Monaco Legends ÂÐ Japan Legends¡¡¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Þ¥Ã¥Á¡¡United through Legends [6/27(¶â)¡¦¿áÅÄ]¡¡6·î7Æü(ÅÚ)¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³«»Ï¡ª

6月27日(金)にパナソニックスタジアム吹田で開催するチャリティーマッチ「United through Legends」の観戦チケットを、6月7日(土)12:00から販売します。

「United through Legends」は、モナコの非営利団体であるBARBAGIUANS OF MONACO が主催するもので、モナコナショナルデー(6月28日)の前夜祭として開催されます。当日はモナコのレジェンドチーム「Monaco Legends (Barbagiuans of Monaco)」と、日本サッカー界のレジェンド「Japan Legends」が対戦。各国の元代表選手が出場を表明しています。なお、イベントの収益は令和6年(2024年)能登半島地震の被災地支援のほか、日・モナコ両国の慈善団体へ寄付します。

■チャリティーマッチ概要

- 名称:United through Legends- 対戦カード:Monaco Legends (Barbagiuans of Monaco) 対 Japan Legends- 日時:2025年6月27日(金)19:30キックオフ予定- 会場:パナソニックスタジアム吹田(大阪府吹田市千里万博公園3-3)- 主催:BARBAGIUANS OF MONACO(非営利団体)- 企画運営: GoatSiders、株式会社東映エージエンシー

■チケット販売概要

- チケット販売期間:6月7日(土)12:00~- チケット販売方法:チケットぴあを通じ、インターネット販売、コンビニエンスストアを含む店頭販売(Pコード:863-340)- チケットの席種・価格:https://w.pia.jp/t/monaco-charitymatch/エキサイティングシート(12,200円)からカテゴリー4(1,500円)まで ※前売/税込

■主な参加予定者 (敬称略、順不同)

Louis Ducruet (ルイ・デュクリエ)

Marcel Desailly(マルセル・デサイー)

Robert Pires(ロベール・ピレス)

Patrice Evra(パトリス・エヴラ)

Ludovic Giuly(リュドビック・ジュリ)

Clarence Seedorf(クラレンス・セードルフ)

Eric Abidal(エリック・アビダル)

Jeremy Menez(ジェレミー・メネズ)

Dirar Nabil(ナビル・ディラル)

Flavio Roma(フラビオ・ローマ)

Sebastien Squillaci(セバスチャン・スキラッチ)

Gael Givet(ガエル・ジヴェ)

Camel Meriem(カメル・メリエム)

Frederic Nimani(フレデリック・ニマニ)

Olivier Veigneau(オリヴィエ・ヴェイニョー)

Ernesto Chevanton(エルネスト・チェバントン)

Tony Czech(トニー・チェコ)

本田 圭佑

松井 大輔

南 雄太

柏木 陽介

柿谷 曜一朗

鈴木 隆行

茂庭 照幸

中澤 祐二

伊野波 雅彦

太田 宏介

大津 祐樹

福西 崇史

橋本 英郎

名波 浩

加地 亮 など

■公式ウェブサイト

BARBAGIUANS OF MONACO:https://barbagiuansmonaco.mc/en/

本チャリティーマッチ:https://unitedosaka2025.com/