Ë
Dirar Nabil¡Ê¥Ê¥Ó¥ë¡¦¥Ç¥£¥é¥ë¡Ë
Flavio Roma¡Ê¥Õ¥é¥Ó¥ª¡¦¥íー¥Þ¡Ë
Sebastien Squillaci¡Ê¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¥é¥Ã¥Á¡Ë
Gael Givet¡Ê¥¬¥¨¥ë¡¦¥¸¥ô¥§¡Ë
Camel Meriem¡Ê¥«¥á¥ë¡¦¥á¥ê¥¨¥à¡Ë
Frederic Nimani¡Ê¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥Þ¥Ë¡Ë
Olivier Veigneau¡Ê¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥ô¥§¥¤¥Ë¥çー¡Ë
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